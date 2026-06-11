Telefoon opladen: maakt de volgorde echt uit?

Vrijwel iedereen doet het dagelijks: je smartphone aan de oplader leggen. Maar wist je dat er discussie bestaat over de volgorde waarin je dat doet? Steek je eerst de kabel in je telefoon en daarna de stekker in het stopcontact? Of juist andersom? Volgens diverse technologie-experts en fabrikanten kan die volgorde invloed hebben op de belasting van de elektronica in je smartphone.

Eerst stopcontact, daarna telefoon

De meest gehoorde aanbeveling luidt: sluit eerst de oplader aan op het stopcontact en verbind daarna pas de kabel met je smartphone. Bij het aansluiten van een adapter op het elektriciteitsnet kunnen namelijk zeer korte spanningspieken ontstaan. Moderne opladers zijn ontworpen om dergelijke pieken op te vangen, maar als een telefoon al aangesloten is, kunnen die pieken theoretisch direct op de elektronica van het toestel terechtkomen.

Bij het loskoppelen wordt vaak het omgekeerde geadviseerd: eerst de kabel uit de telefoon halen en daarna pas de stekker uit het stopcontact.

Hoe groot is het risico?

Hierbij is wel een belangrijke nuance op zijn plaats. Moderne smartphones beschikken over uitgebreide beveiligingscircuits en laadcontrollers. Diverse deskundigen wijzen erop dat de kans op daadwerkelijke schade bij recente toestellen zeer klein is. Vooral bij kwalitatief goede originele laders zijn beveiligingen ingebouwd die spanningsschommelingen opvangen voordat ze de batterij of laadcircuits bereiken.

Het risico wordt groter wanneer goedkope, niet-gecertificeerde of imitatie-opladers worden gebruikt. Deze beschikken soms over minder goede filters en beveiligingen, waardoor spanningspieken minder goed worden opgevangen.

De echte vijand van je batterij

Hoewel de discussie over de aansluitvolgorde interessant is, zijn er andere factoren die veel meer invloed hebben op de levensduur van een smartphonebatterij. Lithium-ion-accu's houden niet van hitte. Langdurig opladen onder een kussen, in direct zonlicht of in een warme auto veroorzaakt aanzienlijk meer slijtage dan de vraag of je eerst de stekker of eerst de kabel aansluit. Ook voortdurend laden van 0 naar 100 procent belast de batterij meer dan gedeeltelijke laadcycli.

Veel fabrikanten adviseren daarom:

* voorkom overmatige warmte;

* gebruik bij voorkeur originele of gecertificeerde opladers;

* houd de batterij waar mogelijk tussen ongeveer 20 en 80 procent;

* voorkom dat de telefoon langdurig leeg blijft;

* zorg dat laadpoorten schoon blijven.



Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor de meeste HCC-leden geldt: raak niet in paniek als je jarenlang eerst de kabel in je telefoon hebt gestoken. Moderne smartphones zijn ontworpen om dagelijks gebruik en kleine spanningsschommelingen probleemloos te verwerken.

Wel is het verstandig om goede laadaccessoires te gebruiken. Juist goedkope onbekende opladers en kabels vormen vaak een groter risico voor zowel batterij als veiligheid dan de volgorde van aansluiten. Een kwalitatieve oplader van een gerenommeerde fabrikant is daarom een betere investering dan veel mensen denken.

Standpunt van HCC

HCC ziet regelmatig dat problemen met smartphones niet worden veroorzaakt door de batterij zelf, maar door defecte kabels, versleten laadpoorten of goedkope opladers van twijfelachtige kwaliteit. De volgorde van aansluiten kan een goede gewoonte zijn, maar de grootste winst voor de levensduur van je toestel zit in het vermijden van hitte, het gebruiken van betrouwbare accessoires en het zorgvuldig omgaan met de accu.

Dus wil je het volgens het boekje doen? Eerst de oplader in het stopcontact, daarna de telefoon aansluiten. Maar nog belangrijker: gebruik een goede oplader en laat je smartphone niet onnodig heet worden. Dan gaat je batterij waarschijnlijk jaren langer mee.