Cyberspionage wordt zwaarder bestraft

Op 15 mei is er een nieuwe wet van kracht geworden waardoor meer vormen van spionage strafbaarzijn, zoals digitale spionage en diasporaspionage. Hiervoor krijgt het Wetboek van Strafrecht een nieuwe strafbepaling. Het kabinet wil met de wet de nationale veiligheid, de veiligheid van personen, vitale infrastructuur en hoogwaardige technologie beter beschermen.

Er bestond al wetgeving die klassieke spionage strafbaar stelt, zoals het delen van staatsgeheimen. Maar vormen en inzet van spionage veranderen. Ook als een persoon gevoelige informatie naar een buitenlandse overheid lekt die niet staatsgeheim is, of als iemand in het geheim handelingen uitvoert voor een buitenlandse overheid, is dat sinds gisteren strafbaar als het de Nederlandse belangen ernstig kan schaden. Zoals het delen van gevoelige bedrijfsinformatie die een ander land kan misbruiken. Of het doorgeven van persoonsgegevens aan buitenlandse overheden.

Straffen

Personen die spionageactiviteiten uitvoeren voor een buitenlandse overheid kunnen een maximale gevangenisstraf van acht jaar krijgen. In heel ernstige situaties geldt een maximum gevangenisstraf van twaalf jaar. Dat is bijvoorbeeld als spionageactiviteiten de dood tot gevolg hebben.

Vanwege de opkomst van digitale spionage kunnen ook computermisdrijven zwaarder worden bestraft als deze begaan zijn voor een buitenlandse overheid. Het strafmaximum wordt ook verhoogd bij een aantal andere strafbare feiten die samengaan met spionageactiviteiten en begaan worden voor buitenlandse overheden, zoals omkoping.

Interesse in meer dan staatsgeheimen

Spionage richt zich op meer dan alleen staatsgeheimen. Buitenlandse overheden hebben namelijk ook interesse in niet-staatsgeheime, gevoelige informatie over een bepaalde economische sector of rondom politieke besluitvorming. Zulke informatie kan gebruikt worden om politieke processen te beïnvloeden, de Nederlandse economie te verzwakken of bondgenoten tegen elkaar uit te spelen. Spionage kan ook gaan om andere handelingen dan het delen van informatie. Denk aan het stelen van hoogtechnologische kennis, het saboteren van vitale infrastructuur, het laten beïnvloeden van politieke besluitvorming of het in gevaar brengen van Nederlanders met een migratieachtergrond.

Spionageactiviteiten gericht op (diaspora)gemeenschappen

Een belangrijk onderdeel van de wetsuitbreiding is het tegengaan van spionage gericht op (diaspora)gemeenschappen. Hierbij proberen buitenlandse mogendheden invloed uit te oefenen op hun burgers of oud-landgenoten die nu in Nederland wonen. Ze verzamelen bijvoorbeeld (persoons)gegevens en proberen burgers vanuit een eigen (vermeend) intern veiligheidsbelang te beïnvloeden. Buitenlandse overheden deinzen er daarbij niet voor terug om leden van de gemeenschap te mobiliseren om tegenstanders en critici binnen die gemeenschappen te censureren of onder druk te zetten om mee te werken. De nieuwe wet biedt meer mogelijkheden om tegen deze activiteiten op te treden.

Melding maken en aangifte doen

Als je een vermoeden hebt van spionage, dan kun je aangifte doen bij de politie.