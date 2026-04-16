Doe die smartwatch weg: je krijgt er misschien slapeloze nachten van!

Slimme apparaten beloven ons inzicht, controle en een gezonder leven. Zeker smartwatches en fitness-trackers worden vaak gepresenteerd als hulpmiddelen om beter te slapen. Maar uit recente inzichten blijkt dat diezelfde technologie juist ook een negatief effect kan hebben op onze nachtrust.

Meten is niet altijd weten

Steeds meer mensen dragen ’s nachts een smartwatch om hun slaap te analyseren. Die apparaten meten onder andere hoe lang je slaapt, hoe vaak je wakker wordt en hoe diep je slaap is. Op papier lijkt dat waardevolle informatie.

Toch kleeft er een belangrijk nadeel aan: het kan leiden tot onrust en zelfs stress. Mensen gaan zich namelijk zorgen maken over hun “slaapscore” en proberen die actief te verbeteren. Dat kan averechts werken. Dit fenomeen staat ook wel bekend als orthosomnia: de drang om ‘perfect’ te slapen op basis van data, waardoor je juist slechter gaat slapen.

De rol van schermen en meldingen

Naast het meten zelf speelt ook het gebruik van schermen een grote rol. Veel mensen kijken vlak voor het slapengaan nog op hun telefoon of smartwatch. Het blauwe licht van schermen kan de aanmaak van melatonine verstoren – het hormoon dat je helpt in slaap te vallen. Daarnaast zorgen meldingen, trillingen en de constante verbondenheid ervoor dat je minder tot rust komt. Zelfs als je meldingen uitzet, blijft het idee dat je bereikbaar bent vaak aanwezig.

Psychologische impact

Interessant is dat de impact niet alleen fysiek is, maar vooral psychologisch. Als een smartwatch aangeeft dat je slecht hebt geslapen, voel je je de volgende dag vaak ook daadwerkelijk minder fit – zelfs als dat objectief misschien meevalt.

Andersom geldt ook: een “goede score” kan een gevoel van vertrouwen geven. Het laat zien hoe sterk technologie onze beleving kan beïnvloeden.

Wat zeggen experts?

Slaapexperts benadrukken dat technologie nuttig kan zijn, maar met mate gebruikt moet worden. Voor mensen met slaapproblemen kan het verzamelen van data helpen om patronen te herkennen. Maar voor de gemiddelde gebruiker is het vaak niet nodig om elke nacht te meten.

Sterker nog: loslaten en vertrouwen op je eigen gevoel kan soms beter werken dan voortdurend analyseren.

Praktische tips voor beter slapen

Wil je technologie gebruiken zonder je nachtrust te verstoren? Dan helpen deze tips:

- Beperk schermgebruik voor het slapen (minimaal 1 uur van tevoren)

- Zet meldingen ’s nachts uit of gebruik een ‘niet storen’-stand

- Gebruik slaaptracking niet obsessief, maar af en toe

- Vertrouw op je eigen gevoel in plaats van alleen op cijfers

- Leg je telefoon buiten handbereik



Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden is dit een mooi voorbeeld van hoe technologie twee kanten heeft. Slimme apparaten kunnen helpen bij inzicht en gezondheid, maar vragen ook om bewust gebruik. De kern is balans: technologie moet ondersteunend zijn, niet leidend. Zeker als het gaat om iets basaals – en belangrijks – als een goede nachtrust.

Dus misschien is het advies soms verrassend simpel: leg die smartwatch eens naast je bed… en ga gewoon slapen.