HCC!amsterdam trapt 2026 af met een volle en veelzijdige januari-agenda

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen, en bij HCC!amsterdam staat januari 2026 meteen in het teken van ontmoeten, ontdekken en samen leren. Of je nu interesse hebt in 3D-printing, Linux, digitale fotografie, genealogie, programmeren of gewoon met vragen zit over je computer, tablet of smartphone: deze maand is er volop keuze. Je bent van harte welkom om aan te schuiven, live in Amstelveen in De Meent of online.

Ontmoeten en elkaar helpen

Op woensdag 14 en 28 januari vinden weer de algemene bijeenkomsten plaats in De Meent. Dit zijn avonden waarop leden én geïnteresseerde bezoekers elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen over alles wat met computers en digitale technologie te maken heeft. Heb je een probleem of een vraag? Neem gerust je laptop, tablet of mobiel mee. Vaak kunnen zaken direct worden opgelost, of helpen vrijwilligers je op weg. Natuurlijk is er wifi en ligt er een leestafel met de nieuwste computerbladen.

Van 3D-printing tot Linux

Woensdag 14 januari is een echte keuzeavond. Tegelijkertijd komen meerdere werkgroepen bijeen. De 3D-printing werkgroep bespreekt praktische toepassingen, slimme oplossingen en ideeën, zowel in De Meent als online. Ben je nieuwsgierig naar 3D-printen, maar nog geen lid? Geen probleem: je bent welkom om kennis te maken.

Liever aan de slag met een alternatief voor Windows? De Linux Mint werkgroep laat zien hoe oudere computers nieuw leven krijgen met Linux. Je kunt verschillende systemen zelf uitproberen en vragen stellen. Ervaring is niet nodig – nieuwsgierigheid wel.

Ook de Genealogie werkgroep komt die avond bijeen. Hier draait het om stamboomonderzoek, het vastleggen van familiegeschiedenis en het delen van bijzondere vondsten. Inspirerend voor beginners én gevorderden.

Online en overdag

Niet alles gebeurt ’s avonds. Op dinsdag 20 januari is er ’s middags de Senioreninloop in De Meent: een laagdrempelig moment om vragen te stellen en ervaringen te delen. Diezelfde avond komt de digitale fotoclub online bijeen voor iedereen die meer uit zijn foto’s wil halen.

Programmeerliefhebbers kunnen terecht bij de Liberty Basic werkgroep, die in januari meerdere keren online samenkomt.

Kom langs en doe mee

HCC!amsterdam laat in januari zien waar HCC voor staat: samen leren, elkaar helpen en plezier hebben in digitale technologie. Of je nu regelmatig komt of voor het eerst binnenloopt: je bent welkom. Bekijk de agenda, kies wat bij je past en doe mee. Januari is een uitstekende maand om (opnieuw) aan te haken.