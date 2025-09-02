AI met minicamera voorspelt risico op nieuw hartinfarct

Onderzoekers van het Radboudumc hebben een kunstmatige-intelligentiesysteem ontwikkeld dat met behulp van een minicamera in de kransslagaders kan voorspellen of iemand opnieuw een hartinfarct krijgt. De technologie beoordeelt bloedvaten razendsnel op zwakke plekken en blijkt even betrouwbaar – of zelfs beter – dan gespecialiseerde laboratoria.

Een hartinfarct ontstaat wanneer een kransslagader verstopt raakt door een bloedpropje, vaak veroorzaakt door aderverkalking. Jaarlijks ondergaan in Nederland zo’n 40.000 mensen een dotterbehandeling waarbij de slagader wordt opgerekt en meestal een stent wordt geplaatst. Toch krijgt ongeveer vijftien procent van deze patiënten binnen twee jaar opnieuw een infarct.

Het onderzoeksteam onder leiding van technisch geneeskundige Jos Thannhauser en arts-onderzoeker Rick Volleberg analyseerde de kransslagaders van 438 patiënten. Met optische coherentietomografie (OCT), een beeldvormingstechniek die via nabij-infraroodlicht de vaatwand zichtbaar maakt, en speciaal ontwikkelde AI werden mogelijke zwakke plekken opgespoord. De deelnemers werden vervolgens twee jaar gevolgd. De resultaten tonen dat de AI niet alleen zwakke plekken even goed opspoort als de internationale gouden standaard, maar ook nauwkeuriger kan voorspellen wie een verhoogd risico loopt op een nieuw infarct of overlijden.

Volgens Volleberg opent dit de deur naar meer gerichte behandelingen: “Als we weten bij wie en waar de risicoplekken in de bloedvaten zitten, kunnen we in de toekomst medicatie aanpassen of preventief een stent plaatsen.”

OCT wordt al toegepast bij dotterbehandelingen om de plaatsing van stents te begeleiden, maar de interpretatie van de beelden is complex. Een enkele opname bestaat uit honderden beelden, waardoor volledige analyse in de kliniek onhaalbaar is zonder automatisering. Slechts enkele gespecialiseerde labs kunnen dit nu uitvoeren. De door Radboudumc ontwikkelde AI kan echter alle beelden automatisch analyseren, wat de techniek praktisch toepasbaar maakt.

Hoewel de onderzoekers verwachten dat het nog enkele jaren duurt voordat volledige analyses in de kliniek gemeengoed zijn, wordt de inzet van AI al gezien als een belangrijke stap richting gepersonaliseerde preventie van hartinfarcten. Het onderzoek maakt deel uit van het CARA-lab, een samenwerking van Radboudumc, Amsterdam UMC en Abbott, dat hiervoor een miljoenensubsidie ontving van onderzoeksorganisatie NWO.