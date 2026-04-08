Mobiel dataverbruik op recordniveau: kies jij wel de juiste bundel?

Het mobiele dataverbruik in Nederland blijft stevig groeien en heeft opnieuw een record bereikt. Volgens cijfers van de Autoriteit Consument & Markt verbruikten Nederlanders in het vierde kwartaal van 2025 gezamenlijk maar liefst 829 miljoen gigabyte aan mobiele data. Dat klinkt indrukwekkend, en dat is het ook, maar opvallend genoeg betekent dit niet automatisch dat iedereen ook het juiste mobiele abonnement heeft.

Dataverbruik blijft stijgen

De groei van mobiel dataverbruik is al jaren zichtbaar. Steeds meer activiteiten verlopen via de smartphone: video’s kijken, social media gebruiken, navigeren, streamen en werken in de cloud. Vooral videodiensten en sociale media zijn grote datavreters. Dat verklaart waarom het totale verbruik in Nederland in korte tijd bijna is verdubbeld: van ongeveer 1,6 miljard GB in 2022 naar bijna 3 miljard GB in 2025.

Grotere bundel is niet altijd beter

Door die groei kiezen veel mensen automatisch voor een grotere databundel of zelfs een “unlimited”-abonnement. Dat lijkt logisch, maar is lang niet altijd de beste keuze.

In de praktijk blijkt dat veel gebruikers geen goed inzicht hebben in hun eigen dataverbruik. Daardoor nemen zij óf een te grote bundel (en betalen dus onnodig veel), óf juist een te kleine bundel (met extra kosten buiten de bundel). Met andere woorden: meer data betekent niet automatisch een betere keuze.

Unlimited abonnement: handig, maar vaak overkill

Unlimited-abonnementen worden steeds populairder. Toch is het goed om je af te vragen of je dit echt nodig hebt. Veel mensen gebruiken thuis en op kantoor gewoon wifi. Het mobiele dataverbruik vindt dus vooral onderweg plaats. In die situaties is een middelgrote databundel vaak al voldoende. Een unlimited bundel is vooral interessant voor intensieve gebruikers, bijvoorbeeld als je veel onderweg werkt, streamt of je smartphone als hotspot gebruikt.

Bundel aanpassen loont

Wat veel mensen niet weten: bij veel providers kun je je databundel tussentijds aanpassen. Dat kan handig zijn in verschillende situaties:

- Tijdens vakanties (bijvoorbeeld binnen de EU)

- Bij tijdelijk intensiever gebruik

- Of juist als je structureel minder data nodig hebt



Door je bundel regelmatig te controleren en aan te passen, voorkom je dat je te veel betaalt of onverwacht buiten je bundel gaat.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden – vaak ervaren en kritische gebruikers – ligt hier juist een kans om slimmer met abonnementen om te gaan:

- Controleer je maandelijkse dataverbruik (via je provider of toestel)

- Kies niet automatisch voor “onbeperkt”, maar kijk naar je werkelijke gebruik

- Maak gebruik van de mogelijkheid om je bundel aan te passen

- Let extra op bij reizen binnen de EU (roamingregels gelden, maar bundels verschillen)



De conclusie is helder: mobiel dataverbruik blijft groeien, maar een grotere bundel is niet per definitie beter.

Wie zijn eigen gebruik kent, kan vaak eenvoudig besparen – zonder in te leveren op gemak.