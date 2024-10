Ontdek de wereld van digitale innovatie op de HCC!kennisdag

Op zaterdag 5 oktober 2024 is van 10.00 tot 15.00 uur in Expo Houten (Meidoornkade 24, Houten) weer een HCC!kennisdag. Presentaties, workshops, korting op specials plus gratis toegang en parkeren voor HCC-leden. Deze keer bovendien de presentatie van de HCC!scheurkalender 2025.

(laatste update: 04-10-2024 08.09 uur)

Let op: voor de HCC!kennisdag en de Modelspoorbeurs zijn er 250 extra parkeerplaatsen die gebruikt kunnen worden. Op onderstaand kaartje zie je waar die parkeerplaatsen zicht bevinden. De looproute is eveneens aangegeven.

Bezoek workshops, demo's en presentaties, en verken onderwerpen als 3D-printen, domotica, drones, genealogie en programmeren. Voor jong en oud, met iets interessants voor iedereen. Toegang is gratis voor HCC-leden! Het belooft voor jong en oud een interactieve en leerzame dag te worden.

Kom langs en vlieg – onder begeleiding – met een van onze kleine drones in de vliegkooi. Of kom naar de stand van HCC!apple. Hier kun je naast de helpdesk ook kennismaken met enkele mogelijkheden van een betaalbare VR-bril. HCC!programmeren is weer met de kleurenleds aanwezig. Verder veel informatie over het zelf maken van programma's. Deze dag is een goede gelegenheid om vragen te stellen en kennis uit te wisselen.

En natuurlijk ben je ook van harte welkom tijdens de vele presentaties. Dit keer onder andere een presentatie over Digitale fraude: wat is het, hoe herken je het en wat kun je ertegen doen? We willen deelnemers bewust maken van de gevaren van digitale fraude. Verder leer je hoe je fraude kunt herkennen en voorkomen en wat je moet doen als je toch slachtoffer wordt. Heel interessant!

Verkoop

Op de benedenverdieping kun je als lid van HCC een aantal uitgaven met grote korting kopen. Welke dat zijn, lees je hier later.

Toegang tot de HCC!kennisdag

Toegang HCC-leden

HCC-leden hebben gratis toegang (ook tot de Modelspoorbeurs). Registratie is bij de HCC-balie in de centrale hal: volg als HCC-lid de rode loper. Op vertoon van de HCC-pas krijg je toegang tot de HCC!kennisdag en de presentaties. Een van de vele voordelen van het HCC-lidmaatschap! Aanmelden voor de Kennisdag is niet nodig.

Toegang niet-leden

Niet-leden zijn van harte welkom. Er zijn twee toegangspoorten bij de entree in Expo Houten: een voor HCC-leden, zoals hierboven vermeld. De andere entree is voor alle andere bezoekers. HCC-leden hebben gratis toegang, anderen betalen € 12,50 p.p. bij de kassa bij entree Expo Houten of € 10,00 p.p. in de voorverkoop. Ga voor de voorverkoop naar de website van de Modelspoorbeurs. Kinderen t/m 11 jaar mogen gratis naar binnen onder begeleiding van een volwassenen.

LET OP: wanneer je een entreekaartje koopt voor de HCC!kennisdag (of als je HCC-lid bent), heb je automatisch ook toegang tot de Modelspoorbeurs die op dezelfde dag gehouden wordt in Expo Houten. Twee vliegen in één klap dus.



Nog geen lid van HCC?

Word direct lid en bezoek niet alleen de HCC!kennisdag gratis, je kunt dan bovendien naar de vele workshops en presentaties die tijdens deze dag worden aangeboden! En je HCC-lidmaatschap levert je nog veel meer op. Je profiteert bijvoorbeeld van speciale aanbiedingen voor leden. Klik hier om je als HCC-lid aan te melden en kies je eigen welkomstgeschenk.

Vervoer naar Expo Houten

Kijk voor de mogelijkheden op de website van Expo Houten.

Presentaties en workshops

De zalen bevinden zich op de eerste verdieping.

Klik hier voor een pdf met alle workshops en presentaties. Je kunt dit overzicht printen.





Workshop: Hulp bij installatie Linux Mint 22 VOLGEBOEKT

Wilgenzaal 10.15 – 12.00 uur

Onder begeleiding van leden van de interessegroep kan je jouw machine dus omtoveren tot een volwaardige Linux-machine, waar je dan nagenoeg geen omkijken meer naar hebt.

De systeemeisen van Linux liggen dus een aanzienlijk stuk lager dan van Windows en kan met de uitrol van systeem-updates nog jaren mee. (De nieuwste 22. versie tot juni 2029) Dat betekent dus eventueel een kostenbesparing op de aanschaf van een nieuwe computer!





Presentatie: Home Assistant in Proxmox

Esdoornzaal 10.15 – 11.00 uur

Hierbij wordt ingegaan op de eisen en configuratie van een virtuele machine in Proxmox VE die geschikt is voor Home Assistant. Denk hierbij onder andere aan de officiële KVM image via de Proxmox Shell en het gebruik van een USB dongle voor de diverse sensoren in het slimme huis.





Presentatie: Photoshop en selecties

Elzenzaal 10.15 – 11.00 uur

Om goede resultaten te krijgen bij foto-effecten, zijn selecties belangrijk. Door AI zijn de resultaten al veel beter, maar lang niet altijd perfect. We geven een demonstratie hoe het werkt bij Photoshop (Elements), maar ook bij vele andere gratis programma's, zoals Adobe Express, Microsoft Paint en Foto's, en Google Foto's.

Presentator: Lex Souren





Presentatie: Fraude herkennen en voorkomen

Eikenzaal 10.15 – 12.00 uur

Digitale fraude, wat is het, hoe herken je het en wat kun je ertegen doen?

Doel van deze workshop is de deelnemers bewust te maken van de gevaren van digitale fraude, leren hoe je fraude kunt herkennen en voorkomen en wat je moet doen als je toch slachtoffer wordt.

Digitale fraude is een verzamelnaam voor alle vormen van oplichting die via digitale middelen plaatsvinden. Dit kan via internet, e-mail, sms, social media of mobiele apps.

Presentator is: Henk Bleeker





Presentatie: filmen met je iPhone

Iepenzaal 10.15 – 11.00 uur

Filmen met je smartphone (met bijzondere aandacht voor de iPhone). De basisbeginselen van het filmen (die grotendeels overeenkomen met die van het fotograferen) worden daarbij (met toestemming van de auteurs) duidelijk uitgelegd met behulp van een presentatie met enkele korte video’s.

Presentator: Ernst Roelofs





Presentatie: FotoSketcher - Wordt een Van Gogh of Rembrandt met je fotocamera of smartphone

Lindenzaal 10.15 – 11.00 uur

Met dit programma kunnen foto's eenvoudig worden omgezet in een waar kunstwerk. Dat beperkt zich niet tot de stijl van schilderwerk; ook omzettingen naar potloodschetsen, aquarel, olieverfschilderijen, pen- en inkttekeningen, abstracte kunst en cartoons zijn mogelijk. Het programma is heel toegankelijk, en biedt tal van mogelijkheden voor beginners en gevorderden.

Presentator: Wessel Sijl





Presentatie: Beginnen met digitaliseren of automatiseren; wat is het verschil?

Essenzaal 10.30 – 11.45 uur

In iets meer dan 1 uur leggen we uit wat er komt kijken al je je baan wil gaan digitaliseren of automatiseren. Daar is een behoorlijk verschil tussen. De kern is dat digitaliseren minder ingewikkeld is dan automatiseren. En ook minder geld kost. We kijken in vogelvlucht welke componenten je voor beide nodig hebt en waar de verschillen zitten. We bespreken een aantal van de meest gebruikte digitale componenten. Tijdens de lezing is er volop gelegenheid om vragen te stellen.

Presentator: Lex van der Loo





Presentatie: Windows in Proxmox

Esdoornzaal 11.15 – 12.00 uur

Hierbij wordt dieper ingegaan op de eisen en configuratie van een virtuele machine in Proxmox VE die geschikt is voor Windows 11 en Windows server. Met de aandacht op usb en pci forwarding aan een VM.





Presentatie: Alles over usb-c

Iepenzaal 11.15 – 12.00 uur

In deze presentatie laat Will de verassend grote verschillen zien tussen verschillende usb-c aansluitingen en kabels zoals ondersteuning voor video/audio, hogere datasnelheden en laadstromen.

Presentator: Will Hanselaar





Presentatie: Hedy, een graduele programmeertaal

Lindenzaal 11.15 -12.00 uur

Hedy is gebaseerd op Python en bestaat uit 18 levels. Bij het laatste level heb je het einde van Hedy bereikt, kun je echte Python code gebruiken en wordt doorverwezen naar andere Python omgevingen. We geven je een eerste indruk van Hedy.

Presentator is: Theo van Haandel





Presentatie: Clipchamp, basishandelingen en ondertitelingen

Elzenzaal 11.15 -12.00 uur

Er wordt een demonstratie gegeven van populaire basishandelingen, maar ook van ondertiteling. U wilt b.v. commentaar toevoegen aan een film, maar niet zelf hoeven spreken. U wilt spraak in een film verduidelijken door deze te laten ondertitelen. Ook hier wordt van AI gebruik gemaakt.

Presentator: Lex Souren





Workshop: RocRail 2 voor gevorderden - GAAT NIET DOOR

Deze workshop is helaas geannuleerd.



Presentatie HCC!scheurkalender 2025

Hal van de eerste etage 12.15 - 12.45 uur

Veel HCC-leden maar ook niet-leden hebben meegedaan aan de fotowedstrijd van HCC. Uit alle inzendingen zijn 320 foto's gekozen en deze hebben een plekje gekregen in de HCC!scheurkalender. Is jouw inzending in de HCC!scheurkalender 2025 gekomen? Dan heb je via de mail een uitnodiging gekregen om naar de HCC!kennisdag te komen. Daar krijg je een gratis exemplaar van deze kalender. Bovendien worden er drie prijzen weggegeven: de derde prijs is een cadeaubon van 100 euro, de tweede prijs is een cadeaubon van 200 euro en de eerste prijs is een Google Pixel 8 Pro smartphone ter waarde van 1.099 euro.





Windows, de nieuwe ontwikkelingen

Eikenzaal 13.00 – 15.00 uur

5 Oktober, we gaan weer aan de slag, veel nieuwe dingen te melden. Er is een heel nieuwe combinatie verschenen, met een nieuwe Windows versie, hoe ziet dat er uit. En nog belangrijker, werkt het een beetje, en hoe zit het met de accuduur??

We praten je bij over alles wat er naar ons toe komt, we hebben uitgebreid kunnen testen met het nieuwe Windows On Arm concept, en wij zijn verrast.

Maar ook andere, ook belangrijke zaken komen aan bod, het wordt een avontuur…

De Copilot+ Laptop, met Windows On Arm, is dat iets voor mij?

Hebben Intel en AMD een antwoord op deze nieuwe ontwikkeling?

De nieuwe Windows11-systeem eisen van Microsoft, waar is dat voor nodig?

Mijn oude, (niet Windows11 geschikte) PC toch naar Windows 11, is dat slim?

Windows updates na 15 Okt. 2024 voor Windows 10 en Windows 11.

Windows 11 24H2 update, wat is er nieuw, en hoe zit dat met Windows 10?

Windows en Copilot en A.I. en GPT wat kan je hier allemaal mee?

Windows en Reclame in het besturingssyteem, hoe beperken we dit?

Tijdens deze lezing kan je deze hardware ook in werking zien, en zoals het er nu uitziet hebben wij ook de laptops bij die het antwoord zijn van Intel en AMD! Onze experts hebben een hele hoop te vertellen, en veel zin in, we gaan elkaar weer zien!

Presentatoren: Martin Bekelaar en Ger Stok



Presentatie: Gebruik en beheer Linux 2.0

Wilgenzaal 13.00 – 15.00 uur

Demonstratie van Linux Mint Cinnamon. Her wordt gebruik gemaakt van de allernieuwste versie 22 van het Linux Mint Cinnamon besturingssysteem. Direct na de verse installatie komen het personaliseren, het gebruik en het beheer van deze uitdagende Linux-omgeving met zijn fraaie look and feel aan de orde. Upgraden van Mint 21.3 naar 22 wordt ook behandeld.

Presentator: Peter de Bruin





Presentatie: CasaOS in Proxmox

Esdoorzaal 13.00 – 13.45 uur

Hierbij wordt dieper ingegaan op de eisen en configuratie van een virtuele Linux container waarin CassaOS gedraaid wordt wat een complete nas kan vervangen.





Presentatie: Ontwikkelingen AI vs Apple Intelligence

Iepenzaal 13.00 – 13.45 uur

In deze presentatie zie en hoor je enkele leuke mogelijkheden van AI en legt Bert uit waarom Apple dit met Apple Intelligence op een heel andere manier gaat toepassen in iOS, iPadOS en macOS. Daarbij worden ook enkele voorbeelden getoond met een beta versie van macOS omdat Apple Intelligence op de iPhone en iPad in Europa waarschijnlijk pas ergens volgend jaar beschikbaar komt.

Presentator: Bert van Dijk





Presentatie: Godot en Unity

Elzenzaal 13.00 – 13.45 uur

De presentatie gaat over de twee grootste Game Engines, Godot en Unity. Op het eerste gezicht lijken de twee programma’s op elkaar. Eerst gaat het over de installaties van Godot en Unity, en extra over de Unity Hub die nodig is om de laatste Unity versie te downloaden en te installeren.

Er wordt uitgelegd hoe de IDE van Godot werkt en hoe de IDE in Unity werkt. Ook komen de scripttalen aan bod, in Godot is dat GDScript, een Python-achtige taal, en in Unity is dit C# script. In de scripts wordt uitgelegd hoe de input-axis in beide werken en hoe we componenten (nodes in Godot) kunnen gebruiken in de code.

Presentator is: Marco Kurvers



Presentatie: Leuke dingen doen met Linux - GAAT NIET DOOR

Deze presentatie is helaas geannulleerd. De presentatie Gebruik en beheer Linux 2.0 (Wilgenzaal, 13.00 uur) is uitgebreid en duurt niet meer tot 13.45 uur maar nu tot 15.00 uur.



Presentatie: MacOS Sequoia 15, VPN en Time machine

Iepenzaal 14.00 – 14.45 uur

In deze presentatie wordt naast enkele nieuwe functies van macOS Sequoia 15 extra aandacht besteedt aan het netwerk gedeelte van macOS. Ook laat Frits zien hoe je met TimeMachine een backup maakt op een externe schijf of NAS en test of de restore werkt. Verder toont hij het aanmaken van een VPN verbinding en hoe je WireGuard en Cisco WPSec gebruikt. Als de tijd het toelaat bespreekt Frits ook kort Microsoft 365 en enkele andere software die hij gebruikt op zijn Mac zoals Parallels met Windows 11.

Presentator: Frits Hamann



Presentatie: Zet je grafische kaart eens aan het werk met shaders

Elzenzaal 14.00 – 14.45 uur

In deze presentatie kijken we naar hoe je op je eigen pc, met je eigen grafische kaart, kleine programma's kunt draaien met oogstrelende grafische resultaten. Mogelijk wordt deze introductie de start van een nieuw creatief gebruik van je computer.

Presentator is: Rob van de Ouderaa





Voor-Morgen | Behoud de regie met jouw Digitale Wilsverklaring

In de Hal vind je de stand van Voor-Morgen. Zij zijn gespecialiseerd in het opmaken van jouw wilsverklaring. In je Digitale Wilsverklaring leg je exact vast welke behandeling je wel of niet wenst. Ook leg je vast door wie je verzorgd wil worden. Een euthansieverzoek kun je ook vastleggen. Digitaal betekent 24/7 beschikbaar en aanpasbaar. Daarnaast is er, zoals het KNMG dat vereist, veel ruimte voor persoonlijke tekst en toelichtingen. Uniek is de mogelijkheid om een persoonlijke video op te nemen. Dát geeft zorgverleners comfort.Laat je uitgebreid informeren.





VR-bril op de stand HCC!apple

In de stand van HCC!apple kun je naast de helpdesk ook kennismaken met enkele mogelijkheden van een betaalbare VR bril.





Presentaties & workshops zijn deze keer ook door niet-leden van HCC bij te wonen.

