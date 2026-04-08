Onderzoek: AI-antwoorden van Google niet altijd betrouwbaar

De inzet van kunstmatige intelligentie in zoekmachines neemt razendsnel toe, maar nieuw onderzoek laat zien dat die ontwikkeling ook gevaren kent. Uit een analyse van AI-bedrijf Oumi blijkt dat ongeveer 10 procent van de automatische AI-overzichten van Google onjuiste informatie bevat. Dat lijkt misschien een relatief klein percentage, maar gezien de enorme schaal waarop zoekmachines worden gebruikt, gaat het om een aanzienlijk aantal fouten.

Wat zijn AI-overzichten?

De zogeheten AI-overzichten verschijnen bovenaan de zoekresultaten en geven direct een samenvattend antwoord op een vraag. In plaats van dat je zelf meerdere websites moet bekijken, krijg je meteen een kant-en-klaar antwoord gepresenteerd. Voor deze functie gebruikt Google een aangepaste versie van zijn AI-model Gemini, dat informatie van verschillende websites combineert en samenvat.

10 procent fouten: wat betekent dat?

Volgens het onderzoek is ongeveer 90 procent van de AI-antwoorden correct, maar bevat 1 op de 10 antwoorden dus fouten. Omdat Google dagelijks miljoenen zoekopdrachten verwerkt, betekent dit dat er op grote schaal onjuiste informatie wordt gegenereerd – potentieel honderdduizenden foutieve antwoorden per minuut.

Hoe ernstig die fouten zijn, verschilt en is in het onderzoek niet verder gespecificeerd. Het kan gaan om kleine onnauwkeurigheden, maar ook om inhoudelijke missers.

Minder bezoekers voor websites

De introductie van AI-overzichten heeft niet alleen gevolgen voor gebruikers, maar ook voor websites. Doordat bezoekers hun antwoord vaak al direct in Google zien, klikken zij minder snel door naar de oorspronkelijke bron. Vooral grote (internationale) websites hebben hierdoor een duidelijke daling in bezoekersaantallen ervaren.

Dit raakt het verdienmodel van veel online platforms, die afhankelijk zijn van verkeer via zoekmachines.

Google: AI kan fouten maken

Google zelf erkent dat AI-antwoorden niet foutloos zijn. Daarom staat er standaard een melding bij de AI-overzichten dat de informatie door kunstmatige intelligentie is gegenereerd en fouten kan bevatten.

Volgens analyses is het aantal fouten inmiddels wel afgenomen sinds de introductie van deze functie, maar volledig betrouwbaar zijn de antwoorden nog niet.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden is dit een belangrijk signaal om kritisch te blijven kijken naar informatie die door AI wordt gegenereerd:

- Zie AI-antwoorden als hulpmiddel, niet als absolute waarheid

- Controleer belangrijke informatie altijd via meerdere bronnen

- Klik – indien mogelijk – door naar de oorspronkelijke websites

- Wees extra alert bij complexe of technische onderwerpen



AI maakt zoeken sneller en gemakkelijker, maar neemt het denkwerk niet volledig over. Juist in een tijdperk van slimme technologie blijft kritisch beoordelen essentieel.