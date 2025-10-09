De geschiedenis van Viditel: de Nederlandse internetpionier die nooit doorbrak

De laatste vijftig jaar zijn er enorm veel ontwikkelingen geweest op computer- en elektronicagebied. Ik ga je aan de hand van een serie artikelen meenemen door die periode vol ontwikkelingen, vreemde uitvindingen, verdwenen merken en nog veel meer. Vandaag in deel 24 van De geschiedenis van: Viditel.

In 1980 lanceerde de Nederlandse PTT met veel bombarie een revolutionair systeem: Viditel. Als voorloper van het internet bood het gebruikers de mogelijkheid om via de televisie informatie op te vragen. Toch zou het systeem nooit het grote succes worden waarop gehoopt werd.

Digitale droom

Viditel – een afkorting van Video en Telefoon – werd op 7 augustus 1980 in Nederland geïntroduceerd. Het systeem maakte gebruik van de zogeheten videotex-technologie, waarbij informatie opgevraagd kon worden via een telefoonlijn en werd weergegeven op een televisiescherm of speciaal terminalscherm. Gebruikers moesten inbellen naar een centrale computer en konden daar met eenvoudige commando’s (een sterretje *, dan een aantal cijfers en afsluiten met een hekje #) onder meer nieuws lezen, beurskoersen volgen, treintijden opvragen en contact opnemen met diensten als de ANWB of het Algemeen Dagblad.

Het systeem werd gepresenteerd als een digitale revolutie voor particulieren en bedrijven. In de praktijk bleek Viditel echter log, traag en bovenal duur. Een speciale terminal kostte enkele duizenden guldens, het gebruik van de dienst werd per minuut afgerekend en daarbovenop kwamen nog de telefoonkosten. De PTT dacht bij de introductie aan honderdduizenden gebruikers, maar het zouden er uiteindelijk slechts enkele tienduizenden worden.

Technische beperkingen

Viditel werkte via een zogenaamde half-duplex-verbinding: de gebruiker tikte een opdracht in, die via de telefoonlijn naar een centrale computer ging, waarna het systeem antwoord gaf in tekstvorm. De schermen waren beperkt tot 40 regels van 24 karakters; grafische weergaven waren minimaal of afwezig. Bovendien had het systeem een zeer beperkte interactie: gebruikers konden wel informatie opvragen, maar nauwelijks gegevens invoeren of echte communicatie voeren met andere gebruikers.

Hoewel het een technologische vooruitgang was ten opzichte van traditionele media als krant of televisie, stond Viditel al snel op achterstand door de opkomst van snellere, flexibelere systemen, vooral in de Verenigde Staten.

Vergelijkbare systemen

Viditel was niet uniek. Over de hele wereld experimenteerden telecombedrijven met videotex-achtige systemen. In Frankrijk werd Minitel in 1982 geïntroduceerd en groeide daar uit tot een enorm succes. Minitel was namelijk gratis beschikbaar én Franse huishoudens kregen het apparaat kosteloos van de overheid. De dienst was ook uitgebreider dan Viditel, met onder meer chatmogelijkheden, boekingsdiensten, online bankieren en zelfs erotische content, wat zorgde voor een brede adoptie. Op het hoogtepunt telde Minitel meer dan 25 miljoen gebruikers en duizenden aanbieders van online diensten.

In het Verenigd Koninkrijk was er het systeem Prestel, dat sterk leek op Viditel. Ook daar bleef het aantal gebruikers echter beperkt. De hoge kosten, beperkte inhoud en complexiteit van het systeem werkten remmend op de groei. In Duitsland kende men Bildschirmtext (BTX), dat vooral door banken en overheden werd gebruikt, maar ook daar bleef massale doorbraak uit.

Einde van Viditel

Viditel bleef in Nederland operationeel tot 1989. Toen werd het vervangen door Videotex Nederland (later VTN). Maar ook deze opvolger wist het grote publiek niet te bereiken. Tegen die tijd begonnen personal computers en bulletin board systems (BBS) aan hun opmars, gevolgd door het wereldwijde web in de jaren ’90. De terminalgebaseerde, trage diensten van de videotex-generatie verdwenen in hoog tempo. De dienst van het oude Viditel werd in 1997 opgeheven. Het bedrijf VTN werd door KPN nog wel gebruikt als moederbedrijf van de internetproviders Planet Internet en HetNet.

De link met Teletekst

Een ander systeem dat in dezelfde periode ontstond – en dat wél populair werd – is Teletekst. Waar Viditel actief opgevraagd moest worden via een telefoonlijn, was Teletekst een zogenoemd broadcast-systeem: informatie werd met het televisiesignaal meegestuurd en was onmiddellijk beschikbaar via de afstandsbediening van de televisie. De gebruiker kon met paginanummers navigeren naar nieuws, weerberichten, verkeersinformatie en sportuitslagen.

De NOS begon in 1980 met proefuitzendingen van Teletekst, ongeveer gelijktijdig met de introductie van Viditel. In tegenstelling tot Viditel was Teletekst gratis toegankelijk, eenvoudig te bedienen en onderdeel van een apparaat dat mensen al bezaten: de televisie. Die laagdrempeligheid maakte het systeem bijzonder geliefd. In de jaren ’80 en ’90 was Teletekst een vast onderdeel van het Nederlandse medialandschap. En zelfs nu wordt het nog gebruikt: teletekst op internet wordt door heel veel mensen geraadpleegd als een bron van betrouwbaar nieuws.

Gedeelde wortels

Viditel en Teletekst gebruikten in de kern dezelfde techniek: alfanumerieke transmissie van gegevens via televisieschermen, met eenvoudige blokgrafiek en vaste tekstindeling. Beide systemen hanteerden een opbouw in genummerde pagina’s, die de gebruiker kon opvragen. Maar waar Teletekst passief informatie aanbood – vergelijkbaar met een krant – was Viditel interactiever: het bood toegang tot een netwerk van informatiebronnen en bedrijven, die elk via codes te benaderen waren. Die extra laag van interactie betekende ook meer complexiteit en kosten, wat uiteindelijk tegen Viditel werkte.

Erfenis en les

Viditel was een ambitieus project dat zijn tijd ver vooruit was, maar uiteindelijk slachtoffer werd van zijn eigen beperkingen en de snelle technologische ontwikkelingen erna. De hoge kosten, beperkte functionaliteit en geringe gebruiksvriendelijkheid deden het systeem de das om. Toch legde het wel de basis voor latere online ontwikkelingen in Nederland. Het toonde aan dat er behoefte was aan digitale informatievoorziening, al duurde het nog ruim een decennium voordat het internet die belofte écht waarmaakte.

Teletekst bewees juist dat eenvoud, bereikbaarheid en kosteloze toegang essentieel zijn voor massale adoptie. Waar Viditel worstelde met technische drempels, groeide Teletekst uit tot een vertrouwde nieuwsbron die decennialang meeging. Beide systemen vormden belangrijke stappen in de digitale evolutie van Nederland – de één als veelbelovende mislukking, de ander als onverwachte publiekslieveling.

Over de auteur

Marco Mekenkamp is eindredacteur van PC-Active. Dit 108 pagina's tellende magazine verschijnt elke twee maanden en is te koop in de winkel. Leden van HCC krijgen PC-Active zes keer per jaar thuisgestuurd als onderdeel van het HCC-lidmaatschap.