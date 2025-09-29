Nieuwe uitdagingen voor datingapps: jongeren haken af bij swipen en chatten

Datingapps hebben de afgelopen vijftien jaar de sociale dynamiek van daten sterk veranderd. Waar mensen elkaar vroeger vooral ontmoetten via werk, studie, sport of uitgaan, kwam daar met de komst van platforms als Tinder, Bumble en later Happn en Inner Circle een digitale laag bij. Vanuit je broekzak had je opeens toegang tot een enorme vijver van potentiële partners. Het gemak van swipen, chatten en snel afspreken zorgde voor een ware revolutie in liefdesland.

Toch lijkt de magie er bij veel gebruikers, en met name jongeren, af. Uit recente cijfers blijkt dat de bekendste platforms niet langer groeien, maar krimpen.

Gebruikers haken af

Tinder rapporteerde in het afgelopen kwartaal een daling van 7% in het aantal betalende gebruikers.

rapporteerde in het afgelopen kwartaal een daling van 7% in het aantal betalende gebruikers. Bumble verloor zelfs 11% betalende gebruikers.

verloor zelfs 11% betalende gebruikers. Beleggers zien dit terug in de beurskoersen: Match Group , het moederbedrijf van Tinder, verloor sinds de beursgang in 2020 circa 60% van zijn waarde. Bumble daalde sinds de beursgang in 2021 zelfs met 90%.



Mediawetenschapper Linda Duits (Universiteit Utrecht) stelt dat vooral de jongste generaties datingapps de rug toekeren. Zij groeiden op tijdens de coronaperiode en zijn gewend aan een digitale leefwereld, maar zijn het eindeloze scrollen en chatten beu. De behoefte verschuift naar fysieke ontmoetingen en meer echte verbinding.

Pogingen tot vernieuwing

De grote datingapps zijn zich bewust van hun imagoprobleem en proberen zich opnieuw uit te vinden. De focus verschuift op verschillende manieren:

Herpositionering als sociale apps Tinder en Bumble willen af van het imago van “hookup-app” en zetten zich neer als platform voor bredere sociale interactie.

Volgens hoogleraar Misha Kavka (Universiteit van Amsterdam) ontbreekt echter een duidelijk nieuw profiel. Het is niet helder welk imago ze wél nastreven. Offline ontmoetingen stimuleren Steeds meer apps zetten in op “real-life” ontmoetingen, bijvoorbeeld door gebruikers evenementen aan te bieden of matches sneller aan te moedigen een date te plannen.

De nadruk ligt op het creëren van romantische verhalen, de zogenoemde meet cutes – charmante eerste ontmoetingen die leiden tot een relatie. Integratie van kunstmatige intelligentie (AI) Grindr experimenteert met een AI-Wingman die profielen opstelt en gesprekstarters genereert.

Tinder introduceerde een chatbot waarmee gebruikers kunnen oefenen in flirten voordat ze met echte matches praten.

Happn gebruikt AI om suggesties te doen voor locaties van de eerste date.

Deskundigen zijn kritisch: door AI in te zetten wordt het menselijke aspect juist verder naar de achtergrond gedrukt, terwijl dat nu net is waar jongeren naar verlangen.

Nieuwe spelers, nieuwe modellen

Naast de gevestigde namen zijn er kleinere platforms die inspelen op de veranderende wensen van gebruikers.

Inner Circle Wereldwijd inmiddels meer dan 8 miljoen gebruikers. Veranderde zijn aanpak in 2024: geen eindeloos scrollen meer, maar nadruk op gemeenschappen rond interesses zoals sport, wijn of kunst. Organiseert daarnaast fysieke evenementen, zoals diners of beurzen, om singles in levenden lijve samen te brengen. Volgens oprichter David Vermeulen staan jongeren hier opvallend open voor, al is het verdienmodel – gebaseerd op abonnementen – minder goed afgestemd op deze aanpak.

Breeze Nederlandse datingapp, inmiddels meer dan 1,5 miljoen downloads. Legt vanaf het begin de nadruk op offline ontmoetingen en verdient geld als gebruikers daadwerkelijk op date gaan. Medeoprichter Marco van der Woude benadrukt dat grote platforms moeite hebben om relevant te blijven omdat ze vasthouden aan verdienmodellen die zijn gebaseerd op schermtijd.



Veranderende verwachtingen

Volgens deskundigen zijn datingapps geen tijdelijke hype. Diensten die mensen koppelen, zijn van alle tijden en zullen niet verdwijnen. Maar de manier waarop die koppeling plaatsvindt, verandert fundamenteel.

De jonge generatie wil minder scrollen en swipen, en juist meer echte ervaringen.

Gebruikers willen deel uitmaken van gemeenschappen of activiteiten waar gedeelde interesses centraal staan.

Het succes van een app hangt af van het behouden van een grote en diverse gebruikerspool. Zonder voldoende nieuwe gezichten verliezen platforms snel hun aantrekkingskracht.

Mediawetenschapper Linda Duits vat het samen: “De apps werken niet goed en zorgen voor frustratie. Jongeren zijn klaar met dat eindeloze scrollen en zoeken naar alternatieven die meer echte interactie bieden.”

Conclusie voor HCC-leden

De problemen bij datingapps zijn illustratief voor digitale platforms in bredere zin. Ook al waren deze apps ooit pioniers, ze worstelen nu met het behouden van hun relevantie.

Kernpunten om mee te nemen:

Technologie vernieuwt, maar menselijke behoeften blijven leidend. Gebruikers willen betekenisvolle interactie, niet eindeloos digitaal consumeren.

Verdienmodellen moeten meebewegen. Schermtijd maximaliseren werkt niet meer; waarde ontstaat waar gebruikers echte voordelen ervaren.

Offline integratie wordt belangrijker. Ook digitale diensten moeten bruggen slaan naar de fysieke wereld.

Voor HCC-leden laat dit zien dat digitale trends cyclisch zijn: een sterke start betekent niet dat een platform altijd relevant blijft. Innovatie moet aansluiten op veranderende gebruikersverwachtingen – en vaak gaat dat terug naar de basis: echte verbinding tussen mensen.