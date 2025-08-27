Nederland breidt laadnetwerk razendsnel uit: 1600 nieuwe laadpunten per maand

Nederland zet grote stappen in de uitbreiding van de laadinfrastructuur. Uit de voortgangsrapportage van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) blijkt dat er maandelijks gemiddeld 1600 publieke laadpunten bijkomen. De landelijke dekking is hierdoor gestegen naar 83 procent, zeven procent meer dan vorig jaar. Daarmee heeft Nederland, zo stelt de overheid zelf, het hoogste aantal publieke laadpunten van de Europese Unie.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat benadrukt dat elektrisch rijden hierdoor steeds praktischer wordt. Met vrijwel overal een laadmogelijkheid op loopafstand kunnen zowel particulieren als bedrijven eenvoudiger overstappen op elektrisch vervoer. Staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer en Milieu) noemt de vooruitgang het resultaat van slimme investeringen, samenwerking met regio’s en marktpartijen, en het gebruik van data om laadpunten op de juiste plekken te realiseren. “We pakken actief de plekken aan waar nu nog geen laadpunten zijn, zodat iedereen in Nederland makkelijk elektrisch kan rijden”, aldus Aartsen.

Behalve in aantallen laadpunten wordt ook gewerkt aan meer transparantie rond tarieven. Een speciale taakgroep is bezig prijspalen bij snellaadstations te uniformeren. Zo wordt het binnenkort mogelijk om vóór de laadsessie duidelijk te zien wat een laadsessie kost en hoe die prijs is opgebouwd. Daarmee moeten laadprijzen net zo inzichtelijk worden als tankprijzen.

Voor de logistieke sector trekt het ministerie fors extra middelen uit. Er gaat 65,5 miljoen euro naar stroomaansluitingen op verzorgingsplaatsen langs snelwegen, zodat vrachtwagens onderweg kunnen snelladen. Daarnaast is 96 miljoen euro beschikbaar gesteld aan subsidies voor de aanleg van laadinfrastructuur in de logistiek en de bouw. Met die steun kunnen bedrijven zowel publieke als private laadoplossingen realiseren en zo makkelijker de overstap maken naar elektrisch rijden.

De uitrol van het laadnetwerk gebeurt gecoördineerd via de Nationale Agenda Laadinfrastructuur, waarin overheden, bedrijven, netbeheerders en kennisinstellingen samenwerken om het Nederlandse laadnet toekomstbestendig te maken.