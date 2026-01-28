Van koopje naar valkuil: hoe online marktplaatsen consumenten op het verkeerde been zetten

Wie snel een huishoudelijk product nodig heeft, klikt vaak zonder nadenken door naar bekende webwinkels zoals Bol.com of Amazon. Alles staat al ingesteld, betalen gaat met een druk op de knop en de bestelling ligt vaak de volgende dag op de mat. Maar achter dat gemak schuilt steeds vaker een valkuil: extreem hoge prijzen voor producten die in fysieke winkels spotgoedkoop zijn.

Steeds meer goedkope huismerkproducten van winkels als Action, Lidl en Ikea duiken online op tegen prijzen die soms vijf tot tien keer hoger liggen dan in de winkel. Een simpele toiletreiniger, schoonmaakdoekje of bestekset blijkt online ineens een luxeproduct te zijn geworden.

Het verdienmodel van de ‘gemaksverkoop’

Deze prijsopdrijving komt niet van de grote platforms zelf. Bol.com en Amazon fungeren vooral als digitale marktplaatsen waar duizenden zelfstandige verkopers hun artikelen aanbieden. Iedereen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel kan er in principe een ‘winkel’ beginnen.

Sommige verkopers maken daar handig – of oneerlijk – gebruik van. Zij kopen goedkope producten in bij discounters en verkopen die vervolgens online met een forse opslag. Daarbij rekenen ze op consumenten die niet vergelijken en vooral letten op gemak en snelheid. Voor veel mensen voelt een aankoop op Bol.com of Amazon vertrouwd. Het platform is bekend, de betaling veilig en de verzending snel. Daardoor wordt vaak aangenomen dat de prijs ‘wel zal kloppen’. Precies op dat vertrouwen spelen deze verkopers in.

Waarom valt dit zo weinig op?

Online marktplaatsen tonen vaak meerdere aanbieders bij één product. Standaard verschijnt meestal degene met de snelste levering of hoogste beoordeling bovenaan. Niet altijd is dat ook de goedkoopste optie. Daarnaast ontbreekt vaak een duidelijk referentiepunt. Wie niet weet dat een product bij Action of Ikea veel goedkoper is, merkt het verschil niet. Zeker bij alledaagse producten nemen veel consumenten de prijs voor lief. Ook psychologisch speelt gemak een grote rol: als je al bent ingelogd en je betaalgegevens zijn opgeslagen, is de drempel om “even verder te kijken” groter.

Rol van de platforms

De grote platforms zeggen op te treden tegen “onredelijk hoge prijzen”. Met behulp van algoritmes worden aanbiedingen gecontroleerd en soms offline gehaald. Toch glipt er dagelijks veel doorheen.

Dat is niet vreemd. Met miljoenen producten en tienduizenden verkopers is controle complex. Bovendien verdienen platforms mee aan elke verkoop. Hoe hoger de verkoopprijs, hoe hoger de commissie. Dat maakt actief ingrijpen minder aantrekkelijk.

Tegelijk is hun reputatie belangrijk. Consumenten verwachten betrouwbaarheid. Als het gevoel ontstaat dat je structureel te veel betaalt, tast dat het vertrouwen aan.

Is dit toegestaan?

Juridisch bevindt deze praktijk zich in een grijs gebied. In een vrije markt mogen verkopers hun eigen prijzen bepalen. Alleen in extreme gevallen kan een rechter ingrijpen.

Vanuit consumentenorganisaties wordt wel gesproken van misleiding, omdat kopers vaak denken bij een “betrouwbare winkel” te kopen, terwijl ze in werkelijkheid met een onbekende derde partij te maken hebben.

De belangrijkste bescherming blijft daarom: zelf opletten.



Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden, die vaak digitaal vaardig zijn en bewust omgaan met technologie, is dit onderwerp extra relevant. Toch blijkt in de praktijk dat ook ervaren internetgebruikers soms in deze val trappen.

Daarom enkele praktische tips:

1. Vergelijk altijd prijzen

Zoek een product even op via een zoekmachine of kijk op de website van de oorspronkelijke winkel. Dat kost vaak maar een minuut en kan veel geld besparen.

2. Controleer de verkoper

Let op wie het product aanbiedt. Is het Bol.com zelf, Amazon zelf, of een onbekende externe partij? Klik op de naam van de verkoper en bekijk beoordelingen.

3. Wees alert bij ‘onbekende merken’

Huismerken van discountwinkels zijn vaak goedkoop in de winkel, maar online soms extreem duur. Herken je een product? Controleer de herkomst.

4. Laat je niet leiden door snelheid

“Voor morgen in huis” klinkt aantrekkelijk, maar is zelden een reden om vijf keer zoveel te betalen.

5. Meld opvallende prijzen

Zie je een extreem hoge prijs? Meld dit bij het platform. Dat helpt om misbruik tegen te gaan.



Bewust kopen in een digitale wereld

Online winkelen biedt ongekend gemak, maar vraagt ook om alertheid. Grote platforms zijn geen traditionele webwinkels, maar digitale marktplaatsen met duizenden aanbieders. Niet iedere verkoper handelt in het belang van de consument.

Voor HCC blijft het belangrijk om leden te informeren over dit soort digitale valkuilen. Door kennis te delen en kritisch te blijven, helpen we elkaar om veilig, slim en voordelig online te blijven winkelen. Want in de digitale wereld geldt meer dan ooit: gemak is fijn, maar bewustzijn bespaart geld.