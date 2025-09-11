De geschiedenis van de telex: klikkende hart in wereldwijde communicatie

De laatste vijftig jaar zijn er enorm veel ontwikkelingen geweest op computer- en elektronicagebied. Ik ga je aan de hand van een serie artikelen meenemen door die periode vol ontwikkelingen, vreemde uitvindingen, verdwenen merken en nog veel meer. Vandaag in deel 20 van De geschiedenis van: de telex.

In een tijd waarin berichten met één klik de wereld rondgaan, lijkt het haast onvoorstelbaar dat we ooit afhankelijk waren van ratelende machines die letter voor letter een boodschap afdrukten. Berichten waren vaak uren onderweg en altijd zakelijk van toon. Toch was de telex decennialang het ruggengraatnetwerk van de wereldwijde communicatie. Van internationale diplomatie tot maritieme noodoproepen en financiële transacties: als het ertoe deed, werd het op telex verzonden.

Wat begon als een ingenieuze combinatie van typemachine en telegraaf groeide uit tot een van de meest betrouwbare communicatiesystemen van de 20e eeuw. Dit artikel duikt in de techniek, geschiedenis én economie van dit inmiddels vaak vergeten, maar revolutionaire communicatiemiddel.

Van optische vlaggen tot digitale tikmachines

De wortels van de telex gaan ver terug. Al in 1792 ontwierp Claude Chappe een systeem van optische telegrafen: torens met beweegbare armen die via een netwerk van zichtlijnen berichten doorgaven. Het was traag en weersafhankelijk, maar het werkte. De werkelijke doorbraak kwam echter met de elektrische telegraaf in de jaren 1830, waarbij signalen via koperen draden konden worden verstuurd.

Samuel Morse, de naamgever van de Morsecode, ontwikkelde in 1844 een systeem dat communicatie over honderden kilometers mogelijk maakte. Maar morse vereiste getrainde operators en de berichten moesten handmatig worden vertaald. In de tweede helft van de negentiende eeuw werden mechanische apparaten ontwikkeld die tekst automatisch konden verzenden én ontvangen. Rond 1900 zagen we de eerste teleprinters: typemachines die verbonden waren met een telegraaflijn en signalen konden omzetten in getypte tekst.

Met de introductie van de Baudotcode – een 5bits binaire code – ontstond het fundament voor wat later telex zou worden: een universele, digitale communicatiestandaard voor tekstberichten.

De geboorte van het telexnetwerk

In de jaren 1920 en 1930 ontwikkelden landen hun eerste telexnetwerken. Waar de telefoon stemmen verbond, verbond telex tekst: vaak met grotere juridische en formele waarde. Elk aangesloten apparaat kreeg een uniek telexnummer, net als een telefoonnummer, en via een centrale kon een verbinding worden opgezet tussen zender en ontvanger.

De gebruiker typte zijn boodschap op een toetsenbord, waarna de machine elektrische signalen uitstuurde die de tekens representeerden. Aan de andere kant van de lijn stond een identieke machine die de signalen omzette in gedrukte tekst, vaak met een karakteristiek rammelend geluid.

Het systeem werkte snel, betrouwbaar en internationaal. Tegen het midden van de 20e eeuw was de telex niet meer weg te denken uit het arsenaal van bedrijven, overheden en persbureaus.

Draadloze telex: communicatie zonder kabels

De telex kende ook een draadloze variant: de radiotelex, of RTTY (radioteletype). Deze vorm maakte gebruik van kortegolfradio om berichten te verzenden tussen teleprinters. Dit was cruciaal voor scheepvaart, luchtvaart en afgelegen posten zonder bekabeling.

De technische basis was frequentieverschuivingsmodulatie (FSK): elektrische signalen van de telexmachine werden omgezet in twee tonen: een voor een ‘1’ en een voor een ‘0’. Die werden als radiosignalen verzonden. Ontvangers decodeerden deze signalen weer tot tekst. De communicatie kon rechtstreeks zijn (bijvoorbeeld tussen schip en schip), of via een kuststation zoals het legendarische Scheveningen Radio (PCH), dat berichten doorzond naar het vaste telexnetwerk.

Ondanks storingen door weersinvloeden of zonnevlekken, bood draadloze telex communicatie op plekken waar verder niets mogelijk was. Voor zeelui en diplomaten was het vaak de enige lijn met de buitenwereld.

Wat kostte het eigenlijk?

De telex was een krachtig maar kostbaar systeem. Bedrijven en organisaties die zich aansloten, deden dat meestal via een abonnement bij een nationale PTT (zoals de Nederlandse PTT). Daarvoor kregen ze een telexlijn, een uniek nummer en toegang tot het netwerk.

Aanschaf en abonnement

Een nieuwe teleprinter kostte in de jaren 60 tot 80 van de vorige eeuw tussen de 10.000 en 25.000 gulden (omgerekend zo’n 4.500 tot 11.500 euro). Veel gebruikers huurden hun apparatuur voor enkele honderden guldens per maand. Daarbovenop kwam een maandabonnement voor netwerkaansluiting, gemiddeld 100 tot 300 gulden.

Verzendkosten

Verzenden ging meestal per woord of per teken. Binnenlandse berichten kostten rond de 0,05 – 0,20 (gulden)cent per woord, met een minimumtarief per bericht (bijv. 2,50 gulden). Internationale berichten waren duurder: 0,20 – 1,00 per woord, afhankelijk van de bestemming. Een bericht van 100 woorden naar Duitsland kostte al snel 30 gulden, exclusief abonnement en toestelhuur.

Vergelijk dat eens met nu: een e-mail met 1.000 woorden naar de VS kost letterlijk niks, behalve je internetverbinding.

Een wereldwijd web vóór het web

Op het hoogtepunt was de telex een wereldwijd systeem, vergelijkbaar met het latere internet. Elk land had een nationaal netwerk en die netwerken waren via internationale knooppunten met elkaar verbonden. Grote spelers zoals Western Union, ITT en nationale telecombedrijven bouwden aan deze digitale infrastructuur, lang voordat het internet bestond.

In veel landen had een telexbericht juridische waarde, vergelijkbaar met een aangetekende brief. Voor banktransacties, contractbevestigingen of diplomatieke berichten was telex de norm. De luchtvaart gebruikte een eigen telexachtig netwerk: AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunications Network), waarmee vliegvelden, luchtverkeersleiding en meteorologische diensten communiceerden.

De langzame ondergang van een betrouwbaar systeem

De telex had een indrukwekkende levensduur, maar werd uiteindelijk ingehaald door technologieën die sneller, goedkoper en flexibeler waren. De fax bood al in de jaren ’70 en ’80 een alternatief: tekst én beeld via gewone telefoonlijnen. Later volgden modem, e-mail en uiteindelijk cloudgebaseerde communicatie.

Het netwerk kromp snel. Tegen het jaar 2000 hadden de meeste bedrijven hun telexapparaten al opgeborgen. In Nederland werd het telexnetwerk rond 2007 definitief beëindigd. Een handvol landen (waaronder sommige maritieme naties) hielden het iets langer vol, vooral vanwege noodcommunicatie op zee.

Echo’s van een verleden

Vandaag zijn de meeste teleprinters museumstukken. Maar hun invloed leeft voort in moderne digitale communicatie: de Baudot-code was een vroege binaire standaard, de telexnetwerken waren voorlopers van packet switching en het idee van asynchrone tekstcommunicatie leeft voort in elke e-mail en chat.

Wat de telex bijzonder maakte, was zijn betrouwbaarheid, formele karakter en het gevoel van urgentie dat ermee gepaard ging. Een telex was geen praatje. Een telex was een verklaring. Een bevel. Een contract. En altijd: zwart op wit. In een wereld die draait op razendsnelle verbindingen en vluchtige communicatie is het goed om te beseffen hoe we hier zijn gekomen. De telex was ooit het kloppende hart van de wereldwijde informatie-uitwisseling; traag tikkend, maar onvermoeibaar. Het was de stem van de staat, het kanaal van de pers, de roep van de zee.

En misschien, heel misschien, valt er nog iets te leren van die tijd waarin woorden nog 50 cent per stuk kostten. Toen dacht je goed na vóór je typte…

De bij dit artikel gebruikte afbeeldingen zijn afkomstig van Wikipedia en Wikipedia.

