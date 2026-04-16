Geef je oude computer een tweede leven, duurzaam, leerzaam en verrassend waardevol

Sinds de introductie van Windows 11 lopen veel computergebruikers tegen een herkenbaar probleem aan. Hun vertrouwde pc of laptop blijkt het nieuwe besturingssysteem niet meer te ondersteunen. Niet omdat het apparaat defect is, maar omdat de eisen zijn aangescherpt. Denk aan technologie zoals TPM 2.0, Secure Boot en modernere processors.

Voor veel mensen voelt dat onlogisch. De computer werkt nog prima, maar krijgt geen officiële updates meer. Dat roept een logische vraag op: wat doe je met een apparaat dat technisch nog goed is, maar “afgeschreven” lijkt?

Duurzaamheid begint bij hergebruik

Binnen HCC is duurzaamheid een belangrijk thema. En juist hier ligt een grote kans. Want het vervangen van hardware die nog functioneert, zorgt voor onnodig elektronisch afval en verspilling van grondstoffen.

Een computer bestaat uit waardevolle materialen en kost energie om te produceren. Door apparaten langer te gebruiken of een tweede leven te geven, dragen we direct bij aan:

- minder e-waste

- lagere milieubelasting

- slimmer gebruik van bestaande technologie

Hergebruik is daarmee niet alleen praktisch, maar ook een bewuste keuze.

Linux als verrassend alternatief

Steeds meer mensen ontdekken Linux als alternatief voor hun oudere pc. Dit open-source besturingssysteem heeft een aantal duidelijke voordelen:

- draait soepel op oudere hardware

- is veilig en stabiel

- biedt moderne software en toepassingen

- is gratis te gebruiken



Voor wie geen nieuwe computer wil kopen, maar wel veilig en actueel wil blijven werken, is Linux een uitstekende optie. Bovendien sluit het goed aan bij de HCC-gedachte van kennis delen en zelf ontdekken.

En wat als je al een nieuwe pc hebt?

Veel leden hebben inmiddels wél de overstap gemaakt naar een nieuwe computer met Windows 11. En daarmee ontstaat een ander probleem: de oude pc verdwijnt in een kast, zolder of garage.

Zonde – want juist die apparaten zijn nog prima bruikbaar.

Doneer je oude computer

Daarom doen wij een oproep aan alle HCC-leden: Geef je oude computer een tweede leven.

Tijdens de CompUfair op 9 mei kun je jouw oude pc of laptop inleveren bij de Windows-stand. Wij zorgen ervoor dat deze systemen opnieuw worden ingezet, bijvoorbeeld voor:

- workshops en cursussen

- educatieve projecten

- experimenten en oefenomgevingen

- introductie in Linux en andere software

Zo help je niet alleen het milieu, maar ook andere leden en nieuwe gebruikers.

Kleine moeite, grote impact

Met jouw oude computer:

- voorkom je dat goed werkende apparatuur wordt weggegooid

- help je anderen om digitale vaardigheden te ontwikkelen

- draag je bij aan een duurzamere IT-wereld

- geef je technologie een zinvolle tweede kans

Dat is precies waar HCC voor staat: kennis delen, elkaar helpen en technologie toegankelijk maken.

Samen maken we het verschil

Of je nu overstapt op Linux, werkt met een nieuwe Windows-machine of gewoon nieuwsgierig bent naar wat er mogelijk is: jouw oude computer kan nog jarenlang waardevol zijn.

Lever hem in tijdens de CompUfair en draag bij aan een duurzamere toekomst.

Namens het Windows-team: bedankt!