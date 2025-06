Consumentenbond en CCC starten massaclaim tegen Booking.com

De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims (CCC) beginnen een collectieve actie tegen Booking.com. Ze verwijten het platform machtsmisbruik, misleiding en het beperken van concurrentie. Consumenten zouden al jaren te veel betalen voor hotelkamers en kunnen zich vanaf nu aanmelden voor schadevergoeding.

Booking.com ligt onder vuur van de Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims (CCC). Beide organisaties zijn een collectieve rechtszaak gestart tegen het populaire boekingsplatform. Volgens hen maakt Booking.com zich sinds 2013 schuldig aan illegale prijsafspraken, misleiding en het kunstmatig beperken van concurrentie, waardoor consumenten structureel te veel betalen voor hotelovernachtingen.

Bert Heikens, voorzitter van CCC, stelt dat Booking.com via afspraken met hotels voorkomt dat zij elders lagere prijzen of betere voorwaarden bieden: “Consumenten betalen al jarenlang te veel voor hun hotelkamers. Wij hebben onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat Booking sinds januari 2013 concurrentieregels en consumentenrecht schendt. Via illegale afspraken en gedragingen zorgt Booking.com ervoor dat hotels geen lagere prijzen en betere voorwaarden kunnen aanbieden. Verschillende Europese toezichthouders hebben ook al vastgesteld dat Booking.com onrechtmatig handelt.”

Daarnaast stelt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, dat Booking.com gebruikmaakt van misleidende trucs zoals nepkortingen, verzonnen schaarste en onvolledige prijsinformatie. “Wij toonden in 2024 al aan dat Booking zich schuldig maakt aan misleiding. Het platform gebruikt bijvoorbeeld nepkortingen, onvolledige prijzen en verzonnen schaarste. Met dat soort dark patterns beïnvloedt Booking.com de keuzes die consumenten maken. En dat is niet toegestaan volgens Nederlandse en Europese regels.”

De gezamenlijke schade voor Nederlandse consumenten zou kunnen oplopen tot honderden miljoenen euro’s. Iedereen die sinds 1 januari 2013 een hotelkamer heeft geboekt via Booking.com, Agoda, Expedia of rechtstreeks bij een hotel, kan zich aanmelden voor de claim. Deelname aan de claim is op basis van ‘no cure no pay’. Bij succes dragen consumenten maximaal 25% af van het voor hen behaalde resultaat. Aanmelden kan via de website van de Consumentenbond.