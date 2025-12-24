Maandag 5 januari 2026 in Vlissingen: Interessante bijeenkomst Werkgroep Genealogie HCC!zeeland

We hopen velen op de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar te kunnen ontmoeten om de beste wensen persoonlijk uit te wisselen.

Deze bijeenkomst is op: maandag 5 januari 2026 in De Burgerij, van Hogendorpweg 58a in Vlissingen, aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. We kijken dan terug op de onderwerpen en activiteiten van het jaar dat achter ons ligt en blikken vooruit op een nieuw verenigingsjaar.

Daarbij bespreken we met elkaar de onderwerpen die we in de volgende bijeenkomsten graag aan de orde willen hebben en wie zich daarop kan voorbereiden.

Als er onderwerpen zijn waar we mensen van “buiten” onze groep voor moeten worden uitgenodigd, kunnen we dat dan met elkaar bespreken. We gaan weer proberen een interessant jaarprogramma samen te stellen.

Wanneer er voldoende tijd over blijft zullen we samen kijken naar de bronnen -zowel in Nederland als in België - die ons informatie kunnen verschaffen over de omvangrijke Immigratie in de 19e en het begin van de 20e eeuw vanuit onze contreien naar onder meer Amerika. Ongetwijfeld hebben heel veel families hiermee te maken gehad. Het is interessant om van elkaar te vernemen wie er (verre) familie (verwanten) heeft in overzeese gebieden, wat men daarvan weet en hoe die informatie (gegevens) beschikbaar is gekomen. Wie hierover wat wil vertellen kan zich hierop voorbereiden

Open uitnodiging

Breng gerust iemand mee die belangstelling heeft voor genealogie en wat meer wil weten over het speuren op Internet, in de archieven of bij het Genealogisch Centrum Zeeland naar familiegegevens.

Gebruik van consumpties in De Burgerij

Consumpties zijn voor eigen rekening. Koffie en thee kosten 1,70 per kop. Voor 14 euro kun je een 10 strippen kaart aanschaffen. Voor andere consumpties zoals alcohol en fris gelden andere prijzen. Ook moet je er rekening mee houden dat er alleen digitaal (met de pin) kan worden afgerekend.

Overzicht van de bijeenkomsten van de Werkgroep Genealogie HCC!zeeland tot en met 2026. Telkens van 19:30 – 21:30 uur

maandag 2 februari 2026

maandag 2 maart 2026

maandag 13 april 2026 (2e maandag i.v.m. Pasen)

maandag 11 mei 2026 (idem i.v.m. dodenherdenking)

maandag 1 juni 2026

maandag 7 september 2026

maandag 5 oktober 2026

maandag 2 november 2026

maandag 7 december 2026

De Werkgroep genealogie HCC!zeeland,

Han Bleyenbergh, Paul Lockefeir, Erik Mulder, Joke de Priester en Jan Remijn.