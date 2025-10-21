Vanaf 2028 verplicht: telefoonladers met afneembare kabel

Telefoonladers die in Europa worden verkocht, moeten vanaf 2028 voorzien zijn van een afneembare kabel. Dat betekent dat laders met een vaste kabel dan niet meer zijn toegestaan. De Europese Commissie scherpt bestaande wetgeving aan om verspilling tegen te gaan, consumenten geld te laten besparen en de hoeveelheid elektronisch afval te verminderen.

Wat verandert er precies?

* Onder de nieuwe regels moeten opladers:

* Minimaal één USB-C-poort hebben

* Voorzien zijn van een afneembare kabel

* Voldoen aan strengere eisen voor energie-efficiëntie, ook in stand-by

* Minder stroom verbruiken bij laag vermogen.



De verplichting geldt voor:

* Telefoonladers

* Draadloze opladers en oplaadpads

* USB-C-kabels en voedingen voor andere consumentenelektronica.



Uitzonderingen zijn er voor o.a. medische apparatuur en noodvoedingen. Apparaten die aan de nieuwe regels voldoen, mogen het nieuwe EU Common Charger-logo dragen.



Waarom deze maatregel?

In de Europese Unie worden jaarlijks zo’n 400 miljoen laders verkocht. Veel daarvan belanden ongebruikt in een la of bij het afval, omdat ze niet universeel te gebruiken zijn. Door kabels en laders los te koppelen en de aansluiting te standaardiseren op USB-C, wil de EU:

* Kosten besparen voor consumenten: een kapotte kabel betekent niet langer een nieuwe lader kopen

* Elektronisch afval verminderen: laders gaan langer mee en kunnen worden hergebruikt

* Energie besparen: efficiëntere laders verbruiken minder stroom, ook als ze niet actief in gebruik zijn



De Europese Commissie verwacht dat dit beleid tegen 2035 zorgt voor een jaarlijkse energiebesparing van 3% en een kostenreductie van zo’n 100 miljoen euro voor huishoudens.



Wat dit betekent voor HCC-leden

Voor veel HCC-leden zal dit vertrouwd klinken: steeds meer telefoons, tablets en laptops gebruiken nu al USB-C. Door de nieuwe regels wordt dit de norm:

* Eén kabel voor meerdere apparaten — minder rommel en meer gemak.

* Lagere kosten — als alleen de kabel kapotgaat, hoef je geen complete lader te kopen.

* Duurzamer — laders kunnen langer mee, waardoor er minder e-waste ontstaat.

* Makkelijker onderweg — universele kabels maken het delen en lenen eenvoudiger.

Voor wie nog apparaten met micro-USB of propriëtaire aansluitingen gebruikt, zijn verloopstekkers voorlopig nog nodig. Maar die zullen na verloop van tijd grotendeels verdwijnen.



Handige tips voor HCC-leden:

* Controleer welke apparaten nu al USB-C gebruiken.

* Investeer in kwalitatieve kabels en laders met keurmerken zoals CE of TüV.

* Hergebruik oude voedingen waar mogelijk — een USB-A-naar-USB-C-kabel kan soms volstaan.

* Voor leden die veel apparatuur testen: overweeg een multipoort-USB-C-lader van goede kwaliteit.



Onderdeel van bredere EU-strategie

Deze maatregel is een vervolg op eerdere EU-regels rond de standaardisering van USB-C voor telefoons en tablets (vanaf eind 2024). De volgende stap is dat alle laders vanaf 2028 een afneembare kabel moeten hebben en energiezuiniger moeten zijn.

Doelstellingen:

* Minder verspilling

* Meer duidelijkheid voor consumenten

* Lagere energierekening



Tot slot

Voor HCC-leden betekent dit: meer gemak, lagere kosten en een duurzamere digitale toekomst. Of je nu Windows-, Linux- of Apple-gebruiker bent — deze maatregel maakt opladen eenvoudiger en efficiënter.

HCC blijft haar leden informeren over relevante technologische en wettelijke ontwikkelingen. Houd onze nieuwsbrief en themapagina over duurzaamheid en techniek in de gaten voor updates.





