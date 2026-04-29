Europese Commissie ziet mogelijke overtreding Digital Services Act door Meta

De Europese Commissie heeft voorlopig vastgesteld dat Meta mogelijk tekortschiet in de bescherming van minderjarige gebruikers op Facebook en Instagram. Volgens de Commissie voldoen de platforms niet volledig aan de verplichtingen uit de Digital Services Act, die juist extra nadruk legt op de veiligheid van kinderen online.

Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat Meta onvoldoende maatregelen neemt om risico’s voor minderjarigen te beperken. Zo zouden de systemen van de platforms gebruikers, waaronder kinderen, blootstellen aan mogelijk verslavende ontwerpkeuzes en schadelijke content. De Commissie maakt zich met name zorgen over hoe algoritmes content aanbevelen en hoe dit het gedrag en welzijn van jonge gebruikers kan beïnvloeden.

De Digital Services Act verplicht grote online platforms om specifieke risico’s voor kwetsbare groepen, zoals minderjarigen, actief te identificeren en te beperken. Volgens de Commissie slaagt Meta daar vooralsnog niet in. Ook zou er onvoldoende transparantie zijn over de werking van aanbevelingssystemen en de impact daarvan op jongeren.

Meta krijgt de kans om te reageren op de bevindingen. Als de voorlopige conclusies worden bevestigd, kan de Commissie sancties opleggen, waaronder hoge boetes of verplichtingen om de systemen en werkwijze van de platforms aan te passen.

Met het onderzoek zet Brussel de druk verder op grote technologiebedrijven om de online veiligheid van kinderen serieuzer te nemen en de regels uit de Digital Services Act strikt na te leven.