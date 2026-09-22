HCC!eCS komt zaterdag 26 september bijeen in De Meern

Op zaterdag 26 september organiseert HCC!ecs weer een interessante bijeenkomst voor liefhebbers van alternatieve besturingssystemen. Ditmaal staan onder meer ArcaOS, de bijbehorende webbrowser en het tot stand brengen van een wifi-verbinding centraal. Iedereen met belangstelling voor deze onderwerpen is van harte welkom in De Schalm in De Meern.

Wie zijn HCC!ecs?

HCC!eCS is de interessegroep binnen HCC voor gebruikers en belangstellenden van OS/2, eComStation (eCS) en ArcaOS. OS/2 is een besturingssysteem dat oorspronkelijk door IBM en Microsoft werd ontwikkeld. eComStation bouwde daarop voort en ArcaOS is een moderne voortzetting van deze softwarefamilie.

De interessegroep ondersteunt leden die deze besturingssystemen gebruiken of ermee willen kennismaken. Jaarlijks organiseert de groep vier tot zes gebruikersdagen, verzorgt presentaties en biedt mogelijkheden om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen.

ArcaOS en internet centraal

Tijdens de bijeenkomst van 26 september staan twee praktische onderwerpen op het programma. Roderick geeft een update over ArcaOS en de ontwikkelingen rond de webbrowser. Zo krijgen deelnemers inzicht in de mogelijkheden om met dit bijzondere besturingssysteem op het moderne internet te blijven werken.

Ad laat vervolgens zien hoe hij onder ArcaOS een wifi-verbinding tot stand brengt. Hiervoor gebruikt hij een GL.iNet GL-SFT1200 Opal, een compacte router die zowel de 2,4GHz- als de 5GHz-frequentie ondersteunt.

De presentaties bieden volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.

Praktische informatie

Zaterdag 26 september 2026

10.00 – 15.00 uur

De Schalm

Oranjelaan 10

3454 BT De Meern



Ben je geïnteresseerd in OS/2, eComStation of ArcaOS? Kom dan zaterdag 26 september naar De Meern en ontmoet andere enthousiaste gebruikers.