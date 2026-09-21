EU wil sociale media voor kinderen aan banden leggen: mini-accounts en maximaal 1 uur per dag

Kinderen onder de 13 jaar mogen straks mogelijk helemaal geen sociale media meer gebruiken. Voor jongeren van 13 en 14 jaar komen er speciale mini-accounts, die door ouders worden beheerd en maximaal 1 uur per dag gebruikt mogen worden. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook TikTok, Instagram, YouTube, online games en AI-chatbots krijgen met strengere regels te maken.

Waarom wil Europa ingrijpen?

Sociale media spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven van kinderen en jongeren. Ze gebruiken platforms om contact te onderhouden, filmpjes te bekijken en informatie te delen. Maar er zijn ook risico's.

Denk aan cyberpesten, schadelijke beelden, ongewenste contacten en algoritmen die gebruikers verleiden om steeds verder te scrollen. Volgens de Europese Commissie zijn veel platforms onvoldoende ontworpen met de veiligheid van kinderen als uitgangspunt.

Daarom presenteerde Brussel op 17 september 2026 de zogenoemde EU-KIDS-verordening. Het voorstel moet ervoor zorgen dat kinderen geleidelijk toegang krijgen tot sociale media en dat technologiebedrijven meer verantwoordelijkheid nemen voor hun veiligheid.

Wat verandert er voor welke leeftijd?

De Europese Commissie wil verschillende regels invoeren, afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Jonger dan 13 jaar: Geen toegang tot sociale media. Kindvriendelijke videodiensten blijven onder ouderlijk toezicht mogelijk.

13 en 14 jaar: Alleen een mini-account dat door ouders of verzorgers wordt beheerd. Maximaal één uur per dag.

15 tot 18 jaar: Zelfstandig een account aanmaken, maar met aanvullende bescherming en veilige standaardinstellingen.

Voorgestelde leeftijdsgrenzen van de Europese Commissie.

Europese Commissie



Wat is een mini-account?

Een mini-account is een beperkte versie van een normaal socialemedia-account. Ouders maken het account aan en houden toezicht op het gebruik. Voor jongeren van 13 en 14 jaar geldt een maximale schermtijd van één uur per dag. Ouders mogen deze tijd verder beperken. Ook krijgen ouders controle over wie hun kind kan volgen of als vriend kan toevoegen. Camera en microfoon staan standaard uit en kunnen alleen met toestemming van de ouders worden ingeschakeld.

Daarmee wil Brussel voorkomen dat kinderen ongewenst contact krijgen of zonder voldoende toezicht persoonlijke informatie delen.

Ook YouTube, games en AI-chatbots aangepakt

De nieuwe regels beperken zich niet tot bekende sociale netwerken zoals Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok en X. Ook videoplatforms, online games en AI-chatbots die door minderjarigen worden gebruikt, vallen onder onderdelen van het voorstel.

Aanbieders moeten hun diensten vanaf het ontwerp veiliger maken. Accounts van minderjarigen moeten bijvoorbeeld standaard privé zijn. Ook moeten platforms verslavende ontwerptechnieken, ongewenste contacten en schadelijke aanbevelingen tegengaan.

Voor zeer grote platforms geldt bovendien dat zij vooraf moeten aantonen dat hun diensten voldoende veilig zijn voor kinderen.

Hoe controleer je iemands leeftijd?

Een belangrijke uitdaging is de leeftijdscontrole. De Europese Commissie wil dat platforms betrouwbare verificatiesystemen gebruiken. Daarbij moet het mogelijk zijn aan te tonen dat iemand oud genoeg is, zonder onnodig persoonlijke gegevens prijs te geven.

Dat roept vragen op over privacy en uitvoerbaarheid. Kinderen kunnen bijvoorbeeld proberen controles te omzeilen door een andere leeftijd op te geven of technische hulpmiddelen te gebruiken.

Ook Nederland benadrukt dat leeftijdsverificatie privacyvriendelijk moet zijn en dat maatregelen noodzakelijk en proportioneel moeten zijn.

Wanneer gaan de regels gelden?

Voorlopig verandert er nog niets. Het gaat om een wetsvoorstel dat eerst door het Europees Parlement en de EU-lidstaten moet worden behandeld. Tijdens dat proces kunnen de plannen nog worden aangepast. Er is dus nog geen definitieve ingangsdatum vastgesteld.

Wat betekent dit voor ouders en grootouders?

De plannen kunnen ouders en grootouders helpen om duidelijke afspraken te maken over het gebruik van smartphones en sociale media. Toch blijft begeleiding belangrijk. Praat met kinderen over wat ze online tegenkomen, controleer samen privacyinstellingen en bespreek hoe ze moeten reageren op onbekenden of vervelende berichten.

De belangrijkste boodschap: technische bescherming kan veel betekenen, maar een veilig digitaal leven begint ook bij goede begeleiding en open gesprekken.