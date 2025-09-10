iPhone 17 (2025): dit zijn de Nederlandse prijzen en data

Apple heeft de iPhone-line-up van 2025 onthuld: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max. De standaard iPhone 17 behoudt zijn instapprijs, terwijl de Pro-modellen meer opslag aan boord hebben. Pre-orders starten vrijdag 12 september 2025 om 14:00 uur (NL-tijd); levering en winkelverkoop volgen op vrijdag 19 september.

Officiële prijzen (Nederland)

iPhone 17

256 GB: € 969

512 GB: € 1.219.

iPhone Air (nieuw, ultraslank 5,6 mm)

256 GB: € 1.229

512 GB: € 1.479

1 TB: € 1.729.

iPhone 17 Pro

256 GB: € 1.329

512 GB: € 1.579

1 TB: € 1.829.

iPhone 17 Pro Max

256 GB: € 1.479

512 GB: € 1.729

1 TB: € 1.979

2 TB: € 2.479.

Belangrijkste wijzigingen in één oogopslag

Meer standaardopslag: iPhone 17 en 17 Pro starten nu bij 256 GB.

iPhone 17 en 17 Pro starten nu bij 256 GB. Nieuw model: iPhone Air vervangt de Plus-variant en is de dunste iPhone ooit (5,6 mm), met een 6,5-inch display.

vervangt de Plus-variant en is de dunste iPhone ooit (5,6 mm), met een 6,5-inch display. Pre-order & release: 12 september 14:00 uur pre-order; 19 september verkrijgbaar.

Vergelijking met introductieprijzen iPhone 16-serie (2024)

iPhone 16: € 969

iPhone 16 Plus: € 1.119

iPhone 16 Pro: € 1.229

iPhone 16 Pro Max: € 1.479.

Context: De iPhone 17 houdt dezelfde startprijs als iPhone 16, maar biedt nu 256 GB standaard. De iPhone 17 Pro is in basisprijs hoger dan de 16 Pro, maar dat komt doordat 256 GB nu de nieuwe instapcapaciteit is (voorheen 128 GB).

Praktische tips voor HCC-leden

Bestellen: wil je er vroeg bij zijn, bestel dan tijdens de pre-order (12 september, 14:00 uur) om langere levertijden te vermijden. Apple

Inruilkorting: check Apple’s inruilprogramma voor mogelijke korting op de nieuwe modellen. Apple

Bronnen: Apple (NL) Store-pagina’s voor prijzen/beschikbaarheid en Apple Newsroom; aanvullende berichtgeving The Guardian en The Verge over het Air-model en specificaties