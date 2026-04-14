Franse overheid zet stap naar Linux: minder afhankelijk van Big Tech

De Franse overheid zet een opvallende stap richting digitale onafhankelijkheid. De overheidsdienst Dinum (het Interministerieel Directoraat voor Digitale Zaken) is van plan om afscheid te nemen van Microsoft Windows en over te stappen op Linux. Deze beslissing past in een bredere strategie van de Franse regering om minder afhankelijk te worden van technologie uit de Verenigde Staten en andere niet-Europese landen.

Overstap naar Linux op werkplekken

Dinum heeft aangekondigd dat het op zijn eigen werkstations wil overstappen naar Linux. Welke distributie daarvoor gekozen wordt, is nog niet bekend. Ook is er nog geen concrete planning gepubliceerd voor de invoering.

De keuze voor Linux is echter niet verrassend. Open source software biedt overheden meer controle, transparantie en flexibiliteit. Bovendien sluit het aan bij de wens om data en digitale infrastructuur beter binnen Europa te houden.

Breder plan voor digitale autonomie

De overstap naar Linux staat niet op zichzelf. Alle Franse ministeries hebben de opdracht gekregen om vóór het najaar een actieplan op te stellen waarin zij aangeven hoe ze hun afhankelijkheid van niet-Europese leveranciers gaan verminderen.

Daarbij moeten zij kijken naar een breed scala aan IT-onderdelen, waaronder:

- Werkplekken (zoals besturingssystemen)

- Samenwerkingstools

- Antivirussoftware

- Kunstmatige intelligentie (AI)

- Databases

- Virtualisatie

- Netwerkapparatuur



Dit betekent dat de impact van deze koerswijziging veel verder kan reiken dan alleen het besturingssysteem op de desktop.

Eigen alternatief voor videobellen

Eerder maakte de Franse overheid al bekend dat alle ministeries uiterlijk in 2027 moeten overstappen op een eigen videoplatform: Visio. Daarmee wil men het gebruik van diensten zoals Microsoft Teams, Zoom en Cisco Webex terugdringen.

Ook dit past in de bredere ambitie om meer controle te krijgen over communicatie en data.

Europese trend zichtbaar

Frankrijk staat niet alleen in deze beweging. Binnen Europa groeit de aandacht voor digitale soevereiniteit: het vermogen om als land of regio zelf controle te houden over digitale infrastructuur, data en software.

Eerder zagen we al initiatieven zoals:

- Overheden die experimenteren met Linux-werkplekken

- Discussies over Europese cloudoplossingen

- Nieuwe samenwerkingen rond open source software



De stap van Frankrijk kan daarom een aanjager zijn voor vergelijkbare keuzes in andere Europese landen.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden is dit een interessante ontwikkeling. Het laat zien dat Linux en open source software niet alleen voor hobbyisten of specialisten zijn, maar ook op grote schaal binnen overheden worden overwogen.

Het kan betekenen dat:

- Linux steeds volwassener en gebruiksvriendelijker wordt

- Open standaarden belangrijker worden

- Alternatieven voor bekende software (zoals Windows en Teams) serieuzer genomen worden



Voor wie nieuwsgierig is naar Linux, is dit misschien hét moment om er eens mee te experimenteren.

Kortom: Frankrijk kiest nadrukkelijk voor meer digitale onafhankelijkheid. De overstap van Windows naar Linux bij Dinum is een belangrijke stap in die richting – en mogelijk het begin van een bredere Europese beweging.