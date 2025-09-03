Odido lanceert Start Slim: hulp voor ouders bij digitale opvoeding

Telecomprovider Odido introduceert het platform Start Slim, dat ouders moet ondersteunen bij de digitale opvoeding van hun kinderen. Het initiatief biedt informatie over onderwerpen als schermtijd, sociale media en online veiligheid. Daarnaast brengt Odido twee nieuwe mobiele abonnementen op de markt die specifiek zijn ontwikkeld voor kinderen.

Volgens de aanbieder groeit de behoefte van ouders aan begeleiding, nu veel kinderen al op jonge leeftijd toegang krijgen tot internet en sociale media. Het platform is tot stand gekomen in samenwerking met Internet Matters, een internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor digitaal welzijn.

Naast het platform introduceert Odido twee kindvriendelijke abonnementen. Het eerste, Mini, richt zich op jongere kinderen die nog geen smartphone hebben. Zij krijgen een smartwatch waarmee ze binnen een veilige omgeving kunnen bellen, berichtjes sturen en via GPS gevolgd kunnen worden door hun ouders. Het tweede abonnement, Junior, is bedoeld voor tieners met hun eerste smartphone. Hierin zijn standaardblokkades ingebouwd tegen onverwachte kosten en digitale risico’s, terwijl ouders via een app de instellingen kunnen beheren.

De introductie van Start Slim sluit aan bij eerdere initiatieven van Odido rond bewust telefoongebruik, zoals de campagne Schermvrijdag in samenwerking met sportkoepel NOC*NSF. Het platform is gratis toegankelijk voor alle ouders in Nederland. De Mini-abonnementen zijn beschikbaar vanaf € 5,50 per maand inclusief smartwatch, terwijl Junior-abonnementen starten vanaf € 9,50 per maand. Meer informatie op https://www.odido.nl/kind.