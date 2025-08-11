Hoe weet ik of mijn smartphone nog updates krijgt?

Bij besturingssystemen op computers is het duidelijk wanneer het systeem geen updates meer ontvangt; denk bijvoorbeeld aan de ondersteuning van Windows 10. Maar bij smartphones is het me helemaal niet duidelijk. Hoe weet ik nou of mijn telefoon nog wel updates krijgt? Jan van H.

Om te weten of jouw smartphone nog updates krijgt, kun je het beste beginnen met het controleren van de officiële ondersteuning van de fabrikant. Elk merk, zoals Apple, Samsung, Google of Xiaomi, hanteert een eigen updatebeleid met betrekking tot hoe lang en hoe vaak toestellen beveiligingsupdates en grote systeemupdates ontvangen. Bij Android-telefoons kun je meestal in de instellingen onder het kopje Software-update of Systeem zien of er nog updates beschikbaar zijn, en soms staat er ook vermeld tot wanneer je toestel updates zal blijven ontvangen. Bij Apple krijgen iPhones doorgaans vijf tot zes jaar lang iOS-updates, en als je toestel niet meer wordt vermeld bij een nieuwe iOS-versie, dan betekent dat dat de officiële ondersteuning is gestopt. Google publiceert voor zijn Pixel-telefoons een specifieke einddatum waarop de ondersteuning stopt, zowel voor beveiligingspatches als systeemupdates.

Bij Android-apparaten van andere merken is het vaak wat minder transparant. Sommige fabrikanten communiceren op hun website of via hun klantenservice hoelang een specifiek toestel nog ondersteund wordt. Daarnaast kun je online informatie vinden via betrouwbare techwebsites of forums die bijhouden welke modellen nog updates krijgen. Een belangrijk signaal dat de ondersteuning mogelijk is gestopt, is als je maandenlang geen beveiligingsupdate hebt ontvangen, vooral als je toestel ouder is dan drie jaar. In dat geval is het verstandig om alert te zijn, want zonder updates loop je meer risico op beveiligingslekken.

Een smartphone die geen updates meer ontvangt, brengt namelijk aanzienlijke gevaren met zich mee. De belangrijkste dreiging is het ontbreken van beveiligingspatches, waardoor bekende kwetsbaarheden in het systeem niet meer worden gerepareerd. Cybercriminelen kunnen deze zwakke plekken gebruiken om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens, zoals wachtwoorden, bankinformatie en privéberichten. Ook kan malware ongemerkt geïnstalleerd worden via schadelijke apps of websites, zeker als je geen extra beveiligingsmaatregelen neemt. Verder kunnen apps na verloop van tijd niet meer goed functioneren op een verouderd systeem, omdat ze zijn ontworpen voor nieuwere softwareversies. Dat kan leiden tot instabiliteit of zelfs dat apps helemaal niet meer werken, waaronder belangrijke diensten zoals mobiel bankieren of berichtenapps. Daarom is het belangrijk om regelmatig te controleren of je toestel nog ondersteund wordt en tijdig te overwegen om over te stappen naar een nieuwer model als dat niet meer het geval is.