Hoe laad ik veilig een accu op?

Ik hoor steeds vaker over dat er branden zijn bij e-bikes en e-scooters door de accu, wat kan ik doen om te voorkomen dat mijn e-bike in de brand vliegt en hoe laad ik veilig mijn accu op? Dirk. B

Met de stijgende populariteit van e-bikes/e-scooters hoor je steeds vaker dat de accu’s in de brand vliegen, dit kan komen door vele redenen. Hier lees je hoe jij het beste voor je accu kunt zorgen zodat je dit kunt voorkomen en leer je meteen ook hoe je het beste je accu veilig kan opladen. Zoek je nog wat andere tips? Lees ook vooral dit artikel om meer dingen te leren over e-bikes

TIP 1 / Je accu onderhouden

Het belangrijkste wat je kunt doen voor je accu is je goed je accu onderhouden. Maar hoe weet je hoe je dat moet doen?

Handleiding lezen

Dat kun je lezen in de handleiding die je typisch meegeleverd krijgt met je e-bike/e-scooter. Hier staan handige tips en informatie in die je niet wilt missen, zo staat er meestal in beschreven hoe en waar de accu opgeladen kan en mag worden.

Onzichtbare schade

Zo moet je ook uitkijken voor onzichtbare schade, heb je bijvoorbeeld je accu laten vallen of is die beschadigd of vervormd? Wees dan op je hoede, een simpele val kan je accu al flink beschadigen, ook al lijkt dat niet zo aan de buitenkant is de schade meestal van binnenin. In je accu zitten namelijk cellen, die na een val beschadigd kunnen worden, en als die beschadigd zijn kan het leiden tot kortsluiting of zelfs brand. Na een val kan het dus niet meer veilig zijn om je accu te gebruiken, maar hoe weet je dat? Dat weet je niet, dat laad je over aan de experts en dat brengt me ook naar het volgende punt.

Je accu laten checken door een deskundige

Laat je accu minstens een keer per jaar laten checken door een deskundige op eventuele schade, want schade is namelijk niet altijd zichtbaar van buiten. Let op als je accu niet goed werkt, niet meer oplaadt. Open of repareer nooit de accu zelf, schakel dan een specialist in die je accu veilig kunt bekijken.

TIP 2 / Je accu juist opladen

Iets opladen klinkt simpel genoeg maar er zijn wel wat belangrijke dingen die nog opgenoemd kunnen worden

Laad je accu regelmatig op

Als je langdurig je accu niet gebruikt, loopt de energie weg, dan word je accu ontladen. Wanneer je hem dan weer probeert op te laden, zit er zo weinig stroom in dat de oplader geen seintje meer krijgt van de accu om te starten. Ook kunnen de cellen in de accu, waarin de energie wordt opgeslagen, kapotgaan als ze te diep ontladen raken. Laad daarom minimaal om de drie maanden je accu op.

Niet te lang opladen

Als je accu 100% opgeladen is haal dan je accu van de oplader af, als je de oplader erin laat kan het voor zorgen dat de accu sneller veroudert, bovendien kost dit ook extra elektriciteit. Haal hem dus van de accu af wanneer die klaar is tenzij de fabrikant anders aangeeft.

Gebruik compatibele opladers

Opladen niet zomaar een willekeurige oplader gebruiken die je hebt in je huis voor het opladen van je accu, ook al hebben ze dezelfde specificaties. Zulke opladers gebruiken kunt schade opleveren aan je accu, de meegeleverde oplader van je accu is precies afgestemd op je accu, imitatie-opladers kunnen je accu beschadigen.

TIP 3 / Je accu in de juiste omgeving opladen

Tot nu toe hebben we het vooral gehad over hoe je brand kunt voorkomen, maar hoe laad je optimaal je accu eigenlijk op?

Creëer de juiste omgeving

Je wilt ervoor zorgen dat je optimaal je accu oplaadt, om dat te doen moet je op een paar dingen letten. Laad je accu op, op een stabiele vrije en onbrandbare plek. Dat betekent dus niet in de gang of in een trappenhuis, het is van belang dat de accu stabiel is tijdens het opladen zodat het goed het warmte kwijt kunt raken. Bedek dus ook niet accu want anders oververhit je de accu. Stel de accu niet bloot aan vrieskou, volle zon of vocht. Blootstelling aan deze dingen kunnen ervoor zorgen dat je accu minder lang mee gaan en dat je accuproblemen kunt ervaren. Als je dus je accu wilt opladen doe het in een ruimte met een kamertemperatuur voor het optimale opladen van je accu.

Rookmelder aanschaffen

Als je nog steeds bezorgd bent over brand kun je ook nog een rookmelder aanschaffen en plaatsen in de kamer waar jij je accu oplaadt. Zo ben je meteen op de hoogte als er iets misgaat en kun je eventueel de brand stoppen voordat er te veel schade is.