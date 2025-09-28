Flitsmeister beperkt PRO-gebruik tot slechts een toestel

De bekende navigatie en flitswaarschuwingsapp Flitsmeister heeft aangekondigd dat het beleid rond accounts ingrijpend wordt gewijzigd. Waar gebruikers van Flitsmeister PRO hun abonnement voorheen op meerdere apparaten konden gebruiken, geldt vanaf 1 oktober 2025 dat dit nog maar op een toestel tegelijk mag. Dat klinkt misschien als een detail, maar voor veel automobilisten, en zeker voor HCC-leden die vaak meerdere apparaten inzetten, kan dit een flinke teleurstelling zijn.

Tot nu toe kon een gebruiker met één PRO-account de app op meerdere toestellen draaien, bijvoorbeeld een privé-telefoon en een werktelefoon. Vanaf 1 oktober 2025 geldt dat een account slechts op één telefoon tegelijk actief mag zijn. Flitsmeister logt alle bestaande accounts die op meerdere apparaten draaien automatisch uit. Gebruikers moeten opnieuw inloggen op één toestel. Het delen van accounts – bijvoorbeeld met gezinsleden – wordt daarmee onmogelijk gemaakt. Flitsmeister zelf schrijft in een e-mail aan abonnees: “We voeren een kleine maar belangrijke wijziging door: vanaf woensdag 1 oktober kan elk Flitsmeister-account op één telefoon tegelijk gebruikt worden. We merken dat accounts soms gedeeld worden, terwijl het de bedoeling is dat iedereen zijn of haar eigen account heeft.”

Het is duidelijk dat Flitsmeister de controle over zijn gebruikersbestand wil vergroten. Twee motieven springen eruit. Allereerst het commerciële belang: een PRO-abonnement kost normaal € 3 per maand. Als meerdere mensen één account gebruiken, loopt het bedrijf inkomsten mis. Door het beleid aan te scherpen, dwingt het abonnees tot individuele accounts. Daarnaast is er de vergelijking met streamingdiensten zoals Netflix of Spotify, waar accountdelen eveneens steeds meer wordt ontmoedigd. Ook speelt mee dat Flitsmeister inmiddels weer in handen is van Arrive BV, het bedrijf achter EasyPark, dat het terugkocht van Proximus. Nieuwe eigenaren willen de inkomstenstroom zo voorspelbaar mogelijk maken.

Om de pijn wat te verzachten, biedt Flitsmeister tijdelijk een actie: drie maanden PRO voor drie euro in totaal, een korting van 67 procent. Daarna geldt weer het normale tarief van drie euro per maand. Dat is sympathiek voor nieuwe gebruikers of twijfelaars, maar voor trouwe klanten die PRO al jaren gebruiken verandert er structureel weinig: wie de app op twee toestellen wil draaien, betaalt straks dubbel.

Concreet betekent dit dat gebruikers die Flitsmeister alleen op hun persoonlijke smartphone gebruiken nauwelijks verschil merken. Maar wie de app zowel op een privé-telefoon als op een zakelijke toestel draait, zal een keuze moeten maken of twee accounts afsluiten. Gezinnen die gewend waren één PRO-account met elkaar te delen kunnen dat straks ook vergeten: elk gezinslid dat PRO wil, moet zelf € 3 per maand betalen.

Flitsmeister heeft aangekondigd dat alle actieve sessies op meerdere toestellen op 1 oktober worden beëindigd. Iedereen wordt dan uitgelogd en moet opnieuw inloggen. Praktische tip: zorg dat je je wachtwoord bij de hand hebt. Kun je het niet meer vinden? Stel het vóór 1 oktober opnieuw in, zodat je niet onderweg plots zonder app zit.

Flitsmeister is in Nederland populair, maar er zijn alternatieven. Waze (van Google) is gratis en heeft een sterke community-gedreven meldingsfunctie, maar minder nadruk op flitsers. TomTom AmiGO biedt gratis verkeersinformatie en flitsmeldingen. Here WeGo is een navigatie-app zonder abonnementskosten, met minder nadruk op flitsers maar wel betrouwbaar voor basisnavigatie. Voor HCC-leden die hechten aan onafhankelijkheid en kostenbewustzijn kan het interessant zijn deze alternatieven eens te testen.

Voor HCC-leden volgen hier enkele praktische tips:

Controleer je gebruik: draai je Flitsmeister op meerdere toestellen, beslis dan op welk apparaat je de app het meest nodig hebt en focus daarop.

Noteer of beheer je wachtwoord in een betrouwbare wachtwoordmanager zoals KeePass of Bitwarden, zodat je 1 oktober snel kunt inloggen.

Overweeg alternatieven en test in september alvast Waze of TomTom AmiGO, zodat je een plan B hebt.

Let ook op promoties: de tijdelijke korting kan aantrekkelijk zijn. Wees tot slot kritisch op verdienmodellen: apps veranderen steeds vaker hun voorwaarden en verdienmodellen, net als streamingdiensten.

De discussie rond Flitsmeister laat een bredere trend zien die ook bij andere digitale diensten speelt. Streamingdiensten beperken accountdelen, softwareleveranciers verschuiven naar abonnementsmodellen, en navigatie-apps koppelen steeds meer functies aan betalingen. Voor consumenten – en dus ook voor HCC-leden – betekent dit dat je kritischer moet kijken naar je abonnementen. Betaal je voor iets dat je echt gebruikt, of zijn er goede gratis alternatieven?

Flitsmeister maakt met dit nieuwe beleid weinig vrienden. Voor gebruikers die de app altijd op één telefoon draaien verandert er niets. Maar voor iedereen die gewend was accounts te delen of meerdere toestellen te gebruiken, wordt het een stuk duurder en omslachtiger. Als HCC zien we het als onze taak om leden niet alleen te informeren over zulke wijzigingen, maar ook praktische handvatten te geven. Blijf alert, test alternatieven en maak bewuste keuzes in je digitale abonnementen.

Samengevat: vanaf 1 oktober kan Flitsmeister PRO nog maar op één toestel per account gebruikt worden. Alle actieve sessies worden beëindigd en je moet opnieuw inloggen. Delen van accounts in gezin of met meerdere toestellen is niet meer mogelijk. Alternatieven zoals Waze of TomTom AmiGO zijn het overwegen waard. En stel jezelf de vraag of PRO de € 3 per maand per toestel voor jou waard is.