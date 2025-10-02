De geschiedenis van emoticons en emoji: smile or sad

De laatste vijftig jaar zijn er enorm veel ontwikkelingen geweest op computer- en elektronicagebied. Ik ga je aan de hand van een serie artikelen meenemen door die periode vol ontwikkelingen, vreemde uitvindingen, verdwenen merken en nog veel meer. Vandaag in deel 23 van De geschiedenis van: emoticons en emoji.

Het gebruik van symbolen om emoties uit te drukken is bijna zo oud als het schrift zelf. In hiërogliefen, pictogrammen en middeleeuwse manuscripten zien we al voorbeelden van visuele communicatie die verder gaat dan woorden alleen. In de digitale wereld kreeg dit eeuwenoude idee een geheel nieuwe vorm: eerst in de gedaante van simpele tekens op een computerscherm, later als de kleurrijke, universeel herkenbare emoji die tegenwoordig in vrijwel iedere chat voorkomen. De geschiedenis van emoji is daarmee niet alleen een technologisch verhaal, maar ook een verhaal over cultuur, creativiteit en de menselijke behoefte om gevoelens, nuance en humor over te brengen via tekst.

Van emoticons naar emoji

Het verhaal begint in 1982, toen de Amerikaanse computerwetenschapper Scott Fahlman aan de Carnegie Mellon University een voorstel deed dat digitale communicatie voorgoed zou veranderen. Hij stelde voor om bepaalde combinaties van leestekens te gebruiken om emoties aan te geven. Deze eenvoudige tekens, sindsdien bekend als emoticons, waren bedoeld om misverstanden in tekstgebaseerde berichten te voorkomen. Fahlmans idee verspreidde zich razendsnel onder computergebruikers en legde de eerste digitale basis voor het uitdrukken van emoties – lang voordat mobiele telefoons en sociale media bestonden.

Scott Fahlman Scott E. Fahlman (1948) is een Amerikaanse computerwetenschapper aan Carnegie Mellon University. Zijn voorstel in 1982 voor :-) en :-( wordt algemeen beschouwd als het eerste gebruik van digitale emotie-indicatoren. Dit eenvoudige idee legde de basis voor alle latere vormen van visuele communicatie in digitale tekst.

Hoewel Fahlmans emoticons puur tekstueel waren, duurde het nog zeventien jaar voordat de eerste echte emoji verschenen. In 1999 ontwikkelde Shigetaka Kurita een set van 176 pictogrammen van 12×12 pixels voor het mobiele internetplatform i-mode. Zijn ontwerpen waren eenvoudig, direct herkenbaar en behandelden uiteenlopende thema’s: van emoties en eten tot weersymbolen en entertainment. Daarmee ontstond een nieuwe, grafische laag bovenop digitale communicatie.

Shigetaka Kurita Shigetaka Kurita (1952) werkte bij NTT DoCoMo en ontwierp in 1999 de eerste set van 176 emoji voor het mobiele internetplatform i-mode. Zijn ontwerpen waren geïnspireerd door de noodzaak om snel informatie over te brengen op kleine schermen en vormden de eerste universeel herkenbare grafische symbolen.

Standaardisatie en wereldwijde doorbraak

Het grote verschil tussen emoticons en emoji is subtiel maar essentieel. Emoticons zijn creatieve combinaties van bestaande tekens op een toetsenbord, terwijl emoji speciaal ontworpen en gestandaardiseerde grafische symbolen zijn. Dat maakte ze bijzonder geschikt voor de opkomst van mobiele telefonie en later smartphones.

Rond 2010 zorgde het Unicode Consortium voor een cruciale doorbraak: emoji werden opgenomen in de Unicode-standaard. Dat maakte het mogelijk dat een glimlachend gezichtje op een iPhone exact hetzelfde betekende op een Android-telefoon of computer. Deze standaardisatie legde de basis voor de wereldwijde adoptie van emoji en opende de deur naar een steeds groeiender universum van symbolen.

Unicode Consortium Het Unicode Consortium is een internationale organisatie die digitale tekststandaarden ontwikkelt. Door emoji op te nemen in de Unicode-standaard werd wereldwijde compatibiliteit mogelijk, waardoor emoji overal dezelfde betekenis kregen en zich wereldwijd konden verspreiden.

Emoji als universele taal

Met de opkomst van sociale media en berichtendiensten zoals WhatsApp, iMessage en Twitter explodeerde de populariteit van emoji. Ze werden méér dan een handige toevoeging aan tekst; ze ontwikkelden zich tot een universele taal. Een enkele emoji kan gevoelens, humor of ironie overbrengen die vaak lastig in woorden zijn te vatten. In sommige gevallen functioneren emoji zelfs als zelfstandige boodschap: een rij pizza-, biertje- en filmemoji kan voldoende zijn om een avondplan duidelijk te maken.

Tegelijkertijd hebben emoji culturele waarde gekregen. Ze duiken op in kunst, marketingcampagnes en zelfs in politieke communicatie. In 2015 werd het ‘tranen-van-het-lachen’-gezicht zelfs uitgeroepen tot Woord van het Jaar door Oxford Dictionaries; een teken dat emoji zich stevig in ons collectieve bewustzijn hebben genesteld.

Inclusiviteit en diversiteit

Naarmate emoji steeds belangrijker werden, groeide ook de vraag naar meer representatie. In eerste instantie waren menselijke emoji vooral wit en mannelijk vormgegeven. Onder druk van gebruikers en belangenorganisaties begon het Unicode Consortium vanaf 2015 met het toevoegen van huidskleurvarianten, genderopties en later ook genderinclusieve emoji. Tegenwoordig zijn er emoji die gezinnen in verschillende samenstellingen tonen, beroepen in zowel mannelijke als vrouwelijke varianten, en zelfs genderneutrale iconen. Daarmee weerspiegelen emoji steeds beter de diversiteit van hun gebruikers.

De toekomst: interactieve en contextuele emoji

De evolutie van emoji staat niet stil. Naast de inmiddels duizenden beschikbare symbolen zien we nieuwe vormen opduiken, zoals animoji en memojis – gepersonaliseerde, bewegende emoji die gezichtsuitdrukkingen in realtime kunnen nabootsen. Ook worden er experimenten gedaan met contextuele en interactieve emoji, die hun uiterlijk aanpassen aan de situatie of die meer dynamische expressie mogelijk maken.

Dit laat zien dat emoji meer zijn dan digitale versieringen. Ze vormen een levende taal die voortdurend meegroeit met de samenleving en de technologie. Hun impact gaat verder dan chatapps: ze hebben onze manier van communiceren, onze visuele cultuur en zelfs ons idee van taal zelf veranderd. De geschiedenis van emoji is een verhaal van innovatie, standaardisatie en culturele verschuiving. Scott Fahlman legde de basis met zijn eenvoudige emoticons, Shigetaka Kurita gaf ze een grafische vorm, en het Unicode Consortium zorgde voor de wereldwijde adoptie. Inmiddels zijn emoji uitgegroeid tot een universeel communicatiemiddel dat gevoelens en nuances overbrugt in een digitale wereld. Hun voortdurende uitbreiding met inclusieve en interactieve varianten laat zien hoe technologie, cultuur en menselijke creativiteit hand in hand evolueren.

