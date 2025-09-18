De geschiedenis van TomTom: van keukentafelidee tot navigatie

De laatste vijftig jaar zijn er enorm veel ontwikkelingen geweest op computer- en elektronicagebied. Ik ga je aan de hand van een serie artikelen meenemen door die periode vol ontwikkelingen, vreemde uitvindingen, verdwenen merken en nog veel meer. Vandaag in deel 5 van De geschiedenis van: TomTom.

In mijn jeugd was er geen sprake van vakantie in het buitenland. De reden was simpel: mijn ouders konden dat niet betalen. Wij gingen naar een camping in Voorthuizen (Gelderland). Afgezien van een wintersportvakantie met familie was mijn eerste echte buitenlandtrip ergens eind jaren 80 van de vorige eeuw. Als lid van de ANWB haalde ik gratis routekaarten in een van hun winkels. En als je het echt niet meer wist, dan vroeg je de weg. Op die manier zocht je je weg naar de gewenste bestemming.

In die tijd van papieren wegenkaarten begonnen vier Nederlandse ondernemers in 1991 aan iets dat de wereld van mobiliteit voorgoed zou veranderen. Wat begon als een klein softwarebedrijf voor handcomputers, groeide in razendsnel tempo uit tot TomTom – de uitvinder van het eerste breed toegankelijke navigatiesysteem voor consumenten, pionier in digitale kaarten en vandaag de dag leverancier van cruciale technologie voor autonoom rijden.

TomToms geschiedenis is er een van innovatie, snelle groei, zware concurrentie en voortdurende heruitvinding. Een verhaal waarin ook techgiganten als Google en concurrenten als Mio en Garmin een rol spelen en waarin de keuzes van de oprichters bepalend zijn geweest voor de koers van een van Nederlands bekendste technologiebedrijven.

Het begin: Palmtop Software en vier visionairs

De wortels van TomTom liggen in 1991, toen Peter-Frans Pauwels en Pieter Geelen, twee jonge academici uit Amsterdam, het bedrijf Palmtop Software oprichtten. Ze ontwikkelden applicaties voor zogeheten ‘palmtop computers’ of PDA’s – destijds draagbare zakcomputers als de Psion Organizer. De producten varieerden van digitale woordenboeken tot simpele spelletjes, maar het duo had grotere ambities: ze wilden software maken die mensen mobieler en zelfstandiger zou maken.

Kort daarna sloot Corinne Vigreux, een Franse zakenvrouw met een achtergrond bij het Britse Psion, zich bij hen aan. Haar commerciële inzicht en internationale netwerk bleken cruciaal voor het jonge bedrijf. In 1999 voegde ook Harold Goddijn, voormalig ceo van Psion Nederland en Vigreux’ partner, zich bij het team. Zijn investering en strategisch leiderschap brachten structuur en schaalbaarheid. Met zijn komst begon Palmtop zich te richten op navigatie – een markt in opkomst, mede dankzij de Amerikaanse beslissing om gps-signalen vrij te geven voor civiel gebruik.

Eerste stappen in navigatie

De echte doorbraak kwam met de introductie van TomTom Navigator in 2001: navigatiesoftware voor PDA’s die werkte in combinatie met een losse gps-ontvanger. Voor het eerst konden consumenten hun locatie in realtime op een scherm zien en zich door een digitale stem laten begeleiden van A naar B. Het was revolutionair – al moest je als gebruiker nog wel zelf een PDA, een gps-muis en een houder kopen en alles zelf koppelen.

De merknaam TomTom – kort, internationaal uitspreekbaar, ritmisch – werd kort daarvoor gelanceerd als commerciële identiteit van Palmtop. Het bleek een gouden zet. Navigator werd razend populair onder zakelijke reizigers en techliefhebbers en legde de basis voor het succes dat zou volgen.

Ga bij de rotonde rechtdoor De stem van Bram Voor veel Nederlanders was de stem van Bram op hun TomTom méér dan een routegids: het was een betrouwbare reisgenoot. Achter die stem zat Bram Bart, een Nederlandse acteur, stemacteur, zanger en regisseur die vooral bekend werd als de stem van talloze tekenfilmfiguren, zoals Bob de Bouwer. Ik kende Bram Bart persoonlijk. Ik leerde hem kennen als regisseur van mijn vriendin, die actrice is. Zijn partner Marcel vertelde mij na het overlijden van Bram over TomTom. Bram kwam na een werkdag thuis en Marcel vroeg hem naar de werkdag. Bram vertelde dat hij zoiets geks had gedaan: allerlei zinnen inspreken die met een te volgen route maken had. Bram had op dat moment geen enkel idee welke invloed zijn stem zou hebben op het succesverhaal van TomTom. De stem van Bram werd een cultfenomeen en tot op de dag van vandaag herinneren veel gebruikers zich zijn nuchtere, vriendelijke en nimmer irriterende toon als het geluid van vakantie, vrijheid en eindeloos verdwalen zonder écht verloren te gaan. Bram Bart overleed in 2012 op 49-jarige leeftijd aan kanker. Zijn stem leeft voort in het geheugen van vele duizenden TomTom-gebruikers. Foto: Annelies Thoelen - WikiPortret.nl, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19055861

De grote doorbraak: TomTom GO

In 2004 bracht TomTom de eerste alles-in-één navigatiecomputer op de markt: de TomTom GO. Dit compacte apparaat combineerde een scherm, gps, software en kaarten in één eenvoudig te monteren toestel, op het dashboard of de voorruit. Geen ingewikkelde installatie, geen losse componenten, alleen maar aanzetten en rijden.

De timing was perfect: gps was net breed beschikbaar, smartphones bestonden nog nauwelijks en autorijden werd steeds internationaler. De verkoopcijfers schoten omhoog. In het eerste jaar werden meer dan 250.000 GO’s verkocht. In 2005 volgde een beursgang op Euronext Amsterdam. TomTom werd een wereldwijd merk en een symbool van Nederlandse technologische innovatie.

Kaarten als machtsmiddel: de overname van Tele Atlas

In 2008 zette TomTom een strategische stap die zijn rol in de navigatiewereld verder verstevigde: het nam kaartenmaker Tele Atlas over voor 2,9 miljard euro. Tele Atlas leverde de kaartdata voor veel van TomToms producten, maar ook voor die van concurrenten als Mio, Navigon, Becker en zelfs Google.

De overname betekende niet alleen een zekere onafhankelijkheid van externe leveranciers, maar gaf TomTom ook controle over een kritieke infrastructuur in de navigatiemarkt: digitale kaarten. Deze kaarten werden continu geüpdatet, aangevuld met verkeersdata, flitspalen en locatie-informatie en werden steeds belangrijker naarmate de wereld digitaler werd.

De ironie was dat concurrenten als Mio, die op dat moment nog gebruikmaakten van Tele Atlas-kaarten, afhankelijk werden van hun directe rivaal. TomTom hield het kaartenbedrijf formeel als aparte tak actief, maar het strategisch voordeel was evident.

De dreiging van Google

Tegelijkertijd ontwaakte een reus: Google. In 2005 lanceerde het zijn eigen kaartendienst: Google Maps. Aanvankelijk een eenvoudige webapplicatie, maar in 2008 volgde een veel ingrijpender stap: gratis navigatie op smartphones via Google Maps Navigation. De dienst bood routebegeleiding, real-time verkeersinformatie en kaarten zonder kosten én zonder apart apparaat. Navigatie veranderde voorgoed.

Google’s motief ging verder dan het aanbieden van een handige dienst: het wilde gebruikers aan zich binden, hun verplaatsingsgedrag volgen en locatiegegevens integreren in zijn advertentieplatform. Navigatie was een manier om waardevolle data te verzamelen – niet om winst te maken op apparaten.

De connectie met TomTom was aanvankelijk nauw: Google gebruikte in bepaalde regio’s de kaarten van Tele Atlas en was dus klant bij TomTom. Maar al snel besloot Google zijn eigen kaarten te bouwen, via satellietdata, Street View-auto’s en miljoenen gebruikers. In 2012 beëindigde Google het gebruik van Tele Atlas en werd het volledig zelfvoorzienend. Dit betekende het verlies van een grote klant voor TomTom én het ontstaan van een machtige, ongrijpbare concurrent.

Verval van de consumentenmarkt

De opkomst van de smartphone – en gratis navigatie via apps als Google Maps, Apple Maps en Waze – raakte TomTom hard. Vanaf 2010 daalden de verkopen van navigatiekastjes dramatisch. Waar voorheen miljoenen mensen een TomTom kochten, gebruikten ze nu hun telefoon. De consument vond het gemak en de prijs van gratis apps aantrekkelijker dan een los apparaat.

TomTom bracht eigen apps uit voor iOS en Android, maar wist het verloren terrein bij het grote publiek niet meer terug te winnen. De massamarkt was gekanteld. Veel concurrenten verdwenen: Navigon werd overgenomen door Garmin, Becker en Falk trokken zich terug en Mio verloor marktaandeel. TomTom moest zichzelf opnieuw uitvinden – en dat deed het.

De strategische heruitvinding

Vanaf 2014 verschoof TomToms focus radicaal: van consument naar business-to-business. Het bedrijf legde zich toe op digitale kaarten, verkeersinformatie, fleetmanagement en navigatieoplossingen voor autofabrikanten. Grote merken zoals Volkswagen, Renault, Peugeot, Toyota en Mazda maken of maakten gebruik van TomToms technologie in hun infotainmentsystemen – vaak zonder dat bestuurders zich daarvan bewust zijn.

Een van Tomtoms belangrijkste innovaties is de HD Map: een uiterst gedetailleerde digitale kaart die speciaal is ontwikkeld voor autonoom rijden. Deze kaarten bevatten informatie op rijstrookniveau, inclusief bochten, hellingen, verkeersborden en kruispunten – data die essentieel zijn voor zelfrijdende voertuigen.

Daarnaast ontwikkelt TomTom oplossingen voor smart cities, last-mile delivery, route-optimalisatie en AI-gestuurde mobiliteitsplanning. De kaarten zijn tegenwoordig niet alleen een statisch product, maar een dynamische, voortdurend geüpdatete digitale infrastructuur die mobiliteit op grote schaal mogelijk maakt.

Een bedrijf van mensen

Anno 2025 heeft TomTom ruim 3.600 medewerkers in meer dan 20 landen. Het hoofdkantoor staat nog altijd in Amsterdam. TomTom blijft sterk geworteld in de Nederlandse techcultuur, met een nadruk op diversiteit, innovatie en educatie. Toch is de toekomst van TomTom nog altijd onzeker: eind juni maakte het bedrijf bekend dat het wereldwijd 300 banen ging schrappen.

Meer artikelen in de serie De geschiedenis van vind je hier

Over de auteur

Marco Mekenkamp is eindredacteur van PC-Active. Dit 108 pagina's tellende magazine verschijnt elke twee maanden en is te koop in de winkel. Leden van HCC krijgen PC-Active zes keer per jaar thuisgestuurd als onderdeel van het HCC-lidmaatschap.