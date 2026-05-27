Nieuwe EU-regels maken smartphones duurzamer

De Europese Unie zet een volgende stap richting duurzamere en beter repareerbare smartphones. Vanaf februari 2027 gelden er nieuwe Europese regels voor smartphones en tablets die binnen de EU verkocht worden. Fabrikanten worden verplicht toestellen langer bruikbaar, beter repareerbaar en energiezuiniger te maken. Daarmee wil Europa niet alleen elektronisch afval verminderen, maar ook consumenten beter beschermen tegen apparaten die al na enkele jaren praktisch onbruikbaar worden.

Batterijen moeten eenvoudiger vervangbaar worden

Een van de belangrijkste veranderingen is dat batterijen eenvoudiger vervangen moeten kunnen worden. Veel moderne smartphones zijn momenteel sterk verlijmd of vereisen specialistisch gereedschap om geopend te worden. Dat maakt reparaties duur en vaak onaantrekkelijk. Volgens de nieuwe EU-regels moeten fabrikanten hun toestellen zo ontwerpen dat batterijen met normaal verkrijgbaar gereedschap vervangen kunnen worden. Daarmee wil Europa voorkomen dat consumenten een verder goed werkende smartphone moeten vervangen vanwege een versleten accu.

Daarnaast moeten batterijen langer meegaan. De Europese Commissie stelt als eis dat batterijen minimaal 800 laadcycli moeten doorstaan terwijl nog minstens 80 procent van de oorspronkelijke capaciteit behouden blijft.

Langere software-updates verplicht

Ook software-ondersteuning wordt strenger gereguleerd. Fabrikanten moeten beveiligings- en software-updates langer beschikbaar houden dan nu vaak het geval is. Volgens de nieuwe regels moeten updates minimaal vijf jaar geleverd worden nadat een toestel voor het laatst verkocht is. Dat is belangrijk omdat veel smartphones technisch nog prima functioneren, maar kwetsbaar worden zodra updates stoppen.

Voor consumenten betekent dit een langere veilige levensduur van hun toestel.

Meer informatie via energielabels

Net als bij koelkasten en wasmachines krijgen smartphones en tablets straks uitgebreide energielabels. Daarop komt informatie te staan over onder andere:

* energieverbruik;

* batterijduur;

* repareerbaarheid;

* valbestendigheid;

* water- en stofbestendigheid.



Hierdoor kunnen consumenten beter vergelijken hoe duurzaam en toekomstbestendig een toestel werkelijk is.

Reserveonderdelen jarenlang beschikbaar

De EU verplicht fabrikanten bovendien om reserveonderdelen jarenlang beschikbaar te houden. Onderdelen zoals batterijen, camera’s, schermen en laadpoorten moeten nog tot zeven jaar na het einde van de verkoop leverbaar blijven.

Dat moet reparatie aantrekkelijker maken en voorkomen dat goed werkende toestellen vroegtijdig worden afgeschreven.

Mogelijk iets dikkere smartphones

De nieuwe regels kunnen wel gevolgen hebben voor het ontwerp van smartphones. Fabrikanten zullen waarschijnlijk minder extreem dunne of volledig verlijmde ontwerpen kunnen gebruiken. Dat betekent mogelijk dat toekomstige smartphones iets dikker of minder compact worden dan sommige huidige topmodellen. Daar staat tegenover dat toestellen eenvoudiger te repareren en langer bruikbaar blijven.

Grote impact op de hele markt

Omdat veel fabrikanten wereldwijd grotendeels dezelfde modellen verkopen, is de kans groot dat de Europese regels ook buiten Europa invloed krijgen. Europa heeft eerder al wereldwijd impact gehad met regelgeving rond USB-C-laders, privacywetgeving en digitale veiligheid.

Het is daarom waarschijnlijk dat veel toekomstige smartphones wereldwijd duurzamer ontworpen zullen worden.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden zijn deze nieuwe regels overwegend positief. Veel gebruikers ervaren momenteel dat smartphones technisch nog goed functioneren, maar vervangen moeten worden vanwege een slechte batterij, gebrek aan updates of dure reparaties. De Europese maatregelen moeten daar verandering in brengen.

Langere software-ondersteuning betekent bovendien betere digitale veiligheid. Smartphones die jarenlang beveiligingsupdates ontvangen blijven beter beschermd tegen malware, phishing en andere cyberdreigingen.

Ook financieel kan dit gunstig uitpakken. Wanneer batterijen eenvoudiger vervangen kunnen worden en onderdelen langer beschikbaar blijven, hoeven consumenten minder snel een volledig nieuw toestel aan te schaffen. Voor technisch geïnteresseerde HCC-leden biedt dit daarnaast kansen om kleine reparaties weer zelf uit te voeren — iets wat bij oudere telefoons jarenlang heel gebruikelijk was.

De nieuwe Europese regels lijken daarmee een duidelijke koerswijziging in te luiden: van wegwerp-elektronica naar apparaten die weer langer meegaan, beter te repareren zijn en veiliger blijven in gebruik.