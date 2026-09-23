Online gokken? Laat je niet misleiden door een vergunning of professioneel ogende website

Een online casino kan er betrouwbaar uitzien, met keurmerken, vergunningen en teksten over veilig spelen. Toch zegt dat lang niet altijd genoeg. Een recente hack bij de gokautoriteit van Curaçao onderstreept hoe belangrijk het is om zelf te controleren met wie je zaken doet. Voor Nederlandse spelers is vooral een ding van belang: heeft de aanbieder daadwerkelijk een vergunning van de Nederlandse Kansspelautoriteit?

Buitenlandse vergunning zegt niet alles

Online goksites zijn met enkele muisklikken bereikbaar. Veel aanbieders proberen vertrouwen te wekken door prominent te vermelden dat zij beschikken over een vergunning uit bijvoorbeeld Curaçao, Malta of een ander land. Zo’n vergunning kan wel degelijk betekenen dat een aanbieder onder een bepaalde vorm van toezicht staat. Maar een buitenlandse vergunning betekent niet automatisch dat een goksite in Nederland legaal online kansspelen mag aanbieden.

Voor Nederlandse spelers is daarom niet het buitenlandse logo bepalend, maar de vraag of de aanbieder een vergunning heeft van de Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa).

Hack bij Curaçaose toezichthouder is een waarschuwing

Hoe belangrijk het is om niet blind op een vergunning te vertrouwen, blijkt uit recente gebeurtenissen op Curaçao. De Curaçao Gaming Authority (CGA) meldde dat onbevoegden toegang hadden gekregen tot het digitale portaal waarmee vergunningen worden aangevraagd en beheerd.

Daar bleef het niet bij. Uit onderzoek naar buitgemaakte documenten kwamen ook vragen naar voren over de wijze waarop vergunningen zijn verstrekt. In sommige gevallen zouden er bij beoordelaars nog vragen hebben bestaan over bijvoorbeeld eigenaren van ondernemingen en de herkomst van vermogen.

Dat betekent niet dat iedere aanbieder met een Curaçaose vergunning onbetrouwbaar is. De kwestie laat wél zien dat de aanwezigheid van een officieel ogend vergunninglogo nooit de enige controle zou moeten zijn.

Een professionele website is zo gemaakt

Ook het uiterlijk van een website zegt tegenwoordig weinig over de betrouwbaarheid ervan. Een fraaie vormgeving, Nederlandstalige klantenservice, positieve beoordelingen, bekende betaalmethoden en aantrekkelijke welkomstbonussen kunnen allemaal de indruk wekken dat je met een betrouwbare Nederlandse aanbieder te maken hebt. Dat hoeft niet zo te zijn.

Hetzelfde geldt voor advertenties op sociale media of zoekmachines. Het feit dat je ergens een advertentie voor een goksite ziet, is geen bewijs dat die aanbieder in Nederland een vergunning heeft. Wees extra voorzichtig wanneer een aanbieder opvallend hoge bonussen belooft, nauwelijks informatie over het bedrijf geeft of je probeert over te halen snel geld te storten.

Controleer het zelf

Voor HCC-leden is het advies daarom eenvoudig: controleer een online gokaanbieder voordat je een account aanmaakt, persoonsgegevens verstrekt of geld overmaakt. De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft hiervoor de Kansspelwijzer. Daar kun je nagaan welke aanbieders een Nederlandse vergunning hebben. Dat is meer dan een administratieve formaliteit. Bij aanbieders met een Nederlandse vergunning gelden Nederlandse regels voor onder meer spelersbescherming en verantwoord gokken. Ook het Centraal register uitsluiting kansspelen (Cruks) speelt daarbij een belangrijke rol.

Controleer dus altijd vooraf een aanbieder bij de Kansspelautoriteit

Wees zuinig op je persoonsgegevens

Er is nog een belangrijk digitaal veiligheidsaspect. Goksites kunnen bij registratie of uitbetaling om persoonlijke gegevens en identificatie vragen. Daarmee kunnen gevoelige gegevens bij zo’n bedrijf terechtkomen. Controleer daarom niet alleen waar je je geld achterlaat, maar ook waar je een kopie van je identiteitsbewijs en andere persoonsgegevens achterlaat. Geef dergelijke informatie niet zomaar aan een onbekende buitenlandse website. De hack op Curaçao maakt duidelijk dat ook organisaties in de goksector doelwit zijn van cybercriminelen.

Eerst controleren, dan pas klikken

De algemene waarschuwing gaat daarmee verder dan alleen Curaçao: vertrouw bij online gokken nooit uitsluitend op een professioneel uiterlijk, een keurmerk, positieve recensies of de mededeling dat een bedrijf ergens ter wereld een vergunning heeft.

Voor Nederlandse spelers geldt: controleer eerst bij de Kansspelautoriteit of de aanbieder in Nederland legaal actief is. Staat de aanbieder daar niet als vergunninghouder geregistreerd, wees dan gewaarschuwd en laat je niet verleiden door bonussen of mooie beloften.