Exclusieve app voor profvoetballers: abonnement loopt op tot 5000 euro per maand

Luxe reisjes, exclusieve kleding, prive-jets, VIP-feesten en zelfs AI-functies om outfits digitaal te passen. Voor veel mensen klinkt het als de wereld van supersterren, maar voor een groeiende groep Europese profvoetballers is het dagelijkse realiteit geworden via een exclusieve nieuwe app. Het Nederlandse bedrijf Amslux richt zich volledig op topsporters en heeft onlangs een eigen ledenplatform en app gelanceerd. Opvallend daarbij zijn vooral de prijzen: een abonnement begint bij 2000 euro per maand en loopt op tot maar liefst 5000 euro per maand voor de meest exclusieve variant.

App uitsluitend voor profvoetballers

De app is niet toegankelijk voor gewone consumenten. Alleen professionele voetballers worden toegelaten tot het platform. Volgens medeoprichter Emmanuel Ntow ontstond het idee eigenlijk per toeval.

Het bedrijf begon oorspronkelijk als aanbieder van luxe trips naar Amsterdam, maar ontdekte al snel dat vooral bekende voetballers interesse hadden in exclusieve producten en persoonlijke dienstverlening. Inmiddels richt Amslux zich volledig op spelers uit Europese topcompetities. Bekende Nederlandse internationals zoals Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders en Denzel Dumfries zouden inmiddels gebruikmaken van de dienstverlening.

Wat biedt de app precies?

De app functioneert deels als luxe lifestyleplatform en deels als persoonlijke conciërgeservice. Gebruikers kunnen onder meer:

- exclusieve vakanties boeken;

- luxe kleding en accessoires kopen;

- toegang regelen tot exclusieve clubs en evenementen;

- privéjets reserveren;

- nieuwe modemerken ontdekken;

- zakelijke contacten leggen;

- persoonlijke aanvragen indienen.



Daarbij draait het niet alleen om luxe, maar ook om gemak. Voetballers kunnen via één platform vrijwel alles regelen wat met hun lifestyle te maken heeft.

AI-functie voor kledingadvies

Opvallend is dat de app ook gebruikmaakt van AI-functionaliteit. Bij de duurste abonnementen krijgen gebruikers toegang tot een speciale AI-pasfunctie. Daarmee kunnen spelers digitaal bekijken hoe bepaalde kleding of outfits eruitzien voordat ze iets bestellen.

Dat laat zien hoe kunstmatige intelligentie steeds vaker wordt ingezet binnen luxe consumentendiensten. Niet alleen webshops experimenteren hiermee, maar ook exclusieve lifestyleplatforms.

Lidmaatschap tot 5000 euro per maand

De prijzen van de app trekken veel aandacht. Volgens Amslux bestaan er meerdere abonnementsvormen:

- basislidmaatschap vanaf 2000 euro per maand;

- uitgebreidere premium-opties;

- platinum-abonnementen tot 5000 euro per maand.



Bij die hoogste abonnementen horen extra functies, exclusieve toegang en meer persoonlijke ondersteuning. Volgens de makers speelt status daarbij ook een rol. Zo krijgen premiumleden speciale herkenning binnen het platform, vergelijkbaar met exclusieve VIP-programma’s op sociale media of luxe diensten.

Kleine doelgroep, grote omzet

Hoewel de doelgroep klein is, gaat het financieel om forse bedragen. Volgens Amslux maken inmiddels ongeveer zeventig spelers van Europese topclubs gebruik van het platform. Zelfs wanneer alleen wordt gerekend met het goedkoopste abonnement van 2000 euro per maand, levert dat al minimaal 140.000 euro aan terugkerende maandelijkse omzet op. Nieuwe aanmeldingen zouden inmiddels zelfs op een wachtlijst terechtkomen.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden is vooral interessant hoe apps zich steeds verder ontwikkelen van eenvoudige diensten naar complete digitale ecosystemen. De Amslux-app combineert verschillende technologieën:

- AI-functionaliteit;

- exclusieve ledenplatformen;

- digitale identiteitscontrole;

- luxe e-commerce;

- persoonlijke dienstverlening via apps;

- datagedreven aanbevelingen.



Daarnaast laat het zien hoe mobiele apps steeds meer inspelen op zeer specifieke doelgroepen. Waar sommige apps bedoeld zijn voor miljoenen gebruikers, richten andere zich juist op kleine, exclusieve communities met zeer hoge abonnementskosten.

Tegelijkertijd roept dit soort apps ook vragen op over privacy en beveiliging. Een platform dat reisgegevens, luxe aankopen, locatiegegevens en persoonlijke voorkeuren van bekende sporters verwerkt, bevat immers zeer gevoelige informatie. Goede beveiliging en zorgvuldige omgang met data zijn daarom essentieel.

(foto gegenereerd met behulp van artificiële intelligentie)