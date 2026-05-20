HCC!digitaal veilig alert: Pas op voor nep-tickets Bruno Mars

Wie kaarten zoekt voor de tour van Bruno Mars moet extra opletten. Oplichters hebben een nepwebshop opgezet waar zogenaamd concerttickets worden verkocht voor The Romantic Tour. Bestel daarom geen tickets via de website brunomars-officieel.com. De populaire artiest tourt dit jaar door Noord-Amerika, Europa en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland staat hij op 2, 4, 5 en 7 juli in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Tijdens deze shows wordt hij vergezeld door Anderson .Paak (als DJ Pee .Wee) en Victoria Monét. Door de enorme belangstelling proberen criminelen mee te profiteren van de vraag naar tickets.

Nepwebshop met ‘officiële’ kaarten

De malafide website biedt zogenaamd geverifieerde tickets aan. Bezoekers kunnen maximaal vier kaarten tegelijk bestellen. De prijzen lijken aantrekkelijk: vanaf ongeveer 65 euro voor zitplaatsen, 85 euro voor staanplaatsen en 125 euro voor golden circle-tickets. Ook staat er een plattegrond van de Johan Cruijff ArenA op de site om deze betrouwbaar te laten lijken.

Onderaan de pagina staan logo’s van onder andere Live Nation, Spotify, Sony Music en Mastercard. Deze logo’s worden echter misbruikt om vertrouwen te wekken. Het gaat niet om een officiële verkooppagina.

Onderzoek door politie

Volgens het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) zijn er meerdere aanwijzingen dat het om een frauduleuze webshop gaat:

* Er is geen Kamer van Koophandel-nummer vermeld (wettelijk verplicht).

* Er ontbreekt een btw-nummer.

* Er staat geen geldig bezoek- of postadres op de site.

* Slachtoffers melden dat zij na betaling geen tickets ontvangen.

* De tickets worden onder de marktprijs aangeboden – vaak een teken van oplichting.

* De website is zeer recent geregistreerd, maar wekt de indruk al langer te bestaan.

* De klantenservice reageert niet op vragen of klachten.

* De webshop is inmiddels opgenomen op de zwarte lijst van malafide webshops van het LMIO. De hostingpartij is gevraagd maatregelen te nemen.

Al tickets gekocht?

Heb je toch kaarten gekocht via deze website? Onderneem dan zo snel mogelijk actie:

* Doe aangifte bij de politie. Dit kan eenvoudig online met je DigiD. Hoe meer meldingen, hoe groter de kans dat de website wordt aangepakt.

* Neem contact op met je bank of creditcardmaatschappij om te kijken of de betaling kan worden teruggedraaid of geblokkeerd.



Tip

Koop concerttickets alleen via officiële verkoopkanalen of erkende ticketverkopers. Wees extra voorzichtig bij onbekende websites met opvallend lage prijzen. Zo voorkom je dat je geld kwijt bent – en alsnog zonder kaartje voor het concert van Bruno Mars staat.