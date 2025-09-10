Garantie maar 2 jaar? ACM start pop-up garantiewinkel op Utrecht Centraal

Veel consumenten denken dat garantie na twee jaar ophoudt, maar dat klopt vaak niet. De ACM waarschuwt voor deze misvatting en opent daarom vandaag een pop-up garantiewinkel in Utrecht.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet een sterke toename van meldingen over garantieproblemen. In de eerste helft van 2025 kwamen er al 3.500 meldingen binnen, bijna net zoveel als in heel 2024. Consumenten klagen vooral dat verkopers zeggen dat zij na twee jaar geen rechten meer hebben. Uit onderzoek van de ACM blijkt bovendien dat twee derde van de Nederlanders niet weet dat je ook daarna nog aanspraak kunt maken op garantie.

Om dat te veranderen opent de ACM een opvallende, paarsgekleurde pop-upwinkel in de stationshal van Utrecht Centraal. Bezoekers leren er hoe het écht zit met garantieregels. Zo hangt de duur van de wettelijke garantie af van de verwachte levensduur van een product, en kan deze bij duurdere apparaten oplopen tot vijf tot acht jaar. Ook kunnen bezoekers met behulp van een hologram oefenen hoe zij het gesprek met een verkoper kunnen aangaan.

Uit consumentenonderzoek onder 1.800 Nederlanders blijkt dat veel mensen het lastig vinden om te klagen over een kapot product. 41 procent zegt zich ongemakkelijk te voelen, vooral jongeren. Wie wél gebruikmaakt van zijn garantierecht, ervaart dit doorgaans positief.

ACM-bestuurslid Martijn Ridderbos benadrukt dat het belangrijk is dat consumenten zich niet laten ontmoedigen: “Het eerlijke verhaal is dat je als consument soms best een lange adem moet hebben, omdat het discussies kan opleveren met de verkoper. Dit komt ook omdat in de wet niet letterlijk staat hoelang garantie precies duurt. Het hangt van de omstandigheden van het geval af. Maar het is zeker de moeite waard om dit gesprek met de verkoper aan te gaan.”

De campagne is onderdeel van een bredere aanpak. Eerder dit jaar riep de ACM bedrijven al op om de garantiebepalingen beter na te leven. Nu ligt de nadruk op voorlichting aan consumenten. Tegelijkertijd houdt de toezichthouder in de gaten of bedrijven hun handelswijze aanpassen.

De ACM wijst erop dat wettelijke garantie betekent dat een product moet meegaan zolang je dat redelijkerwijs mag verwachten. Gaat iets te snel kapot en is dat niet de schuld van de consument, dan moet de verkoper het product kosteloos repareren, vervangen of (deels) vergoeden. Ook bijkomende kosten, zoals onderzoek of verzending, zijn voor rekening van de verkoper. Extra verkopers- of fabrieksgaranties moeten altijd bovenop dit wettelijke recht komen.

Het benutten van garantierechten is volgens de ACM niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook voor het milieu. Door te repareren in plaats van nieuw aan te schaffen, wordt verspilling tegengegaan en gaan apparaten langer mee. Meer informatie, voorbeeldbrieven en tips staan op consuwijzer.nl.