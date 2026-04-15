Zaterdag 2 mei in Hooglanderveen (bij Amersfoort): AI onze Onzichtbare Metgezel

AI is alomtegenwoordig en fungeert steeds meer als een onzichtbare metgezel in ons dagelijks leven. Hij is onze persoonlijke assistent die met ons communiceert, met ons meedenkt en ons ondersteunt. AI biedt snelle en gemakkelijke toegang tot een vrijwel onuitputtelijke bron van informatie en kennis, geeft advies en kan onze taken overnemen. Deze technologie is inmiddels diep verweven met onze samenleving en lijkt bijna een voorwaarde om actief te kunnen blijven deelnemen. Tegelijkertijd roept dit vragen op: we willen de trein niet missen, maar weten niet altijd waar deze naartoe gaat.

HCC!ai nodigt je van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen.

Ochtendsessie

In de ochtend geeft Stef Boerhout, een ervaren AI-consultant, een presentatie met de titel: ‘AI: onze onzichtbare metgezel - voor meer vrijheid, gemak en zelfstandigheid.’

Uitgangspunt van deze presentatie is de behoefte van de mens. Niet de technologie, maar de mens staat centraal. Vragen die aan bod komen zijn onder andere: hoe blijven we verbonden met anderen en met de wereld om ons heen? Hoe kunnen we in vrijheid veilig, gezond en zelfstandig leven? En ook hoe behouden met name ouderen zo lang mogelijk de regie over hun dagelijks leven?

Stef neemt ons mee in de vele fascinerende mogelijkheden van AI en geeft een heldere en toegankelijke uitleg. Daarbij laat hij o.a. zien hoe we AI praktisch kunnen toepassen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld met steeds slimmer wordende chatbots zoals Gemini of ChatGPT. En hoe we met AI live gesprekken kunnen voeren. De moderne chatbots beantwoorden niet alleen vragen, maar kunnen ook - door koppelingen met apps en apparaten – (semi) zelfstandig acties uitvoeren. Uiteraard zal hij ook aandacht geven aan de beperkingen en de tekortkomingen van AI.

Middagsessies

In de middag gaan we actief aan de slag met de opgedane kennis. Je kunt kiezen uit twee groepen:

Groep 1: Praktisch gebruik van AI-tools

In deze groep staat het dagelijks praktisch gebruik van AI centraal, met name chatbots. Deelnemers delen hun kennis en ervaringen met elkaar en samen kunnen we interessante AI-tools verkennen. Indien gewenst is er ruimte om apps te installeren en direct te experimenteren.



Groep 2: Experimenteren met AI-agents

In deze groep richten we ons op het experimenteren met en bouwen van AI-agents. Een AI-agent is een systeem dat (semi-)zelfstandig beslissingen neemt en acties uitvoert om een bepaald doel te bereiken, vaak met minimale menselijke sturing. Deze technologie is zeer actueel en wordt volop toegepast in het bedrijfsleven.

Wees nieuwsgierig

Kom langs, luister mee en stel gerust je vragen. Je bent van harte welkom, ook samen met een familielid of introducé.

Zaterdag, 2 mei 2026, 11.00 - 15.30 uur, De Dissel, Disselplein 6, Hooglanderveen