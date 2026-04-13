Fitbit AI nu in Nederland: Gemini wordt je persoonlijke gezondheidscoach

Goed nieuws voor sportieve en gezondheidsbewuste gebruikers: de AI-gezondheidscoach van Fitbit is nu ook beschikbaar in Nederland en met ondersteuning voor de Nederlandse taal.

Wat is Fitbit ook alweer?

Fitbit is vooral bekend van zijn smartwatches en activity trackers die je dagelijkse beweging, hartslag, slaap en andere gezondheidsgegevens meten. Via de bijbehorende app krijg je inzicht in je gezondheid en kun je doelen stellen, zoals meer bewegen of beter slapen.

Met de komst van AI wordt die ondersteuning nu een stuk persoonlijker.

AI-coach op basis van Gemini

De nieuwe coach maakt gebruik van Gemini, die fungeert als een slimme digitale begeleider. Zodra je de functie inschakelt, start je met een gesprek over je doelen en motivatie.

Op basis daarvan kan de AI:

- Persoonlijke trainingsschema’s opstellen

- Je helpen bij het opbouwen van conditie (bijvoorbeeld richting 5 of 10 kilometer hardlopen)

- Rekening houden met blessures of beperkingen

- Je voortgang analyseren en bijsturen

- Ook als je nog geen concreet doel hebt, kan de coach je helpen om een passend startpunt te bepalen.

Meer dan alleen sporten

De Fitbit AI-coach kijkt breder dan alleen beweging. Zo kan de AI ook:

- Je slaap analyseren en verbeteren

- Advies geven over voeding

- Gezondheidsdata samenvatten

- Je helpen bij het voorbereiden van een gesprek met een arts



Hiermee wordt de app steeds meer een compleet digitaal gezondheidsplatform.

Let op: nog in ‘openbare preview’

De nieuwe functie is op dit moment nog in een testfase, een zogenoemde Openbare preview. Dat betekent:

- De functie is nog niet volledig af

- Niet alles werkt mogelijk perfect

- Je moet de functie handmatig activeren in de Fitbit-app



Het is dus vooral bedoeld om gebruikers alvast kennis te laten maken met de mogelijkheden.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

De introductie van AI in gezondheidsapps laat zien hoe breed kunstmatige intelligentie inmiddels wordt toegepast — zelfs in ons dagelijks welzijn.

Voor HCC-leden zijn er een paar belangrijke aandachtspunten:

- AI kan helpen bij gezonder leven, maar blijft een hulpmiddel

- Persoonlijke gezondheidsdata zijn gevoelig: let goed op privacy-instellingen

- Vertrouw niet blind op adviezen, zeker niet bij medische vragen

- Blijf kritisch op hoe data worden gebruikt en opgeslagen



De combinatie van wearables en AI biedt veel kansen, maar vraagt ook om bewust gebruik.

De Fitbit AI-coach kan een waardevolle ondersteuning zijn — zolang je zelf de regie houdt over je gezondheid én je gegevens.