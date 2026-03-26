Groot datalek bij Ajax: wat betekent dit voor digitale veiligheid?

Een recent ontdekt datalek bij Ajax laat zien hoe kwetsbaar persoonlijke gegevens kunnen zijn, zelfs bij grote, professioneel georganiseerde organisaties. Volgens onderzoek van RTL Nieuws kregen hackers toegang tot systemen met gegevens van honderdduizenden supporters. Hoewel de daadwerkelijke buitgemaakte gegevens volgens de club zelf beperkt lijken, toont dit incident vooral aan hoe groot de mogelijke impact van een hack kan zijn.

Wat is er precies gebeurd?

Uit het onderzoek blijkt dat kwaadwillenden toegang hebben gekregen tot een deel van de systemen van Ajax. In theorie konden zij:

- Gegevens van meer dan 300.000 geregistreerde fans inzien

- Seizoenkaarten aanpassen of zelfs overnemen

- Stadionverboden bekijken en mogelijk opheffen

- Persoonsgegevens koppelen aan gevoelige informatie



Ajax zelf meldt dat uiteindelijk:

- Van enkele honderden mensen e-mailadressen zijn buitgemaakt

- Van minder dan twintig personen gevoelige gegevens (zoals stadionverboden) zijn ingezien

- De club heeft het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en aangifte gedaan bij de politie.

Waarom is dit ernstig?

Volgens privacy-experts kan zelfs beperkte data ernstige gevolgen hebben. Denk aan:

- Identiteitsfraude

- Gerichte phishing (zeer overtuigende nepmails)

- Reputatieschade (bijvoorbeeld bij informatie over stadionverboden)



Zoals hoogleraar cybercrime en privacy Bart Schermer aangeeft, kunnen dergelijke gegevens zelfs invloed hebben op kansen op de arbeidsmarkt.

Hoe kon dit gebeuren?

Hoewel het onderzoek nog loopt, is duidelijk dat:

- Hackers toegang kregen tot interne systemen

- Gegevens konden worden aangepast (bijvoorbeeld naam op seizoenkaart)

- Beveiligingsmaatregelen niet voldoende waren om dit te voorkomen



Ajax heeft inmiddels extra beveiligingsmaatregelen genomen en laat extern onderzoek uitvoeren naar de oorzaak.

Wat kun jij hiervan leren als HCC-lid?

Dit incident staat niet op zichzelf. Het laat zien dat zelfs grote organisaties niet immuun zijn voor datalekken. Daarom is het belangrijk dat je zelf maatregelen neemt.

1. Wees alert op phishing

Na een datalek worden slachtoffers vaak doelwit van gerichte aanvallen. Let op:

- E-mails die “van Ajax” of andere organisaties lijken te komen

- Dringende verzoeken om in te loggen of gegevens te bevestigen

- Links die nét niet kloppen



2. Gebruik unieke wachtwoorden

Gebruik voor elke dienst een ander wachtwoord. Een datalek bij één partij mag niet leiden tot toegang tot al je accounts. Overweeg een wachtwoordmanager.

3. Zet tweestapsverificatie (2FA) aan

Waar mogelijk:

- Activeer 2FA (bijvoorbeeld via een app)

- Dit voorkomt dat een gestolen wachtwoord direct toegang geeft



4. Controleer of jouw gegevens zijn gelekt

Gebruik bijvoorbeeld diensten zoals “Have I Been Pwned” om te controleren of jouw e-mailadres voorkomt in bekende datalekken.

5. Blijf kritisch op organisaties

Geen enkele organisatie kan 100% veiligheid garanderen. Zoals Ajax zelf aangeeft: absolute veiligheid bestaat niet.

Maar:

- Organisaties moeten wél alles doen om risico’s te beperken

- Transparantie en snelle communicatie zijn essentieel



De bredere les: digitale weerbaarheid wordt steeds belangrijker

Dit datalek onderstreept een belangrijke ontwikkeling: cybercriminaliteit wordt steeds professioneler. Aanvallen richten zich niet alleen op systemen, maar vooral op mensen.

Voor HCC-leden betekent dit:

- Digitale veiligheid is geen “IT-probleem”, maar een persoonlijk risico

- Basiskennis van cybersecurity wordt steeds belangrijker

- Alertheid is de eerste verdedigingslinie



Wat doet HCC?

Binnen HCC wordt veel aandacht besteed aan digitale veiligheid:

- Voorlichting via artikelen en bijeenkomsten

- Praktische hulp via de HCC!Vraagbaak

- Workshops over veilig internetten en privacy



Juist dit soort incidenten laten zien hoe belangrijk die rol is.

Conclusie

Het datalek bij Ajax is een wake-up call. Niet alleen voor organisaties, maar ook voor jou als gebruiker. Je kunt niet voorkomen dat bedrijven gehackt worden – maar je kunt wél voorkomen dat jij daar persoonlijk slachtoffer van wordt. Blijf alert, neem basismaatregelen en zorg dat jouw digitale veiligheid op orde is. Dat is vandaag de dag geen luxe meer, maar pure noodzaak.