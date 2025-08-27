Helft refurbished-aanbieders gebruikt misleidende kortingen

De helft van de webwinkels die refurbished-telefoons verkopen, gebruiken nepaanbiedingen. Dat stelt de Consumentenbond. Door het toepassen van doorgestreepte adviesprijzen, nepkortingen en verwijzingen naar introductieprijzen worden kortingen kunstmatig opgeblazen.

In totaal analyseerde de Consumentenbond de prijzen van 24 veelgevraagde smartphones bij 16 aanbieders, waaronder bekende namen als Back Market, Apple Store, Forza Refurbished, Leapp, Refurbished.nl, Fixje, iUsed, Mobico en Rebuy. Bij acht van deze aanbieders ontdekte de bond dat zij verboden trucs hanteerden: ze gebruikten niet-kloppende kortingspercentages, zogenaamde “van-voor” prijzen en doorgestreepte adviesprijzen. Daarbij vergeleken zij vaak met de oorspronkelijke introductieprijs in plaats van de actuele nieuwprijs, waardoor het bespaarde bedrag veel groter leek dan het in werkelijkheid was.

Het gemiddelde prijsvoordeel van refurbished toestellen blijkt aanzienlijk kleiner te zijn dan geclaimd. Zo is een “zichtbaar gebruikte” smartphone gemiddeld 27 procent goedkoper dan een nieuw exemplaar, bij een “licht gebruikte” zo’n 25 procent en bij toestellen in “zo goed als nieuw”-conditie ongeveer 20 procent.

Bij oudere modellen valt het voordeel opvallend groot uit: een iPhone 12 (128 GB, zichtbaar gebruikt) is gemiddeld 42 procent goedkoper, terwijl de iPhone 14 Pro (128 GB) tussen de 35 en 41 procent goedkoper is. Nieuwere modellen zoals de iPhone 15 (128 GB, zo goed als nieuw) tonen slechts circa 10 procent besparing.

Verontrustend is verder dat sommige refurbished-aanbieders zelfs hogere prijzen hanteren dan voor nieuwe toestellen. Zo biedt Back Market een iPhone 14 (256 GB) aan voor ruim 100 euro meer dan de nieuwprijs; ook Apple Store, Forza Refurbished, Leapp en Refurbished.nl boden refurbished exemplaren tegen hogere prijzen dan nieuwe toestellen.

Reactie aanbieders

De Consumentenbond nam contact op met de acht geconstateerde aanbieders die hun prijzenpraktijken onder de loep hadden. In eerste instantie beweerden zij zich allemaal aan de wet te houden. Forza Refurbished zei bijvoorbeeld: “Wij kennen de wetgeving. We laten de oorspronkelijke introductieprijs zien en noemen alleen een besparing in procenten. We noemen het geen van-voorprijs of korting. Wij zien dit niet als nepaanbieding.” Andere reacties zijn te lezen op de website van de Consumentenbond.

Het onderzoek van de Consumentenbond toont aan dat consumenten die refurbished-telefoons kopen kritisch moeten blijven. De daadwerkelijke besparing valt in de meeste gevallen aanzienlijk lager uit dan wordt gesuggereerd door marketingclaims. Hoewel sommige aanbieders hun fouten inmiddels erkennen en corrigeren, toont de misleiding wel aan dat streng toezicht – zowel door consumentenorganisatie, toezichthouders als de branche zelf – hard nodig is om de online markt transparanter en eerlijker te maken.