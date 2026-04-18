Dinsdag 28 april in Stadskanaal: Kennismakingsbijeenkomst 3D-Printing

Wat kun je allemaal maken met een 3D-printer, en hoe moeilijk is dat eigenlijk? Het antwoord ontdek je zelf op dinsdag 28 april van 14:00 tot 16:00 tijdens een inspirerende bijeenkomst van HCC in Stadskanaal.

In één middag stap je een wereld binnen waarin ideeën letterlijk vorm krijgen – van een digitaal ontwerp op je scherm tot een tastbaar object in je hand. Van praktische oplossingen tot creatieve projecten: 3D-printing brengt het dichterbij dan je misschien denkt.

Ontdekken, ervaren en zelf aan de slag

Tijdens deze bijeenkomst draait alles om zien, begrijpen en vooral beleven. Je hoeft geen technische achtergrond te hebben: nieuwsgierigheid is voldoende. We zorgen voor een laagdrempelige sfeer waarin je vragen kunt stellen, dingen kunt uitproberen en inspiratie kunt opdoen.

Je ziet meerdere 3D-printers live in actie en ontdekt hoe een ontwerp stap voor stap wordt opgebouwd. Het is fascinerend om te zien hoe een digitaal model laag voor laag verandert in een echt object. Van idee naar werkelijkheid – het gebeurt waar je bij staat.

Daarnaast krijg je heldere en praktische uitleg over:

- hoe een 3D-printer precies werkt

- welke materialen er beschikbaar zijn en wanneer je welke gebruikt

- hoe je een ontwerp geschikt maakt om te printen

- welke instellingen belangrijk zijn voor een goed resultaat



Ook nemen we je mee in de wereld van ontwerpsoftware. Je maakt kennis met programma’s waarmee je zelf eenvoudige ontwerpen kunt maken of bestaande modellen kunt aanpassen. Je zult merken dat het veel toegankelijker is dan je misschien vooraf denkt. Voor veel bezoekers is dit hét moment waarop het kwartje valt: 3D-printing is niet alleen interessant, maar ook verrassend eenvoudig én leuk om zelf te doen.

Voor wie is dit bedoeld?

Deze middag is er voor iedereen die interesse heeft in techniek, creativiteit of gewoon iets nieuws wil ontdekken:

- als je nieuwsgierig bent en wilt ontdekken wat 3D-printing inhoudt

- als je al hobbyist bent en je kennis verder wilt uitbreiden

- als je het leuk vindt om samen met anderen te leren en ideeën uit te wisselen

- als je benieuwd bent hoe je zelf dingen kunt maken of repareren



Of je nu nog nooit een 3D-printer hebt gezien of al eens iets hebt geprint: je bent van harte welkom. Juist de combinatie van beginners en meer ervaren deelnemers maakt het extra leerzaam en inspirerend.

Waarom je dit niet wilt missen

3D-printing is de afgelopen jaren enorm in ontwikkeling geweest en is nu toegankelijker dan ooit. Wat vroeger ingewikkeld en kostbaar leek, is tegenwoordig bereikbaar voor iedereen die interesse heeft. Denk aan het zelf maken van onderdelen, het repareren van kapotte spullen, het ontwerpen van unieke objecten of het realiseren van creatieve ideeën.

Maar misschien nog wel het belangrijkste: je hoeft het niet alleen te doen. Door samen te ontdekken, leer je sneller, krijg je nieuwe inzichten en wordt het vooral een stuk leuker. Eén middag kan al genoeg zijn om je enthousiast te maken en je op weg te helpen in deze fascinerende wereld.

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats op de HCC-locatie in Stadskanaal:

De Hoeksteen

Velingspad 1

9502 RA Stadskanaal

Datum en tijd: dinsdag 28 april, van 14:00 tot 16:00

Loop gerust binnen, stel je vragen en laat je verrassen door wat er allemaal mogelijk is.

Kort samengevat

Op dinsdag 28 april organiseert HCC in Stadskanaal een kennismakingsbijeenkomst 3D-printing. Je ziet printers in actie, krijgt uitleg over de techniek en maakt kennis met ontwerpsoftware. Geschikt voor beginners én hobbyisten die hun kennis willen uitbreiden. Eén middag, vol inspiratie – en misschien wel het begin van een nieuwe hobby.

