Tubi: De gratis streamingdienst die een aantrekkelijk alternatief biedt

In de huidige tijd zijn streamingdiensten een onmisbaar onderdeel geworden van ons dagelijkse mediagebruik. Waar vroeger een televisiegids en een avondje zappen voldoende waren, struikelen we tegenwoordig over het enorme aanbod aan series, films en documentaires op verschillende online platformen.

Toch brengt deze overvloed een duidelijk nadeel met zich mee: de kosten blijven maar stijgen. Iedere afzonderlijke dienst rekent zijn eigen abonnementskosten, waardoor de maandlasten voor veel huishoudens aanzienlijk zijn toegenomen.

Vraag je jezelf steeds vaker af of je het nog wel waard vindt om voor zoveel diensten te betalen? Dan is er mogelijk goed nieuws. Er bestaat namelijk een volledig gratis alternatief dat steeds populairder wordt: Tubi. Deze dienst is zeker het proberen waard, al zijn er wel een paar stappen nodig voordat je hier in Nederland van kunt genieten.

Wat is Tubi precies?

Tubi is een gratis streamingdienst afkomstig uit Californië, in de Verenigde Staten. Hoewel je misschien verwacht dat gratis gelijk staat aan beperkte kwaliteit, is niets minder waar. De dienst biedt een uitgebreide bibliotheek met zowel moderne, recente televisieseries als films, en nostalgische klassiekers die herinneringen oproepen aan de begindagen van de televisie.

Zo kun je er bijvoorbeeld de allereerste seizoenen van iconische series als Doctor Who bekijken, die voor veel fans nog steeds tot de beste afleveringen ooit behoren. Maar ook liefhebbers van bioscoopfilms komen aan hun trekken: titels als The Batman en Lady Bird, beide internationaal geroemde producties, maken deel uit van het aanbod.

Hoewel je voor veel bekende streamingdiensten een maandelijks bedrag moet neertellen, rekent Tubi geen abonnementsbijdrage. In plaats daarvan wordt de dienst bekostigd door middel van korte reclame-onderbrekingen, vergelijkbaar met traditionele televisie.

Hoe kun je Tubi gebruiken vanuit Nederland?

Op dit moment is Tubi officieel alleen beschikbaar voor gebruikers in de Verenigde Staten, Canada en Australië. Wanneer je vanuit Nederland probeert in te loggen, krijg je simpelweg geen toegang. Toch bestaat er een eenvoudige oplossing om deze geografische blokkade te omzeilen: het gebruik van een zogenoemde virtuele privénetwerkdienst (VPN).

Met een VPN-dienst – bijvoorbeeld diensten als NordVPN of Surfshark – kun je jouw internetverkeer omleiden via een server in een ander land. In dit geval kies je dus voor een Amerikaanse server, waardoor jouw apparaat denkt dat je je daadwerkelijk in de Verenigde Staten bevindt. Zodra je VPN actief is, kun je de website tubitv.com bezoeken en eenvoudig een gratis account aanmaken. Daarna staat de volledige catalogus voor je open, zonder dat je een cent hoeft te betalen aan maandelijkse kosten.

Let wel: voor een goede VPN-dienst betaal je doorgaans wel een kleine vergoeding. Toch wegen die kosten vaak niet op tegen de hoge bedragen die je anders kwijt zou zijn aan meerdere betaalde streamingabonnementen.

Overweldigend aanbod: waar begin je?

Met duizenden films en series binnen handbereik kan het lastig zijn om te bepalen waar je moet beginnen met kijken. Gelukkig zijn er talloze verborgen pareltjes te ontdekken.

Zo wordt de dramafilm Tyrannosaur uit 2011 vaak genoemd als absolute aanrader. Deze intense film, geregisseerd door Paddy Considine, vertelt het schrijnende verhaal van Joseph, een man die worstelt met zijn woede en gewelddadige neigingen, wat leidt tot zijn sociale en persoonlijke ondergang. De film is rauw, ontroerend en heeft veel lof ontvangen van critici.

Een ander indrukwekkend voorbeeld is de misdaadfilm Amores Perros, die zich afspeelt in Mexico-Stad. Deze film verbindt drie verhalen over liefde, verlies en het harde leven, allemaal samengebracht door één dramatisch ongeluk. Door zijn originele vertelstructuur en diep menselijke thema's geldt deze film als een mijlpaal binnen het genre.

Naast deze twee toppers bevat Tubi een schat aan andere series en films uit allerlei genres, van spannende thrillers tot ontroerende documentaires en grappige komedies. Kortom: er is voor ieder wat wils.

Pak je kans

Voor iedereen die het zat is om steeds meer te betalen voor toegang tot entertainment, biedt Tubi een uitstekende en verrassende oplossing. Dankzij het grote en diverse aanbod en de mogelijkheid om gratis te kijken, is het een perfecte manier om nieuwe films en series te ontdekken zonder de portemonnee te hoeven trekken.

Met een simpele VPN-instelling en een gratis account kan ook jij vandaag nog beginnen met streamen. Ontdek verborgen parels, geniet van oude favorieten en verken nieuwe genres, allemaal zonder abonnementskosten.