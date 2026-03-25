Zaterdag 28 maart in Bussloo: Samen de lucht in met HCC!drones

Op zaterdag 28 maart verandert het prachtige Recreatiegebied Bussloo in de ontmoetingsplek voor drone-liefhebbers. Tussen 13:00 en 15:30 uur organiseert HCC!drones een gezellige en laagdrempelige vliegmiddag waar plezier, kennisdeling en techniek samenkomen. Of je nu een ervaren piloot bent of juist nieuwsgierig bent naar drones: je bent van harte welkom.

Een middag vol vliegen, leren en ontmoeten

Tijdens deze middag draait alles om ontspannen samen vliegen in een veilige omgeving. Er wordt een oefenparcours uitgezet waar je vrijblijvend gebruik van kunt maken, en er is volop ruimte om zelf te oefenen, ervaringen uit te wisselen en tips te krijgen van andere deelnemers.

Heb je nog geen eigen drone? Geen enkel probleem. De vrijwilligers van HCC!drones zorgen ervoor dat je toch kunt meedoen, want er zijn clubdrones beschikbaar om uit te proberen. Dat maakt deze middag ook ideaal voor beginners die eens willen ervaren hoe het is om zelf een drone te besturen. Neem gerust een introducee mee – hoe meer zielen, hoe meer vliegplezier.

Locatie: centraal en goed bereikbaar

De vliegmiddag vindt plaats op een mooie, centrale locatie tussen Apeldoorn en Deventer

Recreatiegebied Bussloo

Parkeerplaats ’t Gorsselaar, Wilp

Ingang tegenover Streilerweg 7384 CW

13:00-15:30 uur

Route:

- Rijd het recreatiegebied binnen via de Kneuterstraat

- Ga bij de T-splitsing rechtsaf

- Neem vervolgens de derde parkeerplaats

- - De locatie is herkenbaar aan de HCC!drones beachflag

Kom je met de auto? Houd rekening met parkeerkosten op het terrein van Leisurelands.

Ontdek de nieuwste drone: DJI Neo 2

Tijdens deze middag krijg je ook de kans om kennis te maken met de DJI Neo 2 Motion Fly More Combo. Deze compacte en lichtgewicht drone is speciaal ontworpen voor intuïtief vliegen met een motion controller. Je bestuurt de drone met hand- en polsbewegingen, wat het vliegen verrassend eenvoudig en toegankelijk maakt.

De Fly More Combo bevat extra accu’s en accessoires, zodat je langer kunt vliegen en meer kunt uitproberen. Voor veel bezoekers is dit een mooie kans om de nieuwste ontwikkelingen zelf te ervaren.

Oefenen voor je dronevliegbewijs

Wil je serieus aan de slag met drones? Dan kun je tijdens deze middag ook oefenen voor het dronevliegbewijs. Onder begeleiding van de werkgroep Theorieles, Toets & Vliegbewijs kun je gericht trainen en vragen stellen. Bij aanmelding kun je aangeven of je hier gebruik van wilt maken.

Gezelligheid hoort erbij

Naast techniek en vliegen is er natuurlijk ook ruimte voor gezelligheid. Koffie en thee worden – geheel in HCC-stijl – geserveerd uit de kofferbak. Juist die informele sfeer maakt deze middag zo waardevol: leden ontmoeten elkaar, delen ervaringen en helpen elkaar verder.

Praktische informatie en aandachtspunten

- Vooraf aanmelden is gewenst via het aanmeldformulier

- Het evenement is weersafhankelijk

- Op vrijdagmiddag 27 maart wordt besloten of het doorgaat

- Aangemelde deelnemers ontvangen uiterlijk zaterdagochtend bericht

- Deelname is op eigen verantwoordelijkheid. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het veilig vliegen volgens de geldende regelgeving.

- Controleer vooraf of je WA-verzekering eventuele schade door dronegebruik dekt.

Kom langs en vlieg mee

De HCC!drones vliegmiddag op Bussloo belooft een inspirerende en gezellige bijeenkomst te worden voor iedereen met interesse in drones. Of je nu komt om te vliegen, te leren of gewoon om sfeer te proeven – je bent van harte welkom.

Dus: neem je drone mee (of niet), nodig iemand uit en kom langs. Samen maken we er een mooie middag van in de buitenlucht. 🚁

Aanmelden voor de vliegmiddag. Wil je deelnemen aan de Vliegmiddag Recreatiegebied Bussloo (Overijssel)?

Vul dan het aanmeldformulier volledig in. Zo weten wij wie er komt en wat je tijdens deze middag wilt doen (bijvoorbeeld oefenen, zelfstandig vliegen of examen doen).

Het formulier vind je hier.

Waarom aanmelden belangrijk is:

- We stemmen de begeleiding af op het aantal deelnemers.

- We houden rekening met deelnemers die willen oefenen of examen doen.

- We weten wie we kunnen verwachten in verband met veiligheid en organisatie.



Geef in het formulier duidelijk aan:

- Of je met een eigen drone komt.

- Of je onder begeleiding wilt vliegen.

- Of je theorie- of praktijkexamen wilt doen.

Na je aanmelding ontvang je (indien nodig) aanvullende informatie over de exacte verzamelplek, tijden en aandachtspunten.

We zien je graag bij de vliegmiddag!