Toen al bang voor de smartphone: een cartoon uit 1921 voorspelt onze mobiele ergernissen

Wie denkt dat discussies over smartphoneverslaving, meldingsstress en altijd bereikbaar zijn iets van deze tijd zijn, heeft het mis. Al in 1921 verscheen er een opmerkelijke cartoon met de titel When We All Have Pocket Telephones. Daarin wordt op humoristische wijze vooruitgekeken naar een toekomst waarin iedereen een draagbare telefoon op zak heeft. Ruim een eeuw later blijkt die toekomst verrassend herkenbaar.

De illustratie toont zes alledaagse situaties waarin de ‘zaktelefoon’ voor ongemak zorgt. Mensen worden gestoord terwijl ze naar de trein rennen, in de regen staan, een baby vasthouden, een concert bijwonen of zelfs tijdens hun huwelijksceremonie. Overal klinkt hetzelfde geluid: “Ting! Ting!” – het signaal van een binnenkomend gesprek. De boodschap is duidelijk: techniek die altijd bereikbaar maakt, kan ook altijd storen.

Een futuristische blik in het verleden

In 1921 bestonden mobiele telefoons nog niet. Telefoneren gebeurde via vaste lijnen, vaak met tussenkomst van een telefoniste. Toch konden kunstenaars en schrijvers zich al voorstellen dat communicatie ooit draagbaar en persoonlijk zou worden. Deze cartoon laat zien dat men toen al nadacht over de sociale gevolgen van zulke technologie.

Wat opvalt, is hoe nauwkeurig sommige voorspellingen zijn. Vandaag de dag herkennen we allemaal situaties waarin een smartphone ongelegen afgaat: tijdens vergaderingen, concerten, ceremonies of intieme momenten. De cartoonist uit 1921 had geen idee hoe onze moderne smartphones eruit zouden zien, maar begreep wél dat voortdurende bereikbaarheid ook een keerzijde heeft.

Van ‘ting’ naar notificatie

In de cartoon gaat het steeds om een telefoontje. In onze tijd zijn het vooral notificaties: WhatsApp-berichten, e-mails, agenda-herinneringen, nieuwsalerts en sociale media-updates. Gemiddeld ontvangt een smartphonegebruiker dagelijks tientallen tot soms honderden meldingen. Elk piepje of trilsignaal vraagt om aandacht.

Net als in 1921 leidt dat tot afleiding, stress en soms sociale irritatie. Wie kent niet het ongemakkelijke moment waarop iemands telefoon afgaat tijdens een herdenking, kerkdienst of concert? Of het gevoel dat je “moet” reageren, ook al komt het eigenlijk slecht uit?

Tijdloze zorgen over technologie

De cartoon laat zien dat zorgen over nieuwe technologie van alle tijden zijn. Ook bij de introductie van radio, televisie, internet en sociale media waren er waarschuwingen over verslaving, oppervlakkigheid en sociale vervreemding. De zaktelefoon uit 1921 past perfect in dat rijtje.

Toch is de boodschap niet dat technologie slecht is. Integendeel: mobiele communicatie heeft onze wereld enorm verrijkt. We kunnen altijd en overal contact houden, informatie opzoeken en hulp inschakelen. Maar de cartoon herinnert ons eraan dat verstandig gebruik belangrijk blijft.

Wat kunnen we hiervan leren?

Meer dan honderd jaar later is de les nog steeds actueel: technologie moet ons dienen, niet beheersen. Door meldingen slim in te stellen, af en toe ‘niet storen’ te gebruiken en bewust offline momenten in te plannen, houden we zelf de regie.

De cartoon uit 1921 is daarmee niet alleen een grappig historisch document, maar ook een spiegel voor onze tijd. Soms is het goed om even stil te staan bij de vraag: wie heeft er eigenlijk de controle – wij, of onze telefoon?

Bij HCC blijven we aandacht besteden aan dit soort ontwikkelingen. Want digitale vaardigheden gaan niet alleen over techniek, maar ook over bewust en verantwoord gebruik.