De beste gratis Netflix-alternatieven van 2025

Netflix is voor veel Nederlanders de plek om series en films te streamen. Maar de kosten lopen de laatste jaren flink op. Gelukkig zijn er goede en volledig gratis alternatieven beschikbaar. Vaak heb je wel een VPN nodig om toegang te krijgen, maar dat is in veel gevallen de moeite meer dan waard. We zetten de beste opties voor je op een rij.

1. Tubi

Tubi bestaat inmiddels ruim elf jaar en geldt als het bekendste gratis alternatief voor Netflix. De dienst heeft een overzichtelijke interface, een uitstekende zoekfunctie en een verrassend groot aanbod – inclusief verborgen pareltjes. Met een VPN kun je Tubi probleemloos in Nederland gebruiken.

2. Pluto TV

Pluto combineert traditionele televisie met on demand streamen. Bij het openen van de website krijg je meteen een willekeurig kanaal voorgeschoteld. Vanuit daar kun je kiezen uit meer dan 150 kanalen in allerlei genres. Daarnaast kun je net als bij Netflix losse films selecteren om te bekijken.

3. Plex

Plex biedt meer dan 600 livekanalen en ruim 50.000 titels on demand. Voor dit enorme aanbod hoef je niet eens een account aan te maken. Het aanbod is deels klassiek, ideaal voor filmliefhebbers die graag oudere films terugzien. Maak je wel een account aan, dan kun je eenvoudig synchroniseren tussen apparaten.

4. Kanopy

Kanopy is een educatief georiënteerde dienst, gefinancierd door de Amerikaanse overheid. Toegang verloopt normaal via een Amerikaanse bibliotheekpas of universiteitsmail, maar met een VPN kun je ook vanuit Europa inloggen. Het aanbod richt zich sterk op kinderen en educatieve programma’s, maar er zijn ook bekende tekenfilms te vinden.

Tip van HCC: Gratis streamingdiensten kunnen een mooi alternatief zijn, maar check altijd de voorwaarden en gebruik waar nodig een betrouwbare VPN. Zo haal je het meeste uit deze gratis platforms.