iPhone 17 (2025): dit zijn de Nederlandse prijzen en data Deel dit artikel 10 september 2025, Wijnand van Swaaij HCC publisher url Apple heeft de iPhone-line-up van 2025 onthuld: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max. De standaard iPhone 17 behoudt zijn instapprijs, terwijl de Pro-modellen meer opslag aan boord hebben. Pre-orders starten vrijdag 12 september 2025 om 14:00 uur (NL-tijd); levering en winkelverkoop volgen op vrijdag 19 september. Officiële prijzen (Nederland) iPhone 17 256 GB: € 969 512 GB: € 1.219. iPhone Air (nieuw, ultraslank 5,6 mm) 256 GB: € 1.229 512 GB: € 1.479 1 TB: € 1.729. iPhone 17 Pro 256 GB: € 1.329 512 GB: € 1.579 1 TB: € 1.829. iPhone 17 Pro Max 256 GB: € 1.479 512 GB: € 1.729 1 TB: € 1.979 2 TB: € 2.479. Belangrijkste wijzigingen in één oogopslag Meer standaardopslag: iPhone 17 en 17 Pro starten nu bij 256 GB. Nieuw model: iPhone Air vervangt de Plus-variant en is de dunste iPhone ooit (5,6 mm), met een 6,5-inch display. Pre-order & release: 12 september 14:00 uur pre-order; 19 september verkrijgbaar. Vergelijking met introductieprijzen iPhone 16-serie (2024) iPhone 16: € 969 iPhone 16 Plus: € 1.119 iPhone 16 Pro: € 1.229 iPhone 16 Pro Max: € 1.479. Context: De iPhone 17 houdt dezelfde startprijs als iPhone 16, maar biedt nu 256 GB standaard. De iPhone 17 Pro is in basisprijs hoger dan de 16 Pro, maar dat komt doordat 256 GB nu de nieuwe instapcapaciteit is (voorheen 128 GB). Praktische tips voor HCC-leden Bestellen: wil je er vroeg bij zijn, bestel dan tijdens de pre-order (12 september, 14:00 uur) om langere levertijden te vermijden. Apple Inruilkorting: check Apple’s inruilprogramma voor mogelijke korting op de nieuwe modellen. Apple Bronnen: Apple (NL) Store-pagina’s voor prijzen/beschikbaarheid en Apple Newsroom; aanvullende berichtgeving The Guardian en The Verge over het Air-model en specificaties