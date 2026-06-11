Uitrol glasvezelnetwerk bereikt nieuwe mijlpaal, maar gebruik blijft achter

Het aantal glasvezelaansluitingen in Nederland is tussen 2022 en 2025 met ruim 87 procent gestegen. Daarmee groeide het netwerk van 4,77 miljoen naar bijna 8,93 miljoen aansluitingen. Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingswebsite Overstappen.nl op basis van cijfers van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Ondanks de snelle uitbreiding maakt een groot deel van de huishoudens nog geen gebruik van een glasvezelabonnement.

De uitrol van glasvezel bereikte in 2023 een hoogtepunt. In dat jaar kwamen er ruim 1,43 miljoen aansluitingen bij, waardoor het totaal uitkwam op meer dan 7,1 miljoen. Ook in de jaren daarna bleef het netwerk groeien, al nam het tempo af. In 2025 werden nog eens circa 681.000 nieuwe aansluitingen gerealiseerd. Eind dat jaar beschikte Nederland over bijna 8,93 miljoen glasvezelaansluitingen.

Grote steden trekken de kar

Vooral in de grote steden nam het aantal aansluitingen sterk toe. Amsterdam zag sinds 2022 een groei van ruim 366.000 aansluitingen, terwijl Rotterdam er bijna 278.000 bij kreeg. Ook Den Haag en Utrecht noteerden aanzienlijke stijgingen. Volgens telecomexperts weerspiegelt deze ontwikkeling de verschuiving op de Nederlandse internetmarkt, waar glasvezel in korte tijd is uitgegroeid van een relatief kleine speler tot een dominante infrastructuur.

Verschillen tussen gemeenten blijven groot

Hoewel de landelijke dekking sterk is toegenomen, bestaan er nog aanzienlijke regionale verschillen. In sommige gemeenten zijn inmiddels meer glasvezelaansluitingen aanwezig dan adressen, doordat meerdere netwerkbeheerders parallel infrastructuur hebben aangelegd. Laren en Roerdalen behoren tot de koplopers.

Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich gemeenten waar de uitrol nauwelijks van de grond komt. Gulpen-Wittem telt gemiddeld slechts 0,02 glasvezelaansluiting per huishouden en geldt daarmee als de grootste achterblijver. Ook Heeze-Leende en Noord-Beveland kennen een beperkte glasvezeldekking.

Beschikbaarheid groeit sneller dan gebruik

Ondanks de sterke uitbreiding van het netwerk blijft het daadwerkelijke gebruik van glasvezel achter. Eind 2025 waren er 8,93 miljoen fysieke aansluitingen beschikbaar, terwijl slechts 3,42 miljoen huishoudens een actief glasvezelabonnement hadden. Dat betekent dat minder dan 40 procent van de huishoudens met toegang tot glasvezel daadwerkelijk gebruikmaakt van de technologie.

Veel huishoudens beschikken daardoor al over de benodigde infrastructuur, maar blijven gebruikmaken van kabel- of DSL-verbindingen. Volgens kenners verschuift de uitdaging voor de sector daarmee van het aanleggen van netwerken naar het overtuigen van consumenten om daadwerkelijk over te stappen op glasvezel.