Tanktoerisme neemt toe: slimme apps tonen direct waar brandstof goedkoper is

Steeds meer Nederlanders steken de grens over om goedkoper te tanken. Door recente accijnsverlagingen in onder meer Duitsland en de blijvend lagere brandstofprijzen in Belgie is het prijsverschil met Nederland opnieuw flink opgelopen. Soms scheelt het inmiddels tientallen centen per liter benzine of diesel. Dat zorgt voor een duidelijke groei van het zogenoemde tanktoerisme. Vooral in grensgebieden is dat goed merkbaar.

Tankstationhouders in Zuid- en Oost-Nederland zien klanten verdwijnen naar België en Duitsland. Tegelijkertijd groeit de populariteit van speciale apps en websites die precies laten zien waar tanken het goedkoopst is.

Slimme apps voor grens-tankers

De opvallendste ontwikkeling is de snelle opkomst van apps die realtime prijsinformatie combineren met routeberekeningen en kostenanalyses. Daarmee wordt tanktoerisme veel toegankelijker voor consumenten.

Een van de bekendste Nederlandse initiatieven is Bordertanker.nl. Deze website, ontwikkeld door softwareontwikkelaar Mika Bongers uit Zevenaar, toont actuele brandstofprijzen van tankstations over de grens. De site trekt inmiddels duizenden bezoekers per dag, met flinke pieken zodra brandstofprijzen in het nieuws komen.

Daarnaast verscheen recent de app Grenspret, die nog een stap verder gaat. Deze app berekent niet alleen of tanken in België of Duitsland voordelig is, maar neemt ook boodschappen en reiskosten mee in de berekening. Gebruikers voeren hun kenteken en postcode in, waarna de app direct laat zien of een rit naar het buitenland financieel zinvol is.

Dat maakt het verschil met eerdere prijsvergelijkers groot. De app kijkt namelijk naar het totale plaatje:

- brandstofprijzen;

- afstand en brandstofverbruik;

- mogelijke besparingen op boodschappen;

- routeplanning;

- netto voordeel na aftrek van reiskosten.



Vooral dat laatste spreekt veel mensen aan. Een rit naar de grens lijkt aantrekkelijk, maar is natuurlijk alleen interessant als de besparing groter is dan de extra kilometers.

Verschillen lopen flink op

Volgens verschillende onderzoeken neemt het aantal Nederlanders dat over de grens tankt duidelijk toe. In sommige grensregio’s wordt inmiddels een aanzienlijk deel van alle brandstof in België of Duitsland gekocht.

Onderzoekers zien daarbij dat vooral een relatief kleine groep automobilisten zeer actief prijsverschillen benut. Zij passen hun tankgedrag structureel aan en combineren tanken vaak met boodschappen doen.

De prijsverschillen zijn soms opvallend groot. Nederlandse automobilisten kunnen bij een volle tank tientallen euro’s besparen, zeker wanneer ook boodschappen worden meegenomen in de berekening. Dat verklaart mede waarom apps zoals Grenspret en Bordertanker momenteel zoveel aandacht krijgen.

Ook boodschappen worden meegenomen

De makers van Grenspret spelen nadrukkelijk in op een bredere trend: niet alleen tanktoerisme groeit, maar ook boodschappentoerisme. Producten zoals frisdrank, bier, vlees, zuivel en verzorgingsproducten zijn in Duitsland en België regelmatig goedkoper dan in Nederland.

De app probeert daarom slim uit te rekenen wanneer een gecombineerde rit daadwerkelijk winst oplevert. Daarbij wordt rekening gehouden met:

- type auto;

- woonplaats;

- afstand tot de grens;

-actuele brandstofprijzen;

- winkelprijzen.



Voor inwoners van grensregio’s kan dat voordeel behoorlijk oplopen. Voor mensen die verder van de grens wonen blijkt het vaak minder interessant.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden is deze ontwikkeling vooral interessant vanuit technologisch oogpunt. Apps zoals Bordertanker en Grenspret laten goed zien hoe slimme software, actuele databronnen en locatiegegevens worden gecombineerd om consumenten direct financieel voordeel te bieden.

Daarbij spelen verschillende technieken een rol:

- realtime prijsdatabases;

- GPS- en route-integratie;

- dynamische prijsvergelijking;

- mobiele apps met locatiebepaling;

- automatische kostenberekeningen.

Het is een mooi voorbeeld van hoe digitale technologie steeds vaker helpt bij dagelijkse financiële keuzes.

Tegelijkertijd is het verstandig om kritisch te blijven kijken naar privacy en datagebruik. Apps die locatiegegevens, kentekens en reisgedrag verwerken verzamelen vaak veel informatie over gebruikers. Controleer daarom altijd:

- welke gegevens een app opslaat;

- of locatiegegevens gedeeld worden;

- welke privacyvoorwaarden gelden;

- of gegevens worden doorverkocht aan derden.



Niet iedereen profiteert

Hoewel consumenten kunnen besparen, heeft de ontwikkeling ook een keerzijde. Nederlandse tankstationhouders, vooral in grensgebieden, zien hun omzet teruglopen. Zij wijzen erop dat zij moeilijk kunnen concurreren met de lagere accijnzen in België en Duitsland.

Volgens economen blijft het totale verlies aan accijnsinkomsten voor de overheid voorlopig beperkt, maar lokaal kunnen de gevolgen voor ondernemers wel degelijk merkbaar zijn.

Toch lijkt het fenomeen voorlopig niet te verdwijnen. Zolang prijsverschillen groot blijven, zullen slimme vergelijkingsapps waarschijnlijk alleen maar populairder worden.