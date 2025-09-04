De geschiedenis van drones: hoe speelgoed de drone geboren liet worden

De laatste vijftig jaar zijn er enorm veel ontwikkelingen geweest op computer- en elektronicagebied. Ik ga je aan de hand van een serie artikelen meenemen door die periode vol ontwikkelingen, vreemde uitvindingen, verdwenen merken en nog veel meer. Vandaag in deel 19 van De geschiedenis van: de drone.

Van bedrade speelgoedautootjes tot geavanceerde militaire onbemande vliegtuigen: de ontwikkeling van drones is een reis die begint in kinderspeelkamers en eindigt op het slagveld. Een fascinerend verhaal waarin spel, techniek en strategie elkaar kruisen en waarin vernieuwing vaak begint met nieuwsgierigheid.

Wat begon met simpele speelgoedvoertuigen op wieltjes en draadjes, groeide uit tot een technologische revolutie in de lucht. De geschiedenis van drones is niet alleen een militair of technisch verhaal, maar ook een sociaal en speels proces waarin consumenten, hobbyisten en kinderen onverwachts de weg plaveiden voor een wereldwijde industrie.

De draad als beginpunt

In de jaren vijftig en zestig verschenen speelgoedauto’s die bestuurd werden via een draad, een vroege vorm van afstandsbediening. Een voorbeeld zie je in de afbeelding. Deze simpele apparaten waren vaak beperkt tot één richting of enkele functies, maar ze brachten iets nieuws in handen van kinderen: de ervaring van controle op afstand, al was die afstand met maximaal een paar meter uiterst klein. Modellen zoals de PIKO-Fernlenkauto uit Oost-Duitsland of de mechanisch bediende James Bond Aston Martin van Corgi Toys combineerden fantasie met techniek en leerden jonge gebruikers wat het betekent om een machine te sturen zonder erin te zitten.

Deze speelgoedjes, hoewel rudimentair, legden de basis voor het concept van teleoperatie: een apparaat besturen zonder directe fysieke interactie. Een principe dat tientallen jaren later het fundament zou worden voor zowel civiele als militaire drones.

Van draad naar radiosignaal

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw maakten speelgoedfabrikanten de overstap naar radiografisch bestuurbare voertuigen. Merken als Tamiya en Nikko introduceerden auto’s, boten en helikopters die draadloos reageerden op handzenders. Kinderen ontdekten hoe elektromotoren, batterijen en frequenties samenwerkten. Daarmee veranderde speelgoed definitief van passief object in actief leerinstrument.

Vooral radiografisch bestuurbare vliegtuigjes werden populair onder hobbyisten. Ze vergden vaardigheid, inzicht in aerodynamica en kennis van elektronica – vaardigheden die later essentieel zouden blijken voor dronebouwers. Deze vliegtuigjes werden gaandeweg uitgerust met gyroscopen, GPS en zelfs camera’s, waarmee het verschil tussen speeltuig en serieuze technologie begon te vervagen.

De speelgoeddrone als kantelpunt

Een belangrijk omslagmoment kwam in 2010, toen het Franse bedrijf Parrot de AR.Drone lanceerde: een quadcopter die met een smartphone bestuurd kon worden. Voor veel consumenten voelde dit als sciencefiction – een vliegend apparaat met camera’s, stabilisatie, en een gamified interface, verpakt in speelgoedvorm. Niet alleen kinderen, maar ook volwassen hobbyisten en technici begonnen zich te verdiepen in besturing, software en toepassingen van drones.

Het succes van Parrot opende de markt voor fabrikanten zoals DJI, dat in 2013 de eerste Phantom uitbracht – een betaalbare drone met hogeresolutiecamera’s en semi-autonome functies. Wat ooit begon met speelgoed in de huiskamer, transformeerde razendsnel tot een miljardenindustrie.

De makersmentaliteit

Parallel aan de opkomst van commerciële drones ontstond een bruisende maker-community. Dankzij opensourceplatforms als Arduino en ArduPilot konden hobbyisten hun eigen drones bouwen. Sensoren, flight controllers en software werden beschikbaar voor een breed publiek. Zo ontstond een cultuur waarin technologie niet werd geconsumeerd, maar actief werd ontwikkeld – vaak in garages, zolders en klaslokalen.

De overlap met de speelgoedwereld was evident. Veel dronebouwers hadden hun eerste ervaringen opgedaan met RC-auto’s of -vliegtuigen. De kloof tussen spelen en innoveren werd steeds kleiner. De kinderkamer fungeerde nu als proeftuin voor hightech-toepassingen.

Militaire evolutie

Tegelijkertijd ontwikkelden ook overheden en legers hun eigen versies van drones – zij het via een andere route. Het eerste gebruik van onbemande luchtvaartuigen stamt al uit 1849, toen Oostenrijk brandballonnen boven Venetië liet vliegen. In de Eerste Wereldoorlog verschenen de eerste experimentele radiovliegtuigen, zoals de Kettering Bug. In de Tweede Wereldoorlog volgde de massaproductie van de Radioplane OQ-2, en tijdens de Vietnamoorlog zette de VS verkenningsdrones in zoals de Ryan Model 147.

Israël gaf in de jaren ’80 een enorme impuls aan de militaire droneontwikkeling, onder meer met de Scout en Pioneer. En in de jaren ’90 leidde dat tot de geboorte van de beroemde MQ-1 Predator, ontwikkeld door Abraham Karem. Deze drone werd later bewapend en kreeg satellietbesturing, waarmee hij inzetbaar werd voor verkenning én gerichte aanvallen.

Spel beïnvloedt strategie

Opmerkelijk is dat ook het leger beïnvloed werd door de technologie uit de consumentenmarkt. Kleine, commerciële drones – vaak gewoon in de winkel verkrijgbaar – werden in conflictsituaties ingezet voor verkenning of zelfs bewapend. In Syrië, Irak en Oekraïne zijn talloze gevallen gedocumenteerd waarbij goedkope DJI-drones, voorzien van explosieven, als dodelijke precisiewapens dienden. Militairen moesten zich aanpassen aan een wereld waarin ook niet-statelijke actoren toegang hadden tot luchtoverzicht.

Tegelijkertijd begonnen militaire interfaces op die van gamecontrollers te lijken. Jongeren die opgroeiden met spelcomputers bleken opvallend goed in het bedienen van dronesimulaties of realtime UAV-systemen. Hier raakten speelervaring en militaire training rechtstreeks verweven.

Toepassingen buiten het slagveld

Naast de militaire en recreatieve wereld vonden drones hun plek in talloze andere sectoren. In de landbouw monitoren drones gewassen en bodemgesteldheid. In de bouw inspecteren ze bruggen, hoogspanningslijnen en windmolens. In rampgebieden leveren ze medicijnen of brengen ze schade in kaart, zoals in Haïti na de aardbeving in 2010. De brandweer gebruikt drones om bij grote branden vanuit de lucht de brandhaard(en) op te sporen.

Ook commerciële toepassingen bloeien. Amazon experimenteert met bezorgdrones, en Flirtey verzorgde in 2015 de eerste dronebezorging goedgekeurd door de FAA. Journalisten, natuurbeschermers, filmmakers en wetenschappers maken massaal gebruik van drones als ogen in de lucht.

De toekomst in de lucht

Vandaag evolueren drones richting autonomie. Passagiersdrones zoals van Ehang tonen aan dat het luchtruim niet meer het exclusieve domein is van piloten. Tegelijk groeit de roep om regulering en ethisch toezicht. Hoe voorkomen we ongelukken, inbreuken op privacy of onbedoelde escalaties in conflictgebieden?

De technische vooruitgang is nauwelijks bij te houden. Kunstmatige intelligentie, obstakeldetectie, zwermtechnologie en zelfs biologische sensorgeleiding maken drones slimmer dan ooit. Maar ondanks die futuristische ontwikkelingen is de oorsprong verrassend eenvoudig: een plastic autootje aan een draadje, bestuurd door een kind dat verwonderd keek naar wat er allemaal mogelijk werd met een simpele druk op de knop.

Over de auteur

Marco Mekenkamp is eindredacteur van PC-Active. Dit 108 pagina's tellende magazine verschijnt elke twee maanden en is te koop in de winkel. Leden van HCC krijgen PC-Active zes keer per jaar thuisgestuurd als onderdeel van het HCC-lidmaatschap.