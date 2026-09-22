Hyves maakt na dertien jaar comeback: keren de krabbels en profielplaatjes terug?

Wie herinnert zich Hyves nog? Je profiel helemaal naar eigen smaak inrichten, vrienden toevoegen, elkaar een krabbel sturen en natuurlijk de beroemde respect-knop. Het ooit razend populaire Nederlandse sociale netwerk maakt na dertien jaar een comeback. Maar is er in 2026 nog ruimte voor een nieuw Hyves naast Facebook, Instagram en TikTok?

Van Nederlands succes naar de opkomst van Facebook

Hyves werd op 22 september 2004 opgericht en groeide uit tot een van de grootste Nederlandse internetsuccessen. Op het hoogtepunt hadden bijna tien miljoen Nederlanders een profiel. Het platform was bijzonder omdat gebruikers hun persoonlijke pagina volledig konden aanpassen. Achtergrondkleuren, muziek, foto's en bewegende plaatjes maakten ieder profiel uniek. Via krabbels hield je contact met vrienden en met de respect-knop kon je laten weten dat je iets leuk vond.

Maar Facebook werd steeds populairder. In 2010 werd Hyves overgenomen door de Telegraaf Media Groep. Drie jaar later, in december 2013, verdween het sociale netwerk en ging de website verder als spelletjesplatform. Nu, precies 22 jaar na de oprichting, blaast Mediahuis Nederland het oorspronkelijke concept nieuw leven in.



Wat kun je met het nieuwe Hyves?

De vernieuwde versie is vanaf 22 september 2026 beschikbaar als website en app. Veel vertrouwde functies keren terug. Je kunt opnieuw vrienden toevoegen, krabbels achterlaten en je profiel naar eigen smaak inrichten. Ook de WieWatWaar-berichten, glitterplaatjes en de beroemde dansende banaan zijn weer van de partij.

Er is echter een belangrijk verschil met veel hedendaagse sociale media. Hyves wil niet dat gebruikers eindeloos door aanbevolen berichten en video's blijven scrollen. In plaats daarvan ligt de nadruk op berichten van vrienden en bekenden. Volgens de initiatiefnemers moet Hyves weer een plek worden waar persoonlijk contact centraal staat, in plaats van een platform dat vooral probeert je aandacht zo lang mogelijk vast te houden.

Meer aandacht voor privacy

Het vernieuwde Hyves wil zich ook onderscheiden op het gebied van privacy. Mediahuis stelt dat gebruikers zelf kunnen bepalen wie hun profiel en berichten mag bekijken. De gegevens worden volgens het bedrijf opgeslagen op Europese servers en niet gedeeld met derden. Dat klinkt aantrekkelijk, maar het blijft verstandig om bij het aanmaken van een account de privacyinstellingen zorgvuldig te controleren. Kijk bijvoorbeeld wie je foto's kan bekijken en welke persoonlijke informatie zichtbaar is.

Ook Europese opslag betekent niet automatisch dat alle privacyrisico's zijn verdwenen.

Bijna 60 procent wil Hyves proberen. Is er daadwerkelijk belangstelling voor een terugkeer? Volgens een onderzoek van Newcom, uitgevoerd in april 2026 onder ruim 2.000 Nederlanders in opdracht van Hyves, zegt bijna 60 procent het vernieuwde platform waarschijnlijk of zeker te willen proberen. Nostalgie speelt daarbij een belangrijke rol, maar ook de behoefte aan eenvoud, persoonlijk contact en minder algoritmes wordt genoemd. De belangstelling is op de eerste dag al zichtbaar. Dinsdagochtend hadden zich binnen enkele uren meer dan 10.000 mensen aangemeld. Nieuwe gebruikers worden voorlopig gefaseerd toegelaten.

Wie hoopt zijn oude profiel terug te vinden, komt overigens bedrogen uit: de oorspronkelijke profielen zijn niet meer beschikbaar. Iedereen moet opnieuw beginnen.

Heeft Hyves in 2026 nog toekomst?

De concurrentie is tegenwoordig aanzienlijk groter dan in 2004. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn en andere platforms hebben inmiddels een vaste plaats in het dagelijks leven van miljoenen mensen. Toch kiest Hyves voor een andere benadering. Niet zoveel mogelijk onbekende berichten en video's, maar vooral contact onderhouden met mensen die je daadwerkelijk kent. De belangrijkste uitdaging wordt waarschijnlijk om gebruikers ook na de eerste golf van nostalgie vast te houden. Een sociaal netwerk is immers pas aantrekkelijk wanneer je vrienden en bekenden er eveneens actief zijn.

Voor Nederlandse internetliefhebbers is de terugkeer in ieder geval een interessante ontwikkeling. Een vertrouwde naam uit de Nederlandse internetgeschiedenis krijgt een tweede kans, ditmaal met een nadrukkelijke focus op eenvoud en persoonlijk contact.

Zelf weer eens een krabbel versturen? Je kunt je aanmelden via www.hyves.nl . Mogelijk moet je even wachten voordat je toegang krijgt tot het nieuwe platform.

HCC kijkt de ontwikkelingen voorlopig aan

Ook HCC volgt de terugkeer van Hyves met belangstelling. De vereniging is al actief op verschillende sociale mediaplatforms, waaronder Facebook, Instagram, LinkedIn, X, Mastodon en Bluesky. Of HCC ook op het vernieuwde Hyves een eigen profiel gaat aanmaken, is nog niet besloten. We wachten voorlopig af hoe het platform zich ontwikkelt, hoeveel gebruikers daadwerkelijk actief worden en of Hyves voldoende toegevoegde waarde biedt voor onze leden.

Mocht Hyves opnieuw uitgroeien tot een populair sociaal netwerk, dan bekijken we uiteraard of aanwezigheid van HCC op dit platform zinvol is. Voorlopig richten we ons op het verder versterken van onze bestaande sociale mediakanalen.

(de afbeelding bij dit artikel is gegenereerd met behulp van artificiële intelligentie)