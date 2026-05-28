Zaterdag 6 juni in Hooglanderveen: Laat je inspireren door AI

Kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich razendsnel en dringt steeds verder door in ons dagelijks leven. Tijdens de maandelijkse bijeenkomst van de werkgroep AI-gebruik van HCC ontdek je op zaterdag 6 juni 2026 hoe AI niet alleen slimmer, maar ook creatiever en praktischer kan worden ingezet.

Van geavanceerde documentverwerking tot het genereren van muziek: bezoekers krijgen een inspirerend inkijkje in de nieuwste mogelijkheden van AI.

De bijeenkomst vindt plaats van 11.00 tot 16.00 uur in De Dissel aan het Disselplein 6 in Hooglanderveen. Zowel ervaren gebruikers als nieuwsgierige beginners zijn van harte welkom.

NotebookLM maakt informatie begrijpelijker

De ochtend start met een presentatie over NotebookLM, een van de meest besproken AI-toepassingen van dit moment. Deze slimme assistent helpt gebruikers niet alleen bij het verzamelen van informatie, maar vooral bij het begrijpen ervan. Het bijzondere aan NotebookLM is dat de toepassing werkt met eigen bronnen en documenten. Daardoor ontstaan antwoorden en samenvattingen die volledig zijn gebaseerd op het materiaal van de gebruiker zelf.

De applicatie kan grote hoeveelheden informatie overzichtelijk structureren, verbanden leggen tussen documenten en complexe onderwerpen helder uitleggen. Bovendien kan NotebookLM informatie zelfs omzetten in een levendige audiobespreking. Daarmee verandert een stapel documenten in een interactieve kennisomgeving die helpt sneller inzicht te krijgen in de inhoud.

Voor gebruikers die werken met veel documentatie of vertrouwelijke informatie biedt NotebookLM bovendien een praktische en overzichtelijke werkwijze.

OnlyOffice combineert kantoorsoftware met AI

De tweede presentatie staat in het teken van OnlyOffice, een veelzijdig officepakket dat compatibel is met Microsoft Office. Wat OnlyOffice bijzonder maakt, is de uitgebreide AI-ondersteuning. Gebruikers kunnen verschillende AI-modellen koppelen aan hun documenten, spreadsheets en andere toepassingen.

Daardoor wordt het mogelijk om direct vanuit een document gebruik te maken van een chatbot of taalmodel. Dat kan online via bekende diensten zoals ChatGPT, maar ook lokaal op de eigen computer. In dat laatste geval is zelfs geen internetverbinding nodig.

De combinatie van kantoorsoftware en AI maakt het eenvoudiger om documenten te analyseren, informatie terug te vinden en sneller bruikbare antwoorden te krijgen. Vooral voor gebruikers die privacy en veiligheid belangrijk vinden, biedt deze aanpak interessante mogelijkheden.

Zelf muziek en liedjes genereren met AI

In de middag gaan de deelnemers vooral zelf aan de slag. Net als tijdens eerdere bijeenkomsten zijn er twee parallelsessies waaruit bezoekers kunnen kiezen.

In de sessie ‘Praktisch gebruik van AI’ staat creativiteit centraal. Deelnemers ontdekken hoe zij met behulp van AI muziek en liedjes kunnen genereren op basis van hun eigen ideeën en inspiratie. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen over recente ontwikkelingen op AI-gebied.

De tweede middagsessie richt zich op AI-agenten. Deze slimme digitale assistenten spelen een steeds grotere rol in het dagelijks leven en worden op allerlei manieren toegepast. De sessie biedt ruimte om samen te experimenteren, kennis te delen en nieuwe toepassingen te verkennen.

Laagdrempelig voor iedereen

De bijeenkomsten van de werkgroep AI-gebruik zijn bewust laagdrempelig opgezet. Ook bezoekers zonder technische achtergrond of voorkennis van kunstmatige intelligentie zijn welkom.

Wie zich alvast verder wil verdiepen in AI, kan na inloggen op de HCC-website de presentatie ‘AI Onze Onzichtbare Metgezel’ van 2 mei downloaden via de interessegroep AI. Log eerst in als lid van HCC en ga vervolgens naar https://ai.hcc.nl/downloads/hcc-ai-interessegroep