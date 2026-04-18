Einde van een internettijdperk: KPN stopt met XS4ALL Homepages

Per 1 juli komt er definitief een einde aan een stukje Nederlandse internetgeschiedenis. KPN heeft aangekondigd dat alle bestaande XS4ALL Homepages offline worden gehaald. Daarmee verdwijnen duizenden persoonlijke websites die voor veel internetgebruikers ooit hun eerste stap op het web vormden.

Websites vanaf 1 juli op zwart

De maatregel betekent dat alle XS4ALL-websites vanaf 1 juli niet meer toegankelijk zijn. Gebruikers krijgen nog een korte overgangsperiode: tot 1 oktober kunnen zij hun websitebestanden downloaden om een back-up te maken. Daarna worden de sites definitief verwijderd. Klanten worden hierover door KPN geïnformeerd, zodat zij nog tijd hebben om actie te ondernemen.



Wat waren XS4ALL Homepages?

De dienst XS4ALL Homepages was jarenlang een begrip onder internetgebruikers in Nederland. Klanten van XS4ALL konden hiermee eenvoudig een eigen website maken en publiceren. Vooral rond de eeuwwisseling waren dit soort homepages populair. In een tijd waarin kant-en-klare websitebouwers nog niet bestonden, leerden veel mensen hier de basis van HTML, webdesign en online publiceren. De dienst is echter al jaren op zijn retour. Sinds begin 2022 was het al niet meer mogelijk om nieuwe websites aan te maken.

Waarom stopt KPN hiermee?

Volgens KPN is de technologie achter de homepages sterk verouderd. De dienst ondersteunt veel moderne webtechnieken niet meer en wordt nog maar beperkt gebruikt. Daarnaast zijn er tegenwoordig talloze alternatieven beschikbaar. Denk aan moderne websitebouwers en hostingdiensten die eenvoudiger, veiliger en flexibeler zijn dan de oorspronkelijke homepage-oplossingen. Het besluit past daarmee in een bredere trend: het opruimen van verouderde internetdiensten die technisch en economisch niet meer houdbaar zijn.

Digitaal erfgoed blijft deels bewaard

Hoewel de websites verdwijnen, gaat niet alles verloren. De Koninklijke Bibliotheek heeft in 2021 een groot deel van de XS4ALL-websites gearchiveerd. Dat betekent dat een belangrijk stuk Nederlands interneterfgoed bewaard blijft voor de toekomst. Veel van deze sites geven een uniek inkijkje in de vroege internetcultuur: van persoonlijke dagboeken tot hobbyprojecten en technische experimenten.



Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden is dit nieuws herkenbaar én relevant. Veel leden hebben in het verleden zelf met dit soort homepages gewerkt.

1. Tijdig back-ups maken

Heeft u nog een XS4ALL-website? Zorg dan dat u vóór 1 oktober een volledige back-up maakt. Daarna is herstel niet meer mogelijk.

2. Overstappen naar moderne hosting

Wilt u uw website behouden? Dan is het nodig om deze onder te brengen bij een andere hostingprovider. Er zijn tegenwoordig veel gebruiksvriendelijke oplossingen beschikbaar, variërend van eenvoudige sitebuilders tot meer technische hostingomgevingen.

3. Kans om opnieuw te beginnen

Dit moment biedt ook een kans. Oude websites kunnen vaak een opfrisbeurt gebruiken. Moderne technieken maken het mogelijk om sneller, veiliger en beter vindbaar online te zijn.

4. Bewustwording van digitale duurzaamheid

Dit voorbeeld laat zien dat online diensten niet eeuwig bestaan. Digitale duurzaamheid – het veiligstellen van uw eigen data en projecten – wordt steeds belangrijker.

Een stukje nostalgie verdwijnt

Met het verdwijnen van XS4ALL Homepages verdwijnt een belangrijk hoofdstuk uit de geschiedenis van het Nederlandse internet. Voor velen was dit de plek waar zij hun eerste website bouwden, experimenteerden met HTML en hun plek op het web vonden. De techniek mag dan verouderd zijn, de impact ervan is nog altijd zichtbaar. Veel huidige IT-professionals en hobbyisten – ook binnen HCC – zijn ooit begonnen met precies dit soort eenvoudige homepages.

Conclusie

Het besluit van KPN markeert het einde van een tijdperk, maar onderstreept ook hoe snel het internet zich blijft ontwikkelen.

Voor HCC-leden is dit hét moment om oude projecten veilig te stellen en – waar gewenst – een nieuwe stap te zetten in de moderne online wereld. Want één ding blijft hetzelfde: de passie om zelf te bouwen, te leren en te delen op internet.