De nieuwste features van de iPhone 17

Ieder jaar komt Apple weer uit met een nieuwe en verbeterde versie van de iPhone. Dit jaar was dat de iPhone 17. De iPhone heeft allerlei mooie en praktische verbeteringen die het dagelijks gebruik nog aangenamer maken. In dit artikel zetten we de opvallendste nieuwe features op een rij, zodat je precies weet wat deze telefoon zo bijzonder maakt.

Ontdek de nieuwe kleuren

Om te beginnen heeft Apple met de lancering van de iPhone 17 een aantal nieuwe kleuren geïntroduceerd die we nog niet eerder hebben gezien. Natuurlijk kun je gewoon weer gaan voor de oude en vertrouwde zwarte of witte variant. Deze kleuren zijn strak en tijdloos. Daarnaast zijn er een aantal unieke kleurtjes waar je uit kunt kiezen. Denk aan Lavendel, Saliegroen en Nevelblauw. De iPhone heeft een strakke matte afwerking, waardoor de telefoon nog netter oogt. Wat dat betreft is dat precies die kwaliteit die je van Apple gewend bent.

Profiteer van een nóg betere batterij

Een andere belangrijke verbetering van de iPhone 17 is de batterijduur. Apple heeft het energiebeheer geoptimaliseerd met nieuwe chips en softwarematige aanpassingen, waardoor je nu langer kunt doen met een volle batterij als je dit vergelijkt met de voorgangers. Dat is ideaal als je veel onderweg bent en dus behoefte hebt aan een grotere accucapaciteit. Ook heb je via de instelling weer toegang tot allerlei energiebesparende functies die automatisch apps en processen optimaliseren. Hierdoor houdt de telefoon langer vol zonder en voorkom je dat je onnodig batterij verbruikt. Met de batterij van de iPhone 17 kun je tot wel 30 uur aan video afspelen. Voor normaal gebruik betekent dit dat je langer dan een dag met een volle batterij kunt doen.

Nog sneller laden

Naast een betere batterij biedt de iPhone 17 ook verbeterde laadsnelheid. Dankzij de nieuwste technologieën kun je de telefoon in korte tijd weer volledig opladen. Dit is ideaal voor mensen die weinig tijd hebben om hun apparaat aan de lader te leggen, of voor onderweg snel wat extra batterij nodig hebben. De batterij van de iPhone 17 is tot 50% opgeladen in 20 minuten. Dit is enorm snel en dus een flinke vooruitgang op eerdere iPhones. Nieuwe ontwikkelingen zorgen ervoor dat de batterij minder warmte ontwikkelt tijdens het laden. Dit draagt bij aan een langere levensduur van de accu en zorgt ervoor dat de telefoon veilig en betrouwbaar blijft.

Nieuw design: liquid glass

Je hebt het misschien wel voorbij zien komen, maar Apple heeft iOS een nieuw ontwerp gegeven. Liquid Glass is een functie die dynamisch mee verandert met wat er op je scherm gebeurt. Zo zijn buttons bijvoorbeeld vervaagd, maar blijft de achtergrond zichtbaar. Het is even wennen, maar wel een leuke nieuwe functie om uit te proberen. Je kunt de intensiteit van Liquid Glass via instellingen aanpassen of helemaal uitzetten.