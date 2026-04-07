Strengere regels voor powerbanks in het vliegtuig: dit verandert er voor reizigers

Reizigers die binnenkort het vliegtuig pakken, moeten rekening houden met nieuwe, strengere regels voor het meenemen en gebruiken van powerbanks. De internationale luchtvaartorganisatie International Civil Aviation Organization (ICAO) heeft aangekondigd dat het aantal toegestane powerbanks wordt beperkt en dat opladen tijdens de vlucht niet langer is toegestaan. De nieuwe regels zijn bedoeld om de veiligheid aan boord verder te vergroten, met name vanwege de mogelijke gevaren van lithiumbatterijen.

Minder powerbanks toegestaan

Volgens de aangescherpte richtlijnen mogen passagiers voortaan nog maximaal twee powerbanks meenemen aan boord van een vliegtuig. Daarmee wordt het aantal dat reizigers bij zich mogen hebben verder ingeperkt. Daarnaast geldt er een belangrijke nieuwe beperking: het opladen van powerbanks tijdens de vlucht wordt verboden. Dat betekent dat je je externe batterij niet meer via een stopcontact of USB-poort in het vliegtuig mag bijladen.

Voor bemanningsleden gelden andere regels. Zij mogen powerbanks blijven gebruiken als dat noodzakelijk is voor hun werkzaamheden aan boord.

Waarom deze strengere regels?

De aanleiding voor de nieuwe maatregelen ligt bij de risico’s van lithiumbatterijen, die in vrijwel alle powerbanks worden gebruikt. Deze batterijen kunnen bij beschadiging, oververhitting of fabricagefouten instabiel worden en in extreme gevallen brand veroorzaken. Binnen de luchtvaartsector bestaat hier al langer aandacht voor. Veel luchtvaartmaatschappijen hadden daarom al eigen richtlijnen opgesteld voor het gebruik en vervoer van powerbanks. Met de nieuwe ICAO-regels wordt geprobeerd wereldwijd meer eenduidigheid te creëren.

De maatregelen zijn gebaseerd op aanbevelingen van het ICAO Dangerous Goods Panel, een expertgroep die zich bezighoudt met het veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen. Na beoordeling door de Air Navigation Commission zijn de voorstellen goedgekeurd door de lidstaten van ICAO.

Incident onderstreept risico

Dat de risico’s niet alleen theoretisch zijn, bleek uit een incident in augustus 2025 aan boord van een toestel van KLM. Tijdens een vlucht begon een powerbank te roken en vatte uiteindelijk vlam. De cabine vulde zich korte tijd met rook, maar dankzij snel optreden van de bemanning kon de situatie onder controle worden gebracht. Het incident zorgde internationaal voor extra aandacht voor de gevaren van lithiumbatterijen aan boord van vliegtuigen.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden – en in het bijzonder voor reizigers die veel met technologie onderweg zijn – is het verstandig om hier tijdig rekening mee te houden:

- Neem maximaal twee powerbanks mee in je handbagage

- Stop powerbanks nooit in ruimbagage

- Laad je powerbank vóór vertrek volledig op

- Gebruik powerbanks tijdens de vlucht alleen om apparaten op te laden, niet om ze zelf op te laden

- Controleer altijd de specifieke regels van jouw luchtvaartmaatschappij



De verwachting is dat luchtvaartmaatschappijen deze richtlijnen snel zullen overnemen en handhaven. Wie zich niet aan de regels houdt, loopt het risico dat powerbanks bij de securitycontrole worden ingenomen.

Veilig reizen met technologie

Powerbanks zijn voor veel mensen onmisbaar geworden, zeker tijdens langere reizen. Tegelijkertijd laat deze ontwikkeling zien dat gemak en veiligheid soms op gespannen voet staan. De nieuwe regels zijn een duidelijk signaal dat veiligheid in de luchtvaart altijd voorop staat.



Door je goed voor te bereiden en de regels te volgen, voorkom je problemen en reis je zorgeloos – mét voldoende stroom voor je apparaten.